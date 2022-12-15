Даже мороженое: названы 13 продуктов, которые облегчат боль в горле

Фото: Pixabay

Каждому знакомо это ужасное чувство — пересохшее горло, невозможность глотать, опухшая шея и осипший голос. В такие моменты даже думать о еде не хочется, но правильное питание облегчит страдания и поможет быстрее выздороветь. Медики составили список продуктов для укрепления иммунной системы при боли в горле, пишет американское издание Woman's Health. Удивительно, но в списке есть даже мороженое.

Куриный суп

Болезненные ощущения в горле — результат воспаления и обезвоживания, объяснила доктор медицинских наук Синтия Ли.

— Жидкости, такие как бульон в курином супе, не только восполняют потерю воды, но и поддерживают солевой баланс, помогают организму удерживать жидкость внутри тканей, — сказала она. — То же самое относится практически к любому бульону — овощной подойдет, если вы веган.

Мед

Мед был основой лекарственных средств с древних времен, и на то есть веские причины.

— Современная наука доказала, что мед эффективен против различных инфекций — как бактериальных, так и вирусных, включая те, которые вызывают обычную простуду, а также некоторые виды стрептококка, — отметила доктор.

Специалист предостерегла от переедания: сахар в составе сладкого лекарства может ослабить иммунную систему.

Йогурт

Йогурт — источник белка, углеводов и полезных жиров. Также, по словам медика, в нем содержатся пробиотические бактерии — полезные микробы, которые поддерживают иммунную функцию и препятствуют проникновению вредных микробов в организм.

Кроме того, прохладный и нежный йогурт легко и приятно глотать.

Фото: Pexels

Картофельное пюре

Не снимайте кожуру с картофеля при приготовлении пюре. Именно в ней содержится магний, витамин С и антиоксиданты.

Яйца

Яйца богаты минералами, такими как цинк, железо и селен, а также витаминами D и В12 — помощниками в борьбе с неприятной инфекцией.

Овсянка

Овсянка содержит магний, цинк и антиоксиданты, которые запускают процессы очищения организма, выводят шлаки и инфекции.

Имбирь

Имбирь оказывает обезболивающее и противовоспалительное свойства. Доктор Ли подчеркнула, что он подавляет рост некоторых вредных штаммов бактерий.

Желе

Желе — отличный вариант, когда у вас болит горло. Однако следите за содержанием сахара, так как очень сладкие лакомства могут подавить иммунную систему и помешать борьбе с недугом.

Смузи

В смузи стоит добавлять капусту кейл, сельдерей и ягоды, в которых мало сахара и много антиоксидантов. Вместо апельсинового сока в качестве основы используйте воду вместе с цельным апельсином или мандарином, которые в дополнение к витамину C содержат клетчатку, регулирующую уровень инсулина.

— Людям с болью в горле из-за вирусной инфекции я часто рекомендую ежедневно принимать высокую дозу витамина С — до 3000 миллиграммов в день, — рассказал доктор медицинских наук Нейт Фавини.

Фото: Unsplash

Мороженое

Холодные продукты, такие как мороженое, могут быть особенно хороши, так как они успокаивают боль в горле и уменьшают воспаление, отметил доктор Фавини. Только лучше не перебарщивать с сахаром.

Ягоды

Ягоды также облегчают неприятные ощущения в горле. По словам доктора медицинских наук, терапевта, гастроэнтеролога Мишель Перлман, в них мало сахара, но много витамина С.

Мускусная дыня

Дыня не только на 90 процентов состоит из воды, но и богата электролитами, которые помогут поддерживать гидратацию во время болезни. В составе фрукта есть витамины С и А.

Яблоки

Яблоки — это противовоспалительный продукт. Доктор Перлман отметила, что они содержат клетчатку, витамин С и антиоксиданты, уменьшают воспаление в горле и питают организм.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Врачи призвали отказаться от хрустящих и кислых продуктов, которые раздражают слизистую. Также не стоит пить кофе и алкоголь.