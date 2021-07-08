Болезни от нервов: что такое психосоматика и как ее лечить

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Крупный сайт по поиску работы опросил 2500 человек и выяснил: более половины россиян после драматических событий прошлого года испытывают напряжение, тревогу, эмоциональную опустошенность. Более того, 31 процент респондентов пожаловался на ухудшение физического здоровья. Ничего удивительного, считают наши эксперты. Длительный психологический дискомфорт действительно иногда «помогает» нам заболеть.

Наше тело и психика — единое целое. Как сказал великий физиолог Петр Анохин, человеческий организм — функциональная система, главным результатом работы которой является полезное для организма приспособительное поведение. Когда мы злимся или боимся, у нас как минимум учащается сердцебиение. Так наше тело сообщает о «неполадках» во внешнем мире и намекает нам, что пора принять меры. Логично предположить: если сильные чувства посещают человека слишком часто, он может и заболеть. Есть разные исследования еще со времен Первой мировой войны, которые убедительно доказывают: связь между душевными переживаниями и болезнями тела существует.

Например, оптимистично настроенные люди быстрее восстанавливаются после тяжелых травм и хирургических операций. Есть данные, что и повседневный стресс немного укорачивает жизнь (см. «Как у них»).

Вредные советы

Однако надо признать: нынешняя массовая культура раздула идею «отношений» тела и души до абсурда. Невероятно популярны в мире «психосоматические» книжки писательницы Луизы Хей, которая якобы поборола рак, избавившись от обиды на родителей и «полюбив себя». Похожие идеи высказывает психолог Лиз Бурбо, которая составила даже «таблицу болезней»: алфавитный перечень недугов с подробной инструкцией по «исцелению» без таблеток.

От аллергии, например, предлагается лечиться, избегая неприятных людей. Писанина Бурбо, Хей и им подобных «ученых» невероятно притягательна, поскольку людям нравятся простые решения сложных задач. При этом ширятся и ряды скептиков, которые вообще перестали принимать всерьез связь психических процессов с соматическими.

Все-таки она существует!

— Заболеть «от нервов» действительно можно, — говорит психолог, эксперт по психологии здоровья Анастасия Пономаренко. — Психосоматические заболевания связаны с эмоциями, а эмоции нам даны для адаптации к окружающей среде. Именно эмоции — регулятор наших взаимоотношений с внешним миром. По мере эволюции человека этот универсальный механизм постепенно нарушался. Раньше эмоции были четкие и прямые: испугался — значит, что-то страшное, загрустил — значит, кто-то умер. По мере развития цивилизации эмоции стали подавляться, встраиваться в социальный контекст: хрестоматийный совет «бей или беги» в случае опасности не работает. «На ковре» у начальника мы не можем подраться или пуститься наутек. Эмоции подавляются, но никуда не уходят.

Если, например, подавить гнев, то изменится гормональный статус. А это изменение уже заденет другие системы, которые тоже выйдут из равновесия. И очень часто психосоматическая физическая боль — это компенсация боли душевной, которая нестерпима. Организм «запускает» телесное страдание, чтобы переключить внимание. Это парадокс, но иногда физическую боль переносить легче, чем душевную, отмечает эксперт.

Начистоту

— Обилие мифов и заблуждений вокруг психосоматики можно объяснить тем, что это невероятно сложная область знаний о человеке, — говорит врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. — Мы знаем, что психоэмоциональный стресс, социальная изоляция, депрессия, определенный склад личности — все эти факторы резко повышают риск развития ряда заболеваний. Сердечно-сосудистых, болезней кишечника, онкологических. Однако механизмы развития болезней пока изучены слабо.

Очень трудно провести исследование, которое выявит, насколько та или иная патология обусловлена генетикой, насколько — факторами среды, насколько — эмоциональными переживаниями. Это соотношение всегда индивидуально. Связь эмоционального статуса с заболеванием, возможно, устанавливается через иммунную систему, которую мы пока не умеем изучать.

По интернету «гуляют» списки эмоций и связанных с ними заболеваний, например, рак — от обиды, инфаркт — от гнева, инсульт — от тоски и так далее. Это полная чепуха, предупреждает Ашихмин. Однако ученые постоянно изучают тему, и в последние десятилетия кое до чего докопались.

Сердце подскажет

Мудрые предки полагали, что душа находится в грудной клетке слева. Кажется, они были правы! Сердце и сосуды отзываются на эмоции более заметно, чем легкие, печень и прочие органы. «Всякое внутреннее чувство сказывается в сердце», — писал Владимир Даль (он был не только собирателем фольклора, но и знаменитым военврачом). Поэтому современные доктора, изучая связь душевных страданий с телесными, самые веские доказательства этой связи находят именно в «пламенном моторе».

Один из ярких примеров психосоматики — кардиомиопатия такоцубо, или «синдром разбитого сердца». Впервые феномен обнаружили в Японии в 1991 году. По каким-то загадочным причинам левый желудочек сердца больного вдруг раздувался и округлялся, по форме напоминая античный кратер и одновременно такоцубо — ловушку для осьминогов.

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Симптомы этого недуга очень похожи на то, что мы испытываем при сердечном приступе: сильная длительная боль в груди, затрудненное дыхание. Электрокардиограмма и анализы крови часто указывают на инфаркт миокарда, но истину покажет только коронарография (более дотошное исследование). Хорошая новость в том, что важные сосуды, ведущие к сердцу, при такоцубо не повреждаются, и чаще всего больной быстро выздоравливает.

Плохая новость: изучая жертв «разбитого сердца», врачи установили, что причина синдрома — сильный стресс, связанный со смертью близкого человека, расставанием или, наоборот, свадьбой. Адреналин резко выбрасывается в кровь — и «добро пожаловать, сердечная боль».

Только спокойствие!

Вообще о связи сердечно-сосудистых заболеваний (не только синдрома такоцубо) с эмоциональным напряжением науке известно давно. Но как строится эта связь? Несколько лет назад в авторитетном медицинском журнале «Ланцет» написали об исследовании, которое показало: в глубине нашего головного мозга есть участки, которые в случае сильного стресса «портят» состояние сердца и сосудов. Это миндалевидное тело — группы нервных клеток, расположенные внутри височных долей.

У миндалин много функций, и в частности, они отвечают за обработку страха и ярости. Ученые медицинского факультета Гарварда взяли 293 человека и в течение четырех лет обследовали их головной и костный мозг, селезенку и сосуды. За период наблюдения у людей с наиболее активными миндалинами развились сердечно-сосудистые заболевания. Исследователи предположили: когда мы сердимся или боимся (даже из-за пустяков), наше миндалевидное тело тоже пугается и злится — и командует костному мозгу производить больше белых кровяных клеток.

Те, в свою очередь, вызывают воспаление артерий. А это прямой путь к стенокардии, инфаркту и инсульту. В мире проводились и другие подобные исследования — поменьше, — и они убеждают нас в том, что ситуация развивается по описанной схеме. Хотя, полагают ученые Гарварда, проблему нужно изучать дальше.

Призрак

Есть еще одно заболевание, при котором связь тела и психики очевидна. В России и странах бывшего СССР оно оформлено в диагноз «вегетососудистая дистония». На Западе полагают, что это целая группа заболеваний, носящих общее название «соматоформное расстройство». Но как ни назови — болезнь довольно странная.

Человек вроде особенно не психовал, просто слегка разволновался, и вдруг, откуда ни возьмись, головокружение, одышка, скачки давления, боль в животе и еще масса симптомов. Врачи обследуют — ничего страшного в легких, желудке и так далее не находят. И направляют пациента к неврологу и психиатру. Потому что за сбои в организме здесь отвечает вегетативная нервная система, которая по каким-то причинам «шалит». По данным ВОЗ, не менее 25 процентов людей, лежащих по больницам с разными телесными недугами, страдают именно соматоформными расстройствами.

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Не стать жертвой

Врач у нас в стране — профессия трудная. Все время мы докторов в чем-нибудь упрекаем: одному лекарство бесполезное прописали, другому процедуру бессмысленную назначили. Почему так происходит?

— В некоторых случаях даже углубленной диспансеризации мало, — говорит кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. — Здесь важна работа высококвалифицированного врача-диагноста. Я каждый день смотрю сложных пациентов с нетипичными симптомами. Иногда это смесь разных жалоб. Нужно разобраться, что в жалобах пациента связано с четким эмоциональным фактором, а что — нет.

Например: у человека одновременно могут быть депрессия, панические атаки, учащенное сердцебиение, мигрень, синдром раздраженной кишки, приливы при менопаузе. Здесь важно отделить одно от другого и направить больного к профильным специалистам — от эндокринолога до психиатра. И часто бывает так, что один какой-то симптом все-таки остается и продолжает мешать жить. Такие пациенты — очень легкая добыча для врачей-шарлатанов. Допустим, человеку нужен курс антидепрессантов, но ему не нравится эта идея: у нас в стране репутация «таблеток от нервов» хуже, чем у алкоголя.

И больной годами ходит к какому-нибудь урологу, принимает бесполезные БАДы и тратит огромные деньги. Идеальная ситуация, говорит Ашихмин, когда пациента обследует междисциплинарная команда из терапевта, профильного врача (например, гастроэнтеролога при синдроме раздраженной кишки или кардиолога при болях в сердце), психиатра, психотерапевта и реабилитолога, который назначит правильные физические нагрузки. Но в реальности, тем более по ОМС, такое обследование получить непросто.

Поэтому ищите хороших терапевтов-диагностов и не бойтесь направлений к специалистам по душевным недугам.

СПРАВКА

Слово «психосоматический» впервые употребил в своей публичной лекции немецкий психиатр Иоганн Хайнрот в 1818 году — для объяснения некоторых заболеваний с психологической точки зрения. В частности, он отмечал, что душевные страдания часто бывают и причиной бессонницы. Четыре года спустя коллега Хайнрота Карл Якоби заговорил про «соматопсихическое», справедливо полагая: не только нервные переживания провоцируют болезни тела, но и физические недуги сильно треплют психику пациентам.

Термин «психосоматическая медицина» окончательно прижился среди врачей благодаря венским психоаналитикам, работавшим в США в середине ХХ века. В России наиболее близко к проблеме психосоматики подошли ученые школы Ивана Павлова, изучая высшую нервную деятельность собак.

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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным ВОЗ, среди пациентов, которые приходят к врачам с разными «телесными» симптомами, количество психосоматических больных составляет от 38 до 42 процентов. В совместном исследовании академика РАМН Павла Сидорова и доктора медицинских наук Ирины Новиковой приводятся более подробные данные: психосоматические расстройства, особенно в развитых странах, охватывают от 15 до 60 процентов населения. Среди тех, кто посещает врачей впервые, психосоматических больных от 30 до 57 процентов. А у пациентов многопрофильных больниц психосоматические расстройства встречаются в 53,6 процента случаев.

КАК У НИХ

В марте прошлого года Финский национальный институт здравоохранения и социального обеспечения опубликовал результаты большого исследования о факторах, которые влияют на продолжительность жизни. Ученые опросили и проанализировали данные 38,5 тысячи человек обоего пола. И обнаружили: люди умирают до срока не только из-за курения, хронических болезней и прочих вредных факторов, но и от стресса. Мужчины, которым часто приходится волноваться, живут на 2,8 года меньше, женщины — на 2,3. При этом авторы исследования отмечают: стресс укорачивает жизнь только тем, кто считает, что ему живется тяжелее, чем всем остальным.

РЕПЛИКА

Стресс как естественный процесс

Михаил Хорс, клинический психолог:

— Психосоматика — раздел, пограничный между медициной и психологией. У нас есть нервная система — головной мозг, спинной мозг. А есть цепочки нервных клеток, которые, по сути дела, к любому органу и системе подведены. По цепочкам идут электрические импульсы. Есть разные виды импульсов — моторные (головной мозг управляет движением), мониторинговые (мозг собирает информацию о состоянии систем организма и дает команду на борьбу с воспалением, например) и сенсорные (связанные с нашими эмоциональными состояниями). А у проводов есть пропускная способность — они могут «перегорать». Если мы провода «забиваем» интенсивными сенсорными сигналами, остальные сигналы, очевидно, могут проходить хуже.

И здравствуйте — есть воспаление, а мозг о нем не знает. Когда мы путаемся в своих чувствах и на них «буксуем», можем проглядеть начало очень серьезной болезни.

Поэтому большую обиду, страх, гнев, грусть нужно прорабатывать с помощью психологии. Однако есть специалисты, которые в психосоматику верят чересчур, до мистики. Например, говорят клиенту: ты поскользнулся и сломал ногу, потому что боялся идти на собеседование. Мол, тело само так «решило» — и через подсознание «заставило» тебя упасть. Или, допустим, человек испытывает проблемы с лишней массой тела, а психолог, вместо того чтобы посоветовать обратиться к эндокринологу, говорит: «Ты полный, потому что у тебя проблемы в отношениях с матерью», и начинает «лечить» психологическую травму.

В целом сейчас модно бегать по психологам, чтобы научиться «снижать стресс», избегая трудностей. При этом люди часто забывают о том, что жизнь вообще-то состоит не только из радостей, но и из трудностей. Важно принять трудности как естественную часть нашего бытия.