Где в Москве растет самая красивая сирень

Москвичка Евгения Александрова любуется сиренью сорта «Красавица Москвы» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В Москве сейчас самый разгар цветения сирени. Полюбоваться на нее в Сиреневый сад приходят не только жители города, но и гости столицы. И это уже давно стало традицией.

История Сиреневого сада берет свое начало с 1954 года, когда известный селекционер Леонид Колесников создал опытно-показательный питомник сирени.

Стоит отметить, что с этим именем связана история этого кустарника (а сирень именно кустарник) в России — за всю свою жизнь Колесникову удалось вывести около 300 сортов сирени, 50 из которых дошли до наших дней.

Со временем питомник утратил свою функцию и был преобразован в городской парк «Сиреневый сад», где по сей день сохранены многие саженцы Колесникова — этим экземплярам по 60–70 лет.

— Сиреневый сад — одно из любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы. В мае к нам приезжают, чтобы полюбоваться самым настоящим музеем сирени под открытым небом и увидеть один из самых красивых сортов этого цветка во всем мире — «Красавица Москвы». Ее особенность в том, что бутоны имеют розоватый оттенок, а при раскрытии оказываются белоснежными, — рассказали в пресс-службе Измайловского парка культуры и отдыха, к которому относится и городской парк «Сиреневый сад».

Действительно, приехав в парк, невозможно не заметить большое количество посетителей самого разного возраста, которые гуляют вокруг цветущих кустов растения. Также многие проводят в Сиреневом саду профессиональные фотосессии — такую красоту хочется запечатлеть на фотографии.

В 2014 году Сиреневый сад благоустроили — на территории парка появился светомузыкальный фонтан, а еще специалистам удалось восстановить уникальную коллекцию сирени.

— Я решила встретиться в этом саду с подругой, которая приехала из Тулы, чтобы увидеть цветение сирени. Мы очень любим это растение и выращиваем сирень у себя на даче. Я рада, что память о трудах Леонида Колесникова сохранилась в этом приятном месте, которое хочется посещать снова и снова, — говорит посетительница Сиреневого сада Елена Шилова.

Углубившись в историю этого цветка, можно узнать, что раньше его называли «синелью». В произведениях многих русских классиков можно встретить описание прекрасного аромата этого растения. Например, в стихотворении Федора Тютчева «Нет, моего к тебе пристрастья...» есть несколько строк с упоминанием сирени: «И ненароком, на лету, набресть на свежий дух синели или на светлую мечту?..» Также нельзя забывать о работах многих художников, где кусты сирени присутствуют на первом плане как символ весны, любви, сострадания и милосердия.

— В Европе культивировать сирень начали гораздо раньше, чем в России. Изначально ее привезли в нашу страну из Франции в XVIII веке, а впервые появилась она в Византии. В советское время о сирени узнали благодаря Леониду Колесникову — так во многих московских семьях появилась традиция выращивать сирень и наблюдать за ней в период цветения, — говорит экскурсовод и москвовед Ирина Вишнякова.

В парке есть еще один знаменитый сорт кустарника — «Сенсация», который выведен голландским селекционером Д. Е. Маарса, однако создателем сорта все же считается Колесников, который назвал его «Джамбул». Название других связано со многими российскими деятелями, и не только: «Алексей Маресьев», «Утро Москвы», «Индия», «Зоя Космодемьянская», «Огни Москвы», «Галина Уланова». Каждый сорт сирени уникален по-своему и отличается даже ароматом: белый кустарник будет пахнуть слаще, а бледно-розовый обладает легким ароматом.

Период цветения сирени в среднем 25–30 дней и зависит от температурных факторов: если погода не жаркая, то кустарники могут цвести дольше на несколько дней. Поэтому москвичи могут наслаждаться этим прекрасным явлением до конца июня.

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