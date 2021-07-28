Ученые еще раз доказали сходство между людьми и их питомцами

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Ученые из Университета Киото выявили, что у собак имеется чувство морали, и еще они убедились в том, что животные отлично понимают, когда люди ведут себя плохо.

— Еще в конце XIX века была написана книга «Агрессия» с описанием многих экспериментов, — отметила заведующая ветеринарной лабораторией Ирина Кривушина. — У животных какие-то вещи происходят на уровне защиты, проявляется агрессия, мимика, они делают различные движения, улавливают интонацию, но это никак не связано с моралью.

Есть любопытный эксперимент, когда на мордочку животному ставят краской пятнышко и дают посмотреться в зеркало. Если питомец начинал стирать пятно, в данном эксперименте была возможность определить его понимание себя в пространстве, осознанность. Кто-то просто трогал окрашенные участки, рассматривал и нюхал, у кого-то реакции не было никакой.

Существует еще много экспериментов, с помощью которых люди пытаются очеловечить питомцев, передать им свои эмоции и чувства.

Также японские ученые считают, что механизм общения между собаками близок к человеческому.

— Что касается кошек и собак, они так долго находятся с нами, что мы уже давно стали замечать некоторые привычки и повадки, которые перенимают у своих владельцев. Механизм общения в целом разный, хотя мы часто так же, как собаки, можем опираться на эмоции человека при общении с ним, — отметила Кривушина. — Что касается диких животных, у них все на инстинктах.

КСТАТИ

Лошадь тоже способна воспринимать эмоции людей. Она издали оценивает пластику и мимику и определяет, зачем человек к ней идет, умеет ездить верхом или нет. А если человек испытывает страх, то реакцией лошади будет злость.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Животные заразиться ковидом не могут

Алексей Меркулов, Ветеринар-терапевт, хирург:

Группой ученых Швейцарии и Германии были обнаружены животные, которые наиболее подвержены заражению ковидом. Это все отлично, но «гонятся» за ковидом нет никакого смысла. Может, когда-то он и мутирует, но сейчас животные не могут им заболеть.

Если проводить параллели, то любой вирус существует только с определенным хозяином и растет в определенной среде. Геном вируса как ключик к замочку подходит к иммунной системе хозяина, и, чтобы произошло заражение, должно совпасть достаточно большое количество факторов. Что касается кошек, у них имеется свой собственный коронавирус, штамм, который относится к хроническим вирусным инфекциям, но людям он никак не передается.

Коронавирус — это одна большая семья, и в ней есть куча близнецов. Так вот, один из этих близнецов устроил пандемию людям, другой близнец устраивает в качестве хронической вирусной инфекции кошкам диарею — раз в месяц либо раз в год, у кого-то он протекает бесследно, а кого-то приводит к смертельному заболеванию. Таких случаев порядка 95 процентов.

Есть куда более важный момент — ни в коем случае нельзя забывать о ежегодной вакцинации кошек от других инфекций. Государство обязывает и законом регулируется то, что животное нельзя вывозить за рубеж и перевозить по территории России, если оно не привито от бешенства.

Вот это сделать просто необходимо. Когда говоришь об этом владельцам животных, практически все очень сильно удивляются: а зачем? Но ведь хотя бы раз в жизни практически любая кошка и собака бывает на даче, где она может встретить енота, мышь, ежа, от которого есть вероятность заразиться.

Таких случаев достаточно.

А бешенство смертельно.

После его обнаружения нужно обязательно прививать уже всю семью, в которой проживает питомец.

Подцепить такого рода заболевания кошки и собаки могут опять же где угодно, даже, к примеру, посетив какую-то выставку. Сейчас с вакцинацией стало гораздо лучше, но лет 5–6 назад был огромный поток животных с респираторными и кишечными инфекциями, которые они могли разносить, если бы у них не было нужной прививки.