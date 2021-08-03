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Со спины, в подъезде и метро: громкие случаи нападения со шприцами в России

Марина Найденкова

Общество
Со спины, в подъезде и метро: громкие случаи нападения со шприцами в России
Фото: Татьяна Макеева/ТАСС

В понедельник, 2 августа, неизвестный мужчина в Москве напал со шприцем на школьницу и вколол ей что-то в левую ягодицу, у ребенка диагностировали отравление. Подобное происшествие уже второе за последние три месяца. «Вечерняя Москва» вспомнила все самые громкие случаи нападений со шприцами на россиян.

Укол на прогулке

Нападение на 15-летнюю школьницу произошло на улице Головачева, когда девушка возвращалась с прогулки. К ней навстречу вышел незнакомый мужчина в кофте с капюшоном. Он спросил у школьницы дорогу, после чего стал ее преследовать.

Тогда школьница побежала. Нападавший догнал жертву и вколол ей неизвестное вещество. После этого девушка потеряла сознание. Придя в себя, она смогла дойти до проходной находящегося неподалеку военного училища. Ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу. Врачи диагностировали отравление. Факт укола также подтвердился. При этом ничего из вещей у нее не пропало, следов насилия на теле не замечено. В ГУ МВД России по городу сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Прокуратура взяла дело на контроль.

Как рассказал в беседе с «ВМ» отец девочки, на данный момент она чувствует себя нормально. Мужчина выразил уверенность, что ввиду огласки происшествия напавший на его дочь незнакомец в ближайшее время будет разыскан правоохранительными органами.

При этом источник, знакомый с ходом дела, рассказал «ВМ», что история с нападением на школьницу может быть выдумкой. По его словам, в больнице на теле девочки не обнаружили следов инъекций. Не исключено, что девушка могла придумать историю, чтобы скрыть правду от родителей.

Удар в спину

28 июня житель столицы обратился в полицию после нападения бездомного со шприцем. Инцидент произошел у дома № 2 на Производственной улице. Мужчина без постоянного места жительства достал шприц и воткнул его в спину 35-летнему москвичу, когда пострадавший отказался дать ему мелочь. После нападавший скрылся. СМИ сообщали, что бездомный воткнул шприц в спину москвича со словами: «Держи прививку!»

Москвич обратился к медикам и сдал анализы на возможные инфекции, результаты не показали никакого заражения. Однако врачи предупредили пациента, что некоторые заболевания проявляются в организме через полгода.

Стражи правопорядка в настоящее время проводят проверку. Если пострадавший заразится инфекционной болезнью, бездомного привлекут к уголовной ответственности. Пока же правонарушителя могут наказать по статье 213 «Хулиганство». Она предусматривает штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Нападение в метро

В марте 2019 года на станции метро «Курская» неизвестный со шприцем напал на 14-летнюю девочку. Когда потерпевшая возвращалась домой из школы, на станции метро к ней приблизился мужчина. Он нанес девочке удар иглой в правую кисть руки и сразу же скрылся. Испуганная школьница позвонила родным и обратилась за помощью к дежурному сотруднику полиции на станции.

Нападавшего она не запомнила. А поскольку инцидент произошел в «слепой зоне» метрополитена, записи с камер видеонаблюдения не смогли помочь в поимке злоумышленника. В полиции отмечали, что, возможно, мужчина специально выбрал такое место и поджидал там свою жертву.

Как рассказал «ВМ» источник в правоохранительных органах, девочка в итоге признала, что произошедшее могло быть неприятной случайностью. Школьница, вероятно, в плотном потоке пассажиров наткнулась на чей-то острый элемент одежды.

Шприц с ядом

В 2014 году на пенсионерку в подъезде дома на 4-й Сокольнической улице напали неизвестные со шприцем и сделали укол. Женщина умерла от инъекции, но успела рассказать подробности происшествия соседке. После аналогичным способом пытались убить жителя Новой Москвы в подъезде дома. Однако преступникам не удалось довести дело до конца: мужчина отбился от них, помощь оказали и очевидцы.

Убийц нашли. Трое участников организованной преступной группировки — Виталий Студеникин, Андрей Сизов и Валерий Семенов — были отправлены за решетку. Студеникина приговорили к 19 годам колонии строгого режима, Сизова — к 18 годам колонии строгого режима, Семенова — к 18 годам колонии общего режима.

Как было установлено судом, до 2011 года Студеникин и его сообщники заключили договоры пожизненной ренты с несколькими пенсионерами. Согласно документу, право собственности на квартиры переходило им в обмен на пожизненное содержание бывших собственников.

В 2014 году Студеникин решил организовать убийство получателей ренты. В свою группировку он взял ранее судимых Сизова и Семенова. Преступники решили убивать людей, применяя яд, который быстро разлагался в организме. Такой способ убийства позволял скрыть истинную причину смерти.

ВИЧ-терроризм

В 2010-х годах в России произошел всплеск так называемого ВИЧ-терроризма, когда в общественных местах злоумышленники раскидывали шприцы и записки «Поздравляем: вы стали членом клуба ВИЧ-инфицированных». Потом волна подобного террора сошла на нет. Но в 2016 году снова стали происходить случаи, когда преступники использовали шприцы с целью ограбления или шантажа.

Так, зимой 2016 года мужчина угрожал пассажирам московского метро заразить их ВИЧ. Он держал в руках шприц с красной жидкостью и утверждал, что это его кровь с опасным вирусом. Тогда даже Минздрав России попросил москвичей не паниковать. Кроме того, ведомство подготовило мини-инструкцию о том, что делать, если на вас напали со шприцем.

В частности, Минздрав рекомендовал в течение 24 часов обратиться к специалистам Центра профилактики ВИЧ по месту жительства за необходимыми рекомендациями. Если им четко следовать, вероятность инфицирования и болезни будет практически полностью исключена.

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