Таланты ТЦСО: как профессиональная футболистка стала сотрудником центра соцобслуживания

Фото: Из личного архива Ирины Григорьевой

Мало кто знает, что среди социальных работников есть профессиональные актеры, певцы, художники и даже спортсмены! В новой рубрике «Таланты ТЦСО» мы узнаем больше о сотрудниках центров социального обслуживания. Первый выпуск рубрики посвящен профессиональной футболистке Ирине Григорьевой.

Социальные работники всегда готовы прийти на помощь своим подопечным. Для них помогать — это призвание. Однако не все сотрудники центров социального обслуживания сразу пришли в эту сферу. У многих за плечами долгая и удивительная история жизни. И их опыт прекрасно помогает в современной профессиональной деятельности. Именно такой человек — сотрудник ТЦСО «Ясенево» Ирина Григорьева, которая была одной из 33 лучших футболистов России.

— Спортом я начала увлекаться еще в детстве. Летом гоняла мяч во дворе с мальчишками, зимой играла в хоккей в дворовой коробке. Когда мне было семь лет, меня заметил тренер детской секции по футболу и пригласил к себе на занятия. А уже в 13 лет меня пригласили в секцию женского хоккея на траве. Так началась моя карьера в спорте, — рассказывает Ирина.

С выходом на первую работу Ирина стала игроком хоккейного клуба предприятия. В 1988 году, когда в стране начал активно развиваться женский футбол, команда перепрофилировалась в футбольную. И кто бы мог подумать, что это решение о смене направления станет судьбоносным!

— Уже в 1992 году в составе команды «Спартак — Интеррос» стала чемпионкой России. Через год меня пригласили во французский клуб, где я стала чемпионкой Франции и получила приз лучшей иностранной футболистки года. Позже я была приглашена в Самарскую футбольную команду, в составе которой отыграла более десяти лет, провела 181 матч в чемпионатах России и забила 77 голов, — отметила она.

Ирина также выступала за национальную сборную СССР и СНГ, играла за сборную России, выступала на чемпионате Turbine Potsdam.

Но в 2005 году девушка получила серьезную травму. Вердикт врачей был однозначным: в большой спорт вернуться не получится. Однако Ирина не стала жалеть себя и научилась жить по-другому.

— Я никогда не унывала. Наверное, это особый спортивный дух. Сразу после реабилитации начала искать работу. И увидела вакансию в ТЦСО «Ясенево». Меня пригласили на собеседование, которое прошло успешно, и вот уже более пяти лет я помогаю людям. Это огромное счастье видеть счастливые глаза своих подопечных и понимать, что за их улыбкой и радостью стоит твой труд. Ты помогаешь, поддерживаешь, заботишься, и жизнь наполняется смыслом, — рассказала она.

Несмотря на головокружительный успех и звание многократной чемпионки России, Ирина Григорьева осталась теплым, чутким, отзывчивым и очень скромным человеком. Она не любит рассказывать о своем спортивном прошлом. Поэтому многие коллеги и подопечные даже и не знали о ее предыдущих достижениях. Зато все, кто знаком с Ириной, уверены, что социальная работа — это ее призвание.

— Ирина Олеговна очень душевная и отзывчивая, именно эти качества и помогают ей работать с людьми. Ее большое сердце и трепетный подход к каждому, желание сделать жизнь подопечных лучше, интересней, качественнее. Ирина дарит хорошее настроение, заботу, внимание и надежду. Когда смотришь, как она трудится, сразу понимаешь, что этот человек рожден, чтобы жить ради других, — рассказала Диляра Романова, сотрудник Управления социальной защиты населения ЮЗАО.

Футбольное прошлое очень помогает Ирине в работе, ведь спортивная карьера отлично закаляет боевой дух и учит работать в команде.

— Сотрудники центров соцобслуживания — это одна команда. Мы делаем общее доброе дело, а значит, всегда помогаем друг другу. Несмотря на все жизненные неурядицы, ты обязан помнить, что за твоей работой стоят люди. И они не должны оставаться без помощи. Значит, очень важно вовремя подставить свое плечо коллегам, чтобы ни один москвич не остался без заботы и внимания. Это чувство «плеча» отлично поддерживало меня во время футбольной карьеры. И очень помогает сейчас, — рассказывает Ирина. — Не менее полезным в социальной работе оказался и закаленный тренировками и бесчисленными соревнованиями характер. Играя на поле, ты привыкаешь к тому, что у тебя очень мало времени на размышления, нет права на ошибку. Поэтому, когда в работе происходит сложный случай, требующий быстрой реакции, я мгновенно мобилизуюсь. Нет времени на раздумья и права на ошибку. Вместо долгих переживаний ты просто берешь и делаешь. Часто именно эта решительность и способность активно действовать даже в самой сложной ситуации позволяет мне быстро помочь человеку.

На вопрос о том, какие футбольные навыки помогают ей при работе с москвичами, сама Ирина, не задумываясь, отвечает:

— Практически все. Например, выработанная тренировками выносливость позволяет работать быстро, качественно и без перерывов на отдых. Но гораздо важнее личностные качества капитана команды. Я всегда отвечаю за результат своей деятельности. Ведь в нашей работе не может быть непредвиденных результатов. Важно полностью отдавать отчет о последствиях своих действий. От нас зависят жизнь и здоровье горожан. Здесь нельзя иначе. Очень помогает спортивный задор и азарт, потому что ты привыкаешь всегда верить в лучшее и во всем искать преимущества. Даже если сейчас непросто, ты полностью осознаешь, что дальше будет гораздо лучше. Главное, не терять боевой дух и продолжать действовать.

Ирина Григорьева смогла найти в себе силы, чтобы после рокового стечения обстоятельств восстановиться и найти призвание. Более того, она посвятила свою «новую жизнь» людям и помощи и нашла в этом настоящее счастье и призвание. А это лишний раз доказывает, что в социальную сферу приходят только самые чуткие, внимательные, заботливые люди с большими горячими сердцами.

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