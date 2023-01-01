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Скоро на небе зажжется звезда: какие театральные постановки стоит посетить на каникулах

Александра Ерошенко
Общество
Скоро на небе зажжется звезда: какие театральные постановки стоит посетить на каникулах
Спектакль «Это Сам Христос — малютка» театра «Глас» / Фото: Русский духовный театр «Глас»

Сохранить ощущение праздника как можно дольше позволит вам посещение театра. «Вечерняя Москва» выбрала для вас постановки, которые стоит посетить на каникулах.

Новогодняя пора — время, ассоциирующееся с детством. Это и терпкий кисловатый запах мандаринов, и елка, украшенная блестящей мишурой и разноцветными шарами, и вкус традиционных салатов... Все это дарит нам ощущение уюта и в еру в мечту, которая точно исполнится, если загадать ее под бой курантов. Именно волшебство и становится главной темой новогодних и рождественских спектаклей, которые будут интересны и детям, и взрослым.

Карнавальная ночь с Александром Клевицким и оркестром им. Силантьева

Электрозаводская пл. Журавлева, 1, Дворец на Яузе, 30 и 31 декабря

Подготовиться к празднованию Нового года и зарядиться праздничным настроением можно будет на концерте радио «Орфей». В программе прозвучат мелодии из кинофильмов, который все традиционно пересматривают в это время: «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Чародеи», «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата» и «Три дня в Москве».

Куклы, оркестр и хор

Цветной бульвар ул. Садовая-Самотечная, 3, театр кукол им. Образцова, 7 и 8 января

Реж. Алексей Франдетти, в ролях: Ефим Шифрин. Традиционная история Чарльза Диккенса о брюзгливом угрюмом старике нашла свое воплощение в формате кукольного театра. Сценография, напоминающая «Снежное шоу Славы Полунина», поможет окунуться в атмосферу промозглого Лондона XIX века и вместе с героем Ефима Шифрина проследовать за духами в прошлое, настоящее и будущее.

В спектакле «Рождественская история» огромное значение имеет и музыка Андрея Рубцова, которая звучит в исполнении живого оркестра и хора.

Рождественская история

Парк культуры Зубовский бул., 2, корп. 3, театр «Практика», 3 и 4 января

Реж. Юрий Макеев, в ролях: Юрий Макеев, Татьяна Коробкова, Ольга Калашникова. Несмотря на говорящее название, речь здесь пойдет не об одноименной новелле Диккенса, а об отрывке из романа «Лето Господне» Иван Шмелева. Глазами ребенка там описывается православное Рождество, которое отмечают в соответствии с традициями патриархальной семьи.

Спектакль поставлен в традиции домашнего спектакля — вертепа. В нем разыгрывается история, рассказывающая о том, как две тысячи лет назад родился Спаситель мира, как к нему с дарами явились волхвы, ведомые Вифлеемской звездой, и как потом младенца спасли от царя Ирода.

Уютная атмосфера домашнего праздника в купеческой семье познакомит современных зрителей с обычаями XIX века, и каждый, независимо от возраста, сможет почувствовать себя ребенком, вовлеченным в торжественное действо.

Скоро на небе зажжется звезда: какие театральные постановки стоит посетить на каникулах Фото: Пресс-служба театра «Практика»

Это сам Христос–малютка

Новокузнецкая ул. Б. Татарская, 29, русский духовный театр «Глас», 4, 6 и 7 января

Реж. Никита Астахов, в ролях: Лариса Хорошилова, Михаил Панюков и другие. Спектакль сделан в традициях домашних дворянских постановок — популярного семейного развлечения XIX века. Путешествие ребенка по приснившемуся ему Эдему, где живут Адам и Ева, а врата открывает архангел Гавриил, сопровождается музыкой в живом исполнении, и мелодические композиции дополняются традиционными духовными стихами, а в песнях рассказывается история рождения Спасителя.

Рождественский вертеп

Китай-город Б. Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1, книжный клуб «Гиперион», 7 января

Для тех, кто хочет узнать больше о народных традициях празднования Рождества, фольклорный театр «Душегрея» подготовил вертепное действо. По старообрядческим этнографическим записям XVIII–XIX веков в театре воссоздали подлинное народное представление. Именно таким видели рождественский спектакль наши предки, и современные зрители могут услышать подлинное звучание колядок, духовных напевов и увидеть, как выглядела часть представления, которую разыгрывали в передвижном кукольном театре. И детей, и взрослых заворожит праздничная мистерия, так любимая русским народом.

