«Коварная болезнь»: чем опасна ангина и как ее правильно лечить

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Ангина легко лечится в случае, если заболевший человек вовремя обратился к грамотному специалисту. Однако это заболевание очень коварно и при отсутствии лечения может привести к серьезным осложнениям: например, к хроническому воспалению в горле и заболеваниям сердца. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Причины возникновения ангины

По словам эксперта, причиной развития ангины становится появление очага инфекции в миндалинах.

— Ангина — болезнь инфекционной природы, ее официальное название — острый тонзиллит. Это воспаление миндалин — дужек в ротовой полости, которую осматривают лор-врачи, когда просят произнести звук «а». Они неоднородные, в них есть углубления — так называемые крипты, в которых живут микроорганизмы. В частности, там живет стафилококк, который начинает размножаться и приводит к воспалению. Формируются различные изменения: пленочки или пробки (скопления гноя), и появляется ангина, — объяснил врач.

Симптомы

Специалист подчеркнул, что ангина протекает с ярко выраженными симптомами:

высокой температурой;

сильной интоксикацией;

болями в горле.

— А также может осложняться паратонзиллярным абсцессом — скоплениями гноя, которые нужно лечить в стационаре, — добавил собеседник «ВМ».

Виды ангины

В зависимости от иммунного статуса организма ангина, по словам врача, бывает разных видов:

лакунарная;

фолликулярная,

гнойно-некротическая;

гангренозная.

Опасные последствия

Как отметил медик, ангину крайне легко лечить современными методами. Однако при этом она очень коварна: после завершения острой фазы может развиться хроническая форма, а также могут возникнуть другие заболевания.

— Существует хронический тонзиллит, который возникает, когда ангина заканчивается, но при этом очаги инфекции остаются. Периодически они беспокоят человека, хотя не вызывают болезни в целом, как ангина. Самые опасные осложнения — заболевания сердца, ревматизм, пороки сердца и другие. Могут возникнуть поражения почек и сердца, — пояснил Кондрахин.

При хронических и часто рецидивирующих ангинах существует простое решение: удаление очага инфекции (миндалин). Данная операция называется тонзиллэктомией, рассказал специалист.

Методы лечения

В зависимости от степени тяжести заболевания методы лечения отличаются, отметил врач.

— Лечение — антибактериальная терапия, при тяжелой ангине нужны уколы внутримышечно или внутривенно. При нормально протекающей ангине в домашних условиях можно обойтись таблетками: жаропонижающими, противовоспалительными и так далее, — объяснил специалист.

Быстро справиться с ангиной не получится, подчеркнул эксперт.

— Антибиотики нужно принимать минимум семь дней. Принимать их надо в определенное время в соответствии с массой тела, исходя из которой и назначаются антибиотики. Обязательны постельный режим, витаминотерапия, белковое питание, потому что нужны антитела. Очень нужна жидкость, потому что организм обезвоживается, — рассказал Кондрахин.

Конкретное лечение при ангине может определить только врач, так как самостоятельно крайне легко ошибиться в диагнозе, предупредил собеседник «ВМ».

Кроме того, существует такая болезнь, как дифтерия, которая в начале развития очень похожа на ангину. При подозрении на ангину обязательно берется мазок, чтобы исключить дифтерию, так как она лечится по-другому и имеет другие осложнения, добавил Кондрахин.