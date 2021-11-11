Как работает пункт вакцинации от COVID-19 на ВДНХ

Социальный помощник Наталья Пасютина помогает москвичам в пункте вакцинации на ВДНХ. В руках она держит сертификаты, которые выдают всем после первой прививки от коронавируса / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице прививку от коронавируса можно сделать в 300 центрах вакцинации. 11 ноября «Вечерняя Москва» побывала на ВДНХ, где в начале ноября открылся один из таких пунктов.

От метро «ВДНХ» до пункта вакцинации всего пять-семь минут пешком неспешным шагом. И даже несмотря на то, что погода выдалась ветреная и дождливая, желающих сделать прививку от коронавируса меньше не стало.

— В нерабочие дни к нам активно шли люди на вакцинацию. ВДНХ — это одно из самых популярных мест для прогулок, поэтому посетителей нашего центра всегда достаточно, — отметила главный врач городской поликлиники № 12 Марина Курняева.

По ее словам, и сегодня, в будние рабочие дни, люди продолжают активно вакцинироваться.

— Процесс не занимает много времени. У нас грамотно и удобно выстроена маршрутизация внутри пункта, так что ждать своей очереди практически не приходится, — добавила Курняева.

Главный врач поликлиники также призвала всех, кто еще не сделал прививку, не откладывать это на потом.

— Крайне важно, чтобы как можно больше жителей вакцинировались, — подчеркнула она. — Потому что только так мы сможем победить пандемию и вернуться к нормальной жизни.

Она добавила, что прививка безопасна и надежно защищает человека от коронавируса, а список противопоказаний — минимален.

— Особенно важно вакцинироваться людям старшего возраста и имеющим хронические заболевания, — уточнила Марина Курняева.

Кроме того, главврач рассказала, что довольно много людей приходят на ревакцинацию.

— Те, кто сделал прививку шесть месяцев назад или больше, сейчас вновь приходят, чтобы усилить защиту организма от инфекции, — сказала она.

Среди тех, кто пришел на повторную прививку, оказалась москвичка Елена Сычева.

— У меня мама — медик, ей 91 год. Я не хочу ее заразить, все-таки возраст, поэтому и тогда в январе, и сейчас вакцинировалась, — поделилась она.— Чувствую себя прекрасно, как и в прошлый раз.

Пункт вакцинации на ВДНХ Елена выбрала как самый ближайший к месту работы.

— Я заранее в интернете посмотрела, куда удобнее, и выбрала этот центр, — рассказала она. — Очень понравилось, как все здесь организовано, все очень доброжелательные, бумаги помогли заполнить, прошла осмотр у врача — и сразу на прививку. Довольна своим выбором!

Москвичка Алена Митина работает проводником на железной дороге. Ей прививка нужна для работы.

— Я и до этого думала сделать, но все как-то откладывала, а сейчас по работе потребовалось, — сказала девушка.

Кристина Васильева тоже пришла на первичную вакцинацию.

— Собираюсь в Индию, поэтому решила привиться, — отметила она. — Рада, что не было никаких очередей.

СПРАВКА

Вакцинация проводится бесплатно. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС (при наличии), а также номер СНИЛС, чтобы информация о прививке отразилась на федеральном портале госуслуг. Кроме того, горожан просят называть свой номер мобильного телефона — на него после вакцинации придет QR-код. На ВДНХ также можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на ковид.

КСТАТИ

Москвичи от 65 лет и старше, которые до конца года полностью пройдут вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19, могут получить подарочный набор «С заботой о здоровье». В этот набор входят пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница, добавка «Омега-3» и витамин D3, косметика для ухода за кожей, набор медицинских масок и прочее.