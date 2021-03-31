Что нужно знать застрахованным о компании «СОГАЗ-Мед»

Фото: Пресс-служба «СОГАЗ-Мед»

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» — крупнейший страховщик по ОМС в России. На территории Москвы и Московской области в «СОГАЗ-Мед» застраховано восемь млн граждан.

Что делает страховая медицинская компания для своих застрахованных? Об этом мы узнали у Дмитрия Сергеевича Бурова, директора Московской дирекции «СОГАЗ-Мед».

— Дмитрий Сергеевич, расскажите, что из себя представляет компания «СОГАЗ-Мед»?

— Свою деятельность страховая компания «СОГАЗ-Мед» ведет с 1998 года, в то время медицинское страхование в России только зарождалось. Сегодня компания является крупнейшей страховой медицинской организацией России в сфере ОМС и имеет 23-летний опыт успешной работы. Общее количество застрахованных «СОГАЗ-Мед» составляет более 42 млн человек, проживающих в 56 регионах РФ и г. Байконур, и соответствует 29,3 процента* застрахованных по ОМС в России граждан.

На протяжении уже многих лет компании «СОГАЗ-Мед» присваивается наивысший уровень оценки рейтингового агентства «Эксперт РА». В 2020 году агентство подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС).

Фото: Пресс-служба «СОГАЗ-Мед»

— Как помогает «СОГАЗ-Мед» своим застрахованным? Ставите ли вы в приоритет защиту прав граждан в системе ОМС, как это происходит и много ли людей обращаются за помощью?

— Застрахованные обращаются за помощью по вопросам порядка и качества оказания медпомощи, организации работы медицинских организаций (в том числе и в условиях пандемии), а также по вопросам взимания медицинскими организациями денежных средств за бесплатные услуги, предусмотренные в рамках ОМС. Например, в 2020 году общее количество обращений к страховым представителям «СОГАЗ-Мед» (включая обращения, поступившие в контакт-центр компании) по вопросам защиты прав по ОМС составило более 1,6 млн. При необходимости мы оказываем юридическую помощь застрахованным.

Для обращения застрахованному лицу достаточно позвонить по номеру круглосуточного контакт-центра компании 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный), оставить обращение на сайте www.sogaz-med.ru или обратиться в ближайший офис «СОГАЗ-Мед». Для удобства застрахованных филиалом открыты пункты выдачи полисов на территории Москвы и Московской области, общее количество составляет 167. Также для связи с нами в медицинских организациях Московской области установлено 83 СОГАЗ-фондов. Это помогает застрахованным получить помощь страховых представителей по вопросам ОМС в режиме реального времени.

— Что входит в задачи страховых представителей и какую подготовку проходят специалисты?

— Основная задача страховых представителей — сопровождение застрахованных граждан на всех этапах оказания им медицинской помощи, в том числе при прохождении профилактических мероприятий. Для качественного выполнения этих функций страховые представители «СОГАЗ-Мед» проходят обучение и повышают свою квалификацию в ведущих медицинских учебных заведениях страны, на различных тренингах, лекциях, семинарах, в том числе на базе собственного корпоративного учебного центра. Права застрахованных «СОГАЗ-Мед» в данный момент защищают 2,3 тыс. страховых представителей 1-го, 2-го и 3-го уровней.

Благодаря персональному подходу страховых представителей к каждому обращению застрахованных граждане могут быть уверены в получении необходимой помощи в системе ОМС своевременно и качественно.

— Страховые представители только помогают в случае возникновения сложностей или выполняют еще какие-либо функции?

— Кроме реагирования на обращения страховые представители выполняют функцию информирования застрахованных. Страховая компания в системе ОМС должна сопровождать своих застрахованных и проводить информирование о доступных для граждан медицинских услугах, в том числе о необходимости прохождения профилактических мероприятий. Страховая компания «СОГАЗ-Мед» информирует застрахованных о правах и актуальных темах системы ОМС с помощью индивидуальных рассылок и публичного оповещения в СМИ, а также путем распространения полиграфических информационных материалов. Так, например, сотрудники Московской дирекции в 2020 году активно участвовали в мероприятиях: совместно с волонтерами всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, принимали участие в благотворительных мероприятиях для детских домов.

— А можете уточнить, сколько сообщений «СОГАЗ-Мед» отправляет своим застрахованным и с какой именно информацией?

— За 2020 год компания «СОГАЗ-Мед» проинформировала более 22,2 млн застрахованных о необходимости диспансерного наблюдения, о возможности прохождения профилактических мероприятий, о профилактике здоровья в рамках эпидемической ситуации, а также по вопросам оформления полисов ОМС. В том числе при помощи СМС, Viber и e-mail было проинформировано 15,7 млн застрахованных. Сотрудники компании совершили более 1,5 млн телефонных звонков с целью информирования застрахованных, а почтовых отправлений застрахованным гражданам было адресовано более пяти млн.

— Какой результат дают эти информационные рассылки?

— Получая достоверную информацию о своих правах и возможностях в системе ОМС, а также напоминания о возможности прохождения тех или иных обследований, застрахованные начинают более ответственно относиться к своему здоровью и предпочитают посещать врача в целях профилактики, а не лечения. Это важный аспект в формировании ответственного отношения граждан к своему здоровью, способный оказать влияние на продолжительность жизни.

— Повлияла ли пандемия на «СОГАЗ-Мед»?

— В условиях пандемии мы оперативно перестроили свою работу. Провели дополнительное обучение страховых представителей всех уровней, в том числе контакт-центра. Филиалы «СОГАЗ-Мед» в различных регионах страны сотрудничали с волонтерскими организациями, оказывали посильную помощь не только застрахованным, но и медицинскому персоналу. Этот период показал, что компания успешно справляется с поставленными задачами в любых условиях.

В течение длительного времени страховая медицинская организация «СОГАЗ-Мед» занимает лидирующие позиции в сфере обязательного медицинского страхования. За 23 года успешной работы компания проявила себя как надежный защитник и помощник застрахованных. Если у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь к страховым представителям «СОГАЗ-Мед».

Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 28.02.2019 г.

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