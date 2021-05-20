Сценарий затопления: климатологи предрекли гибель целым странам

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Глобальное потепление может привести к исчезновению одного из самых красивых и популярных курортов мира — Мальдивских островов. По словам министра окружающей среды и технологий страны Амината Шауна, это может случиться уже в конце XXI века. Мнения климатологов на этот счет разделились. Так смогут ли наши потомки увидеть необычайной красоты Мальдивы, какие еще курорты находятся под угрозой и что поможет избежать катастрофы — в материале «ВМ».

Не Мальдивами едины

К концу XXI века уровень мирового океана в среднем поднимется на метр. По Земному шару распределение будет неравномерным — в тропиках это полтора метра, а в северных широтах — около 50 сантиметров. Об этом «ВМ» рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин. По мнению эксперта, под угрозой сейчас находятся не только Мальдивские острова, но и «целые государства в Тихом океане».

— Например, государство Кирибати. Оно очень маленькое, его точно смоет. Плюс к этому добавляется большее количество ветров, штормов, а значит, и увеличение так называемых нагонных явлений. В принципе, сильная угроза еще и у низменных территорий в Юго-Восточной Азии и островных государств. А если говорить про XXII век, то тут может быть и 3–5 метров, а есть оценки, что даже 10. Но это точно не будет всемирный потоп. Но значительные местности могут оказаться под угрозой. Для XXII века — это многие места высочайшей культурной ценности. Например, Венеция или Санкт-Петербург. Если не остановить глобальное потепление, так и будет, — сказал Алексей Кокорин.

Как пояснил климатолог, доминирующая причина глобального потепления — усиление человеком парникового эффекта. Так как оно небольшое, мы в основном чувствуем «раскачку климатической системы». То есть это более переменчивый климат, большее количество опасных метеорологических явлений, добавил Алексей Кокорин. Поэтому, по мнению эксперта, нужно снижать выбросы парниковых газов. И чем быстрее энергетика перейдет на «зеленый вариант», тем меньше будет подъем уровня мирового океана.

Предупрежден — значит вооружен

Похожей точки зрения придерживается и доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов. По его словам, помимо Мальдив, под угрозой затопления находятся еще несколько участков.

— Это Флорида, которая на глазах уже уходит под воду. Часть побережья Бангладеш. Это пиренейская часть Испании, куда очень любят наши соотечественники ездить. Там специально осушили болота и сделали такую курортную зону. И, конечно, некурортные места — это плоские берега нашей Арктики. Американцы, например, сделали календарь тех городов, которые уйдут под воду. И каждый город может быть затоплен в свое время, все зависит от уровня его расположения. Наводнение в конкретном пункте произойдет из-за того, что нагонное явление стартует с более высокого уровня. Он и обеспечивает медленный подъем уровня мирового океана, — отметил Александр Кислов.

В качестве примера собеседник «ВМ» привел Нью-Йорк, который, по его словам, может быть серьезно затоплен уже к концу XXI века. Это произойдет при сочетании высокого прилива и циклона на побережье, что и обеспечит это нагонное явление. Как поделился климатолог, чтобы уменьшить риски, людям нужно адаптироваться к изменениям и думать о мерах смягчения ситуации. А этим в большей степени должны заниматься политики и, возможно, уже сейчас вкладывать деньги, например, в строительство шлюзов, считает доктор географических наук.

«Научный хорорр»

А вот доктор географических наук, главный специалист отдела наук о Земле РАН Нина Зайцева сказала «ВМ», что у климатологов всего мира нет единой точки зрения на то, что происходит. В оценках ученых, на которых опирался Аминат Шауна, «много неопределенностей», добавила эксперт.

— Я принадлежу к числу тех, кто считает, что мы недооцениваем естественный ход событий и переоцениваем антропогенное воздействие. Я уверена, что к 2100 году никакие Мальдивы не затопит. Я уже много слышала страшилок, ранее к нам приезжала огромная английская делегация, и пытались нас пугать, что остановится Гольфстрим. И ничего такого не произошло, — высказалась Нина Зайцева.

По ее словам, мы никак не можем бороться с глобальным потеплением. Все возможные на данный момент действия имеют мизерные масштабы, заключила собеседница «ВМ».

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