Помимо традиционной части, посвященной Рождеству, в спектакле есть и интерактивная составляющая: зрители станут участниками традиционных русских хороводов и гаданий, а еще увидят сатирическое представление, которое во времена царской России показывали в балаганах на площадях.

Щелкунчик vs мышиный король

Юго-Западная, пр-т Вернадского, 125, театр на Юго-Западе 3 и 4 января

Реж. Михаил Белякович. Хрестоматийная сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана получит новое воплощение. Хотя режиссер бережно сохранил персонажей и сюжетную линию произведения, он дополнил ее необычными деталями. Чтобы создать атмосферу веселого праздника, он ввел в спектакль новых персонажей, которые «разбавят» сюжет искрометными шутками и комичными сценками.

Зрелищное представление позволит окунуться в фантасмагоричную атмосферу сказки об ожившем Щелкунчике.

Круговорот ярких костюмов, зажигательной музыки и необычных световых эффектов вызовет живой интерес не только у детей, но даже у взрослых. А самое главное — спектакль оставляет после просмотра только радостный свет надежды, новогоднего чуда и праздника, когда сбываются самые заветные мечты.

Щелкунчик и мышиный король

Спортивная ул. Кооперативная, 4, корп. 15, детская сцена Театра сатиры на «Спортивной», 2, 3, 4 и 8 января

Реж. Михаил Плутахин, в ролях: Максим Финогенов, Анна Ефремова, Мария Анисимова. Свой вариант сказки Гофмана представил режиссер Михаил Плутахин. Его цель — подарить детям хороший новогодний сказочный спектакль с яркими костюмами и запоминающимися декорациями. Именно поэтому в постановке сочетаются различные виды театрального искусства: это и теневой театр, и перформанс, и даже перчаточные куклы.

Скоро на небе зажжется звезда: какие театральные постановки стоит посетить на каникулах Спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» в Театра Сатиры / Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Двенадцать месяцев

Университет Ломоносовский пр-т, 17, прогресс-сцена Театра сатиры на Ломоносовском проспекте 5 и 6 января

Реж. Лариса Крупина, в ролях: Анна Ефремова, Виталий Четков, Лана Крымова. Автор знакомой всем с детства истории о сиротке, которая искала в лесу зимой подснежники, — Самуил Маршак.

Основная ставка в спектакле сделана отнюдь не на броские сценические эффекты, а на само литературное произведение, которое напомнит зрителям, что несправедливость всегда будет наказана, а благородство — обязательно вознаграждено в конце.

Рождество О. Генри

Пушкинская Тверской бул., 23 Театр им. Пушкина, 6 и 7 января

Реж. Алексей Франдетти, в ролях: Анна Кармакова, Дмитрий Волков, Анастасия Лебедева. Спектакль создан в необычной форме камерного мюзикла. В небольшом пространстве, располагающем к откровенному и честному диалогу со зрителем, будет звучать живой оркестр. Декорации, будто бы нарисованные художником, трансформируются на глазах у увлеченной публики. Все это поможет раскрыть удивительные рассказы американского классика — «Дары волхвов» и «Последний лист» о том, что ради любви человек может отдать самое дорогое, что у него есть, и рождение этого чувства и есть самое большое чудо на земле.

Рождество на чердаке

Смоленская ул. Арбат, 26, театр Вахтангова, 7 января

Реж. Анна Горушкина, в ролях: Евгений Кравченко, Елизавета Палкина, Николай Романовский. Вахтанговцы тоже обратились к произведениям О. Генри. Главные герои здесь — американцы среднего дохода, которые вечно спешат. Декорации спектакля легко меняются и переносят зрителя из тесной нью-йоркской квартиры на оживленный проспект и даже в трамвай. Несмотря на то, что жизнь героев наполнена суетой, все равно у них есть время заметить самое важное — любовь, заботу и нежность другого.

* В заголовке использована строка из стихотворения Валентина Берестова «Перед Рождеством»

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