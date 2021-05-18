Как выбрать септик для дачи или частного дома

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Многие люди стараются облагородить свой загородный участок таким образом, чтобы там можно жить с комфортом в любое время года и при любых обстоятельствах. Конечно, речь идет, в частности, и об организации элементов канализации. В этом случае есть несколько вариантов — некоторые могут подключиться к централизованной канализации или построить автономную. Для последнего случая необходимо правильно подобрать септик.

Виды септиков

Все устройства такого типа отличаются по степени и способам очистки отходов. Так, существуют септики-накопители. Они представляют собой несколько герметичных резервуаров разного объема. Такие септики состоят обычно из одной камеры. В этом случае отходы просто со временем накапливаются, а вывозит их потом ассенизаторская машина. Посмотреть варианты устройств можно на сайте septik-moscow.ru.

Плюсы и минусы септиков-накопителей

Такой вид септика можно установить на любом загородном частке, главное обеспечить свободный подъезд машине ассенизаторов. Кроме того, не нужно будет обустраивать систему дополнительного очищения. Также это безопасно для окружающей среды, если герметичность резервуаров не будет нарушена. Единственный и самый очевидный недостаток — необходимость откачки отходов.

Помимо этого, существуют септики-отстойники. Они состоят из двух или трех камер. В каждой из них происходит очищение жидкости.

Преимущества и недостатки септиков-отстойников

Данные устройства организовывают хорошую степень очистки отходов, имеют долговечную конструкцию и не требуют подключения к электричеству. Однако они имеют ограничения по установке в некоторые типы грунтов. Также будет необходимо регулярно чистить первый отсек и покупать биофильтры и другие предметы для нормальной работы септика, что многим людям не подходит.

Наконец, есть системы глубокой биоочистки. Они имеют большое количество камер, в которых отходы разлагаются с помощью механических, химических и биологических методов. В итоге вода очищается практически на 100 процентов. Так как она считается технической, то сбрасывается в грунт или водоем и не требует дополнительной очистки.

Плюсы и минусы систем глубокой биочистки

Преимуществом такой системы является возможность ее установки в почвах любого типа, компактность и отсутствие необходимости регулярно чистить или откачивать остатки. Однако потребуется подключить систему к электросети. Также это устройство сложно обслуживать и его стоимость довольно высока.

На что обращать внимание при выборе септика для загородного участка?

• постоянность или сезонность проживания;

• материал корпуса: бетонный, железобенный, пеноблочный, стеклянный, металлический или пластиковый;

• габариты, которые рассчитываются на основе среднесуточной нормы отходов, в резервуаре должна вмещаться трехсуточная норма на каждого жильца в доме;

• тип грунта — считается, что подземные воды не должны доходить минимум на один метр до септика;

• необходимость сооружения выгребных ям, дренажных полей для фильтрации и других зон для дополнительной очистки;

• необходимость вызова ассенизаторов или возможность самим откачивать отходы;

• энергонезависимость установки для проживающих в загородном доме в случае неожиданного отключения электричества;

• стоимость устройства, монтажа и будущего обслуживания.

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