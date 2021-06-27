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Центры госуслуг помогают спланировать карьеру

Марьяна Шевцова

Общество
Центры госуслуг помогают спланировать карьеру
Специалист по предоставлению услуг социального направления центра «Мои документы» района Красносельский Оксана Попова / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

2 июня в центрах госуслуг сообщили, что их команда насчитывает около 10,5 тысячи специалистов, из которых почти пять тысяч человек — молодежь. «Вечерняя Москва» узнала, почему современное поколение строит карьеру в «Моих документах».

Москвичка Оксана Попова пришла работать в центр госуслуг района Красносельский сразу после окончания университета.

— Я всегда знала, что мое место там, где можно помочь людям. «Мои документы» упрощают процесс получения услуг, сокращают время оформления документов. Приятно, когда люди остаются довольны нашей работой и оставляют слова благодарности, — поделилась специалист по предоставлению услуг социального направления.

По словам Поповой, работа в центрах госуслуг не дает скучать. «Мои документы» развиваются так же быстро, как и специалисты офисов.

Благодаря разным проектам можно попробовать себя в чем-то новом, познакомиться с разными людьми и с другой стороны посмотреть на работу в центрах госуслуг. И с каждым годом проекты становятся интереснее и масштабнее.

— «Мои документы» — отличное место для карьеры. Здесь прозрачная и понятная система карьерного роста. Положительный настрой и отзывчивость — главные атрибуты коммуникации с жителями и залог успеха, — отметила девушка.

Валерий Никифоров работает в «Моих документах» почти пять лет. Сейчас он заместитель руководителя по развитию искреннего сервиса, а начинал с должности специалиста по предоставлению услуг.

— Центры госуслуг привлекли меня возможностью участия во всех городских проектах, мы в центре событий и включаемся во все важные повестки столицы, — рассказал он.

Молодой человек добавил, что у сотрудников много перспектив и возможностей.

— Я работал с разными руководителями, и каждый из них был заинтересован в росте своих коллег, помогал им реализоваться и решать вопросы, — пояснил Никифоров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Дронова, заместитель директора центров госуслуг города Москвы по работе с персоналом:

— Центры «Мои документы» — это уникальный бесценный опыт для молодого специалиста. Ведь мы не только оказываем более 270 государственных услуг, но и реализуем огромное количество важных городских проектов, социальных инициатив. Молодые люди видят в центрах госуслуг надежную и динамичную организацию со множеством возможностей для профессионального и карьерного развития. И это действительно так. Мы ценим каждого нашего сотрудника, гордимся их достижениями и искренне радуемся успехам.

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