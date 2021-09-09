Сувенир со вкусом: как приготовить дома торт «Москва»

Людмила Хадамова с тортом «Москва», рецепт которого москвичи выбирали, голосуя на площадках городских фестивалей и на сайте. / Фото: Максим Аносов

Теперь столицу можно не только попробовать на вкус, но и предложить сделать это родным, заменив привычные сувениры и подарки из Москвы съедобными. Впрочем, испечь такой десерт можно и самому. В секретах приготовления настоящего торта «Москва» разбиралась наш корреспондент.

В воздухе витают ароматы свежей выпечки, корицы и ванили. У витрины с воздушными безе и зефиром, аппетитными корзиночками и пышным медовиком покупателям, желающим привезти родным из столицы что-нибудь вкусное, сложно сделать выбор. Но с красным тортом — тезкой столицы — всем этим сладостям конкурировать непросто! Ведь он уже стал гастрономической визитной карточкой Москвы.

— Мне повезло, — улыбается гостья столицы, ведущий специалист крупной торговой сети из Екатеринбурга Елена Кислова. — Я часто бываю в Москве в командировках. А вот мои близкие такой возможности не имеют, поэтому я всегда привожу им подарки. Раньше тратила на их поиск немало времени. Но купив раз торт «Москва», угодила всем и сразу. И теперь проблема, что привезти из столицы, для меня решена.

Фирменные десерты имеют многие города мира. Так, в Америке есть воздушный бостонский торт (наши соотечественники сравнивают его по вкусу и составу с российским тортом «Птичье молоко»), в Италии — маленькое печенье «Милан», которое обычно подается к горячему шоколаду, в Германии — знаменитый нюрнбергский пряник, в Нидерландах — лимбургский флай. У Москвы такого десерта долгое время не было, но летом 2015 года столичные технологи, получив поддержку правительства Москвы, взялись за разработку рецептов тортов, олицетворяющих Москву.

Лучший с помощью голосования выбрали сами москвичи.

— В нем — вареная сгущенка, яичные белки, фундук колотый и перетертый, сливочное масло, сахар, коньяк, — рассказывает директор по производству одной из кондитерских компаний Екатерина Соломаха. — Покрыт этот торт глазурью из подкрашенного белого шоколада. Красный цвет напоминает о Красной площади, дополняет торт украшение — маленький памятник Юрию Долгорукому и надпись «Москва» из белого шоколада. И это очень важная деталь: если надпись сделана из крема, то лакомство — не оригинальное. Поэтому, выбирая торт, не упустите из виду такие мелочи, ведь у столицы особый вкус!

Как приготовить торт«Москва» дома

300 граммов фундука пожарим (без масла) на среднем огне, очистим, раздробим на кусочки размером до 3 мм. В тесто понадобится ровно 203 грамма жареных орехов. Отделяем 5 яичных белков и минут 10 взбиваем с сахаром до плотной пены. Добавляем орехи и печем 4 одинаковых коржа — лучше в кондитерских кольцах диаметром 20 см. Выравниваем густую смесь (в каждом корже — 120 г) и печем 10 минут при температуре 150 градусов, затем еще 10 минут при температуре 100 градусов. Оставляем коржи на пару часов. А сами готовим крем из сгущенки, сливочного масла, коньяка и оставшегося молотого фундука.

Собираем торт так: на каждый корж выкладываем 140 г крема. Ставим в холодильник. Для глазури берем прозрачный гель, жирорастворимый краситель красного цвета и 112 г белого шоколада.

Шоколад растапливаем на водяной бане при температуре не выше 60 градусов и добавляем в него все ингредиенты. Аккуратно перемешиваем. Глазируем торт и помещаем в холодильник. Готово!

ЭКСКЛЮЗИВ

Современные туристы, выбирая сувениры, все больше ценят индивидуальность и личные впечатления. Вместо открыток с видами столицы многие предпочтут привезти из путешествия собственные снимки достопримечательностей. А вместо обычных матрешек — с портретом того, кому их дарят. Именно таких создает столичный художник Григорий Дон — настоящий мастер эксклюзивных сувениров.

— Началось это увлечение с легкой руки сестры, выпускницы Строгановского художественного училища, — рассказывает Григорий. — Она получила заказ сделать портрет на матрешке, а так как времени у нее не было, она предложила это мне. Я взялся за работу и получил огромное удовольствие.

С тех пор в мастерской Григория деревянные заготовки превращаются в настоящие шедевры. Большая матрешка — глава семьи, поменьше — мама, а дальше дети.

— Портреты рисую по фото, — поясняет художник. — Начиная работу, я представляю, как матрешка порадует владельца, и на душе становится тепло.

ТОП—5

Что еще можно привезти из Москвы в качестве небанальных сувениров?

1. Книги о Москве с яркими иллюстрациями, в красивых переплетах.

2. Сувениры с символикой культовых спортивных клубов («Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Торпедо»).

3. Набор карандашей «Московские башни». На них изображены Спасская, Шуховская, Останкинская и другие башни.

4. Футболка, толстовка, зонт, термокружка с принтом Кремля или схемой метро. Конфеты «Москва», вкус которых москвичи также выбирали голосованием.