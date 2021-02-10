Эксклюзивно от Amway: Комплекс NUTRILITE™ «Природа на защите иммунитета» — надежная помощь организму

Эхинацея плюс / Фото: пресс-служба Amway

За последний год нас захлестнул поток информации о важности иммунитета. О нем мы слышим ежедневно из разных источников, в том числе от соседей и знакомых. Каждый предлагает свой способ его укрепления. Противоречивая информация нередко сбивает с толку и многие в растерянности скупают множество не самых эффективных средств или опускают руки, решив полагаться только на защитные силы организма. Стрессы, малоподвижный образ жизни, недостаток витаминов и неважная экология ослабляют наш иммунитет. Однако позаботиться о здоровье можно легко и просто. Бренд NUTRILITE™ разработал линейку «Природа на защите иммунитета». Она обеспечивает всестороннюю защиту организма и включает в себя все необходимые для укрепления иммунитета компоненты.

Витамин С / Фото: пресс-служба Amway

Линейка «Природа на защите иммунитета» состоит из трех биологически активных добавок, изготовленных из натуральных ингредиентов: комплексов NUTRILITE™ Витамин С плюс, NUTRILITE™ Витамин D и NUTRILITE™ Эхинацея плюс.

Главным защитником иммунитета в комплексе является витамин C плюс, он способствует устойчивости клеток организма к неблагоприятным воздействиям.

Витамин D / Фото: пресс-служба Amway

Не менее важен для иммунитета также витамин D, входящий в линейку, он участвует в координации иммунного ответа, вырабатывает антимикробные белки, которые защищают организм.

Эффективна против вирусных заболеваний также эхинацея. Натуральные экстракты, входящие в формулу NUTRILITE™ Эхинацея плюс, эффективны в борьбе с распространением вирусов в организме.

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