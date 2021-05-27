Исторический розарий воссоздали на ВДНХ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Промышленности Карта всех событий

Исторический цветник восстановили на площади Промышленности на ВДНХ. Розарий воссоздавали по фотографиям 1960-х годов.

Так, рядом с ракетой-носителем «Восток» высадили около 1250 кустов роз флорибунда, которые зацветут уже в июне. Розы сорта «Юбилей принца Монако» высадили в три ряда. Отмечается, что цветник был утрачен в 1990-е годы.

Всего на ВДНХ насчитывается около 36 тысяч роз популярных групп. Большинство роз высадили на Центральной аллее, в северном и южном розариях. Также полюбоваться красотами флоры ВДНХ можно будет возле Дома культуры, памятника И. В. Мичурину, павильона № 510 «Гастроном № 1» и в Грузинском сквере.

Кроме того, в парке можно насладиться цветением и других растений, например, сиренью. Ее насчитывается около трех тысяч кустов тридцати сортов. Она растет не только в сирингарии, но и около макета ракеты-носителя «Восток», справа и слева от Центральной аллеи в районе площади Промышленности и на Сиреневой аллее.

Также на территории Выставки достижений народного хозяйства можно увидеть около двух миллионов растений луковичной культуры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в Москве высадят более 54 миллионов декоративных растений.

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