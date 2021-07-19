Александр Прохоров: Москва привлекает мощные финансовые потоки со всего мира

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В понедельник, 19 июля, в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщили, что столица проведет второй в России аукцион на право реорганизации бывшей промзоны. В эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» руководитель ведомства Александр Прохоров рассказал, как правительство развивает промышленные территории, а также почему наш мегаполис привлекателен для инвесторов и какую поддержку получают предприятия.

— Александр Владимирович, Москва — один из самых инвестиционно привлекательных городов. Расскажите, за счет чего.

— Причин довольно много. Не буду скрывать, что есть преимущества, которые сложно не использовать. Как и многие столицы, Москва — крупный логистический хаб. С точки зрения инфраструктуры мы постарались сделать его максимально развитым и удобным. Это касается транспорта и дорог, наличия площадок для расширения и локализации бизнеса, как в greenfi eld (создание индустриального парка на новом, ранее незастроенном земельном участке. — «ВМ»), так и в brownfi eld (организация парка на ранее существовавших производственных площадках. — «ВМ») формате.

Сегодня мы конкурируем за инвестора не только с регионами, а еще и на международном уровне. Удивить сложно: субсидии, займы, особые экономические зоны есть в той или иной версии у всех. У многих регионов есть практически неограниченные земельные ресурсы, чем не может похвастаться Москва. Но нам удалось превратить свою слабую сторону — отсутствие земли — в сильную. Мы обследовали все промышленные зоны города и выявили, что некоторые не используются по назначению. Неэффективные с точки зрения экономики площадки, можно даже сказать депрессивные территории, мы будем комплексно развивать в рамках нового проекта города «Индустриальные кварталы». В данный момент разработаны 130 проектов общей площадью 33 миллиона квадратных метров, из которых десять миллионов квадратных метров — это новая промышленная застройка, а 14 миллионов — общественно-деловая.

При разработке градостроительного потенциала мы учитывали в том числе потребности районов в объектах образования, культуры и спорта. Эта программа плотно перекликается с другим проектом города — создание места приложения труда, когда девелопер при жилом строительстве может получить льготы, если построит производственные здания, социальные или другие инфраструктурные объекты за пределами Третьего транспортного кольца или МКАД. Программа начала работу всего полгода назад и зарекомендовала себя хорошо.

Сегодня у нас пять проектов с крупнейшими девелоперами города. Они принесут Москве более 7,5 тысячи рабочих мест и инвестиции в размере 25 миллиардов рублей. Чего мы хотим добиться? Мультипликативный эффект довольно серьезный — иное качество жизни москвичей, которым не придется тратить на дорогу до центра часы. Работу, социальную инфраструктуру можно будет найти в каждом районе, своего рода децентрализация Москвы скажется в том числе на транспортной нагрузке. Все это влияет на инвестиционную привлекательность города, так как инвестору нужно не только место, но и удобства для жизни и воспитания детей.

С точки зрения сформировавшейся здесь бизнес-среды Москва удобна. Сюда идут мощные финансовые потоки со всего мира: на долю столицы приходится около половины всех прямых иностранных инвестиций (ПИИ). По последним данным Центробанка, объем накопленных ПИИ на начало 2021 года составил 248,9 миллиарда долларов. В числе стран, работающих с Москвой наиболее тесно, например, Германия, откуда в нашу экономику «пришли» 7,4 миллиарда долларов. В Москву стремятся и отечественные инвесторы: почти 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал приходится на наш город. Причем за последние 10 лет этот показатель увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза.

Как видите, начиная работать в нашем городе, автоматически становишься частью глобальной экономики, выходя на новый, международный уровень ведения бизнеса. И грамотные инвесторы это понимают. Кроме того, в Москве уже сформировалось в некотором роде сообщество промышленников, которое представлено разными компаниями. С одной стороны, это, конечно, создает конкуренцию, но с другой — открывает перед предприятием большие возможности. Здесь буквально «под боком» друг у друга работают производители передового оборудования и новейших технологий, интеграторы и логистические компании, крупные международные корпорации.

Бизнес готов инвестировать в столицу не только из-за ее сильной и динамичной экономики. В числе причин и мощный кадровый рынок. На Петербургском международном экономическом форуме мы дали старт Московской технической школе, которая должна решить проблему дефицита квалифицированных инженерных кадров в промышленности. В рамках пилотного направления школы «Технологии связи» мы повысим квалификации 1200 инженеров предприятий микроэлектроники и приборостроения.

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

— Как вложенные средства помогают городу развиваться? Чего удалось достичь?

— Инвестиции — это не только катализатор экономики. Это и инструмент, который Москва использует для развития своей инфраструктуры и транспорта, создания рабочих мест, необходимых городу объектов общественного и социального назначения, локализации стратегически значимых производств. И все это, подчеркну, за частные деньги. И здесь ключевое значение имеют как раз проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), дающие высокие гарантии того, что начатый проект будет успешен.

Сейчас в городе реализуется более 250 контрактов на общую сумму 1,1 триллиона рублей. Они нужны Москве и интересны инвесторам. Объясню почему. Например, рассмотрим такую форму ГЧП, как концессия. К слову, в Москве это одна из самых популярных форм. В этом году подписаны уже две концессии: в социальной сфере и в ЖКХ. Первая даст городу новый гериатрический центр, где смогут жить и лечиться пожилые люди. Вторая решит важную для Москвы экологическую задачу по переработке илового осадка сточных вод. Его будут высушивать на двух заводах, которые для этих целей построит инвестор.

В итоге город получает в собственность два важных для него инфраструктурных объекта, а инвесторы — гарантированный доход от ведения деятельности на созданных площадках в течение определенного срока. В рамках концессий, подписанных ранее, в городе как новый вид общественного транспорта появится канатная дорога, будет построен современный онкологический центр, а также северный дублер Кутузовского проспекта, который позволит разгрузить дорожную сеть. Офсеты — это инструмент ГЧП для привлечения бизнеса к созданию необходимых городу производств.

Что нужно жителям города в первую очередь? Конечно, социально значимые товары, например, продукты питания и лекарства. Причем производиться они должны здесь же, чтобы минимизировать нашу зависимость от поставок из других регионов и тем более стран. Благодаря офсетам в Москве и создаются такие предприятия. Сегодня мы подписали уже пять таких соглашений: три дают городу новые фармпроизводства, а еще два позволяют локализовать здесь предприятие по изготовлению медизделий и пищевое предприятие, снабжающее молочные кухни города соками и детским питанием.

Первый, пилотный офсет подписали еще в 2017 году, и город уже закупает лекарства, изготовленные на новом производстве. Кстати, в этом и состоит интерес инвестора, который заключает такое соглашение: он фактически создает завод под гарантированный сбыт его продукции. Контракты жизненного цикла — еще один из вариантов ГЧП. Поставщик не просто реализует городу продукцию, но обслуживает ее в течение всего жизненного цикла, получая доход. Таким способом Москва, например, обновляет свой автобусный парк, закупая вместо старых машин электробусы, приобретает трамваи, вагоны метро и даже дорогостоящее медоборудование.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

— Каким образом планируете увеличивать поток инвестиций?

— Мы будем развивать практику ГЧП, более того, город уже прорабатывает возможности новых проектов. В этом году, например, мы рассчитываем подписать первое соглашение о ГЧП в сфере утилизации электронных и электрических отходов. Примечательно, что с такой инициативой к нам обратился сам инвестор. Корпорация «Экополис», давно работающая в этом сегменте, предложила создать сеть центров по сбору старой электроники, которая потом будет утилизироваться на заводах корпорации.

Этот проект пусть и не самый масштабный с точки зрения инвестиций, но очень важный для города, ведь таким образом удастся перерабатывать до 95 процентов собираемых электронных отходов без затрат из бюджета. Сейчас рассматриваем возможность заключения первой концессии в сфере образования. В результате мы рассчитываем построить в Сколкове инновационную школу, где будут учиться 825 ребят из Москвы и других регионов. Еще одна перспективная концессия может быть подписана в сфере ЖКХ, сейчас она также прорабатывается. Для нас очень важно, что сейчас инвесторы сами выходят к нам с соответствующими инициативами, предлагают новые проекты и варианты их реализации. А чтобы эта работа шла еще быстрее, на Инвестиционном портале Москвы мы запустили специальный онлайн-сервис, куда можно направить материалы по предлагаемому концессионному проекту. Их изучат, проанализируют, и, если инициатива жизнеспособна и интересна городу, будем заключать соглашение.

— Как сейчас обстоят дела в промышленности? Развивается ли она с учетом пандемии?

— Конечно, развиваются, и достаточно интенсивно. За пять месяцев 2021 года объем промышленного производства Москвы увеличился на 16 процентов, в том числе на 14 процентов выросла обрабатывающая промышленность. За весь 2020 год рост составит 5,1 процента для всего промсектора и 5,9 процента для его обрабатывающего сегмента. И это несмотря на то, что в прошлом году нам активно мешал коронавирус. Однако это не единственный критерий оценки.

Развитие идет и в другом ключе. Предприятия внедряют новые производственные технологии, предлагают рынку свои инновационные разработки. Недавно мы проводили исследование, которое свидетельствует о том, что порядка 75 процентов промышленных предприятий столицы уже внедрили на своих производствах различные цифровые решения и готовы развиваться дальше. В то же время более 150 компаний, работающих в Москве, такие продукты готовы предложить: от программного обеспечения до недорогого робота под ключ.

Понятно, что встреча таких потенциальных поставщиков и клиентов здорово подстегивает модернизацию промсектора. Чтобы эти процессы шли еще быстрее, мы запустили маркетплейс передовых решений, где производственники могут найти все, что нужно для оптимизации завода, а поставщики передовых технологий и продукции — бесплатно разместить свои предложения. Наш «Банк технологий» работает почти год, и здесь уже размещены более 80 решений.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Заводы пережили локдаун, и как они в пандемию себя ощущают?

— Локдаун 2020 года московская промышленность прошла с минимальными потерями. Ряд предприятий — оборонные, непрерывного цикла и другие — работать не прекращали, остальным же пришлось на время приостановить деятельность. Мне хотелось бы отметить, что в тяжелый период предприятия максимально ответственно подошли к вопросу перевода на уделенную работу сотрудников. Многие смогли быстро поставить производство на цифровые рельсы — как минимум перевели сотрудников в онлайн, многие переквалифицировались и выпускали продукцию, необходимую для города. Все это помогло московской промышленности пройти период пандемии без серьезных потерь и взять курс на восстановление.

Так, по итогам 2020 года производство машин и оборудования, куда входят, например, московские лифтостроители, выросло почти в пять раз. Почти на 40 процентов по понятным причинам увеличилось производство фармацевтической продукции и продуктов питания.

Выросло производство бумаги и бумажных изделий, а также химии: антисептиков, парфюмерных и косметических средств. Эта положительная динамика перешла и на 2021 год. Сейчас максимально важно сделать прививки, что позволит всем нам как можно скорее вернуться к традиционному режиму работы. И в Москве есть предприятия, которые на 90 процентов привили своих сотрудников.

— Москва поддерживает и развивает промышленность?

— Москва изначально сильна с точки зрения микроэлектроники, фармы, авиации, космоса, а также у нас серьезно представлена пищевая промышленность. Потому что в Москве огромный рынок потребления. Мы стараемся оказывать промышленным предприятиям разностороннюю поддержку. Применяя тот или иной вариант помощи, мы в первую очередь ориентируемся на потребности конкретного производства, его текущие и перспективные задачи.

А ожидания у компаний разные. Кому-то нужно стабильное партнерство и гарантии, кому-то — земля, другим — средства для реализации новых проектов, выхода на экспорт или даже поддержания установившихся производственных процессов. Для тех, кому нужны деньги, работает практика выдачи льготных займов по сниженной ставке, а также система субсидирования. Размер субсидии, например, варьируется от 100 до 200 миллионов рублей в год в зависимости от целей. С 2012 года, когда мы запустили эту практику, были одобрены заявки на получение в общей сложности более 3,3 миллиарда рублей. Размер займа, который выдается под 2–4 процента годовых, может достигать 300 миллионов рублей. В таком формате только за прошлый год предприятия получили от города порядка одного миллиарда рублей.

Помочь развиваться можно, не только предоставив средства, но и создав условия. Например, особый статус — промышленный комплекс — позволяет сократить региональную часть налоговой нагрузки. Сегодня его имеют уже 60 предприятий. Еще один статус «с привилегиями» — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Получив его, компания, работающая в ОЭЗ, также обеспечивает себе ряд серьезных налоговых преференций. Льготами пользуются и предприятия, реализующие инвестиционные приоритетные проекты. А, например, вопрос, как и где локализовать производство, можно решить, подключив практику реализации масштабных инвестиционных проектов, которые позволяют предприятию получить землю для локализации или расширения производства без проведения торгов.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

ДОСЬЕ

Александр Владимирович Прохоров окончил Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция», затем с отличием окончил Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «антикризисное управление предприятиями, отраслями, комплексами». Также имеет диплом магистра по специальности «менедж мент» Московского городского университета управления Правительства Москвы. Ранее занимал должность заместителя руководителя Департамента земельных ресурсов Москвы, затем был первым заместителем руководителя Департамента городского имущества столицы. 21 сентября 2018 года распоряжением мэра Москвы назначен руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Женат, воспитывает троих детей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почти 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал приходится на Москву. За последние 10 лет этот показатель увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза. В городе реализуется более 250 контрактов государственно-частного партнерства на общую сумму 1,1 триллиона рублей. За пять месяцев 2021 года объем промпроизводства Москвы увеличился на 16 процентов, в том числе на 14 процентов выросла обрабатывающая промышленность. За весь 2020 год рост составил 5,1 процента для всей промышленности и 5,9 процента для ее обрабатывающего сегмента. Средняя зарплата в промышленности сегодня составляет 83 тысячи рублей.