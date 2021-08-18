Филигранная операция

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Врачи отделения микрохирургии глаза Морозовской детской больницы часто творят настоящие чудеса и полностью возвращают зрение ребятам, которые получили очень серьезные травмы глаз.

Глаза — зеркало души. И, как любое зеркало, человеческий глаз крайне хрупок. Оттого вдвойне удивительно наблюдать результаты работы специалистов отделения микрохирургии глаза Морозовской детской городской клинической больницы, которым часто приходится буквально собирать по частям поврежденный орган, сохраняя маленьким пациентам зрение. Детское глазное отделение Морозовской больницы было первым в стране.

— Мы уникальное отделение, оказывающее офтальмологическую помощь и проводящее микрохирургические вмешательства по экстренным показаниям в режиме 24/7, в выходные и праздники, — рассказал врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов.

Офтальмология и микрохирургия глаза неразрывно связаны с применением высокотехнологичного оборудования, которым отделение Морозовской больницы оснащено в полном объеме. Операции проводят под увеличением, что подразумевает наличие хорошего стерео микроскопа. Высокотехнологичные операции выполняются на хирургических комбайнах.

Врач-офтальмолог Морозовской детской больницы Наталия Корх осматривает глаза пациентки Ангелины Арутюнян / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Часто хирургам отделения приходится сталкиваться с патологиями содружественного движения глаз у пациентов, в народе называемого просто косоглазием. Вопреки расхожему мнению, лечение косоглазия, когда речь идет о детях, — это не просто косметическая операция.

— При патологии содружественного движения глаз пациент может страдать от отсутствия бинокулярного зрения — трехмерного восприятия мира. Также нарушается восприятие объектов в пространстве, — поясняет Леонид Кононов.

Человек смотрит глазами, а видит мозгом. Если в раннем возрасте, когда еще не сформировался зрительный анализатор, обратиться за помощью, хирург может помочь развить стереозрение.

Не менее важна в этом процессе и роль самого пациента, которому нужно будет проходить тренировку на специальном медицинском аппарате — синоптофоре.

— Этот процесс важно осуществить до 12 лет, когда активно формируется зрительный анализатор. Во взрослом возрасте лечение будет носить косметический характер, — подчеркивает врач.

Такие редкие и сложные заболевания, как, например, врожденная глаукома, стали для специалистов Морозовской больницы повседневной работой. Это связано с тем, что в отделении микрохирургии глаза помогают пациентам со всей страны.

— Так, за год мы выполняем порядка 100 операций пациентам с врожденной глаукомой, из них жителей столицы — менее 20 процентов, — говорит Леонид Кононов.

Отдельная категория — это экстренные пациенты с травмами глаз. На них приходится около 30–40 процентов всех операций, проводимых в отделении.

Врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза Морозовской детской городской клинической больницы Наталия Корх осматривает глаза пациентки Ангелины Арутюнян / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Леонид Кононов показал нам свою «коллекцию» — в небольших баночках лежат предметы, которые ему удалось достать из глаз пациентов: осколки стекла, металлические пульки, обломки веток. В хорошем смысле слова шокирует то, что в ряде случаев при сильнейших травмах удается полностью восстановить зрение пациентам. Один из уникальных случаев — старшеклассница, которой в прошлом году в новогоднюю ночь осколки взорвавшейся бутылки буквально разорвали глаз. В большинстве случаев такие истории заканчиваются удалением глаза. Но хирурги Морозовской больницы смогли полностью восстановить зрение девочки.

Другой трагичный случай произошел в День святого Валентина с двухлетним ребенком. Родители отмечали праздник и «без задней мысли» поставили на пол фужер с шампанским. Малышу не повезло упасть с дивана как раз на этот фужер. Леонид Кононов вспоминает, что в ходе операции он достал из глаза маленького пациента девять осколков фужера.

На сто процентов удалось восстановить зрение мальчику, которому его товарищ в ходе ссоры кинул в глаз кактус. Хирурги насчитали 11 проникающих ранений в роговицу.

Таких историй спасения много, и они стали возможны благодаря профессионализму врачей, их богатейшему опыту и новейшему оборудованию.