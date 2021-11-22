Новый закон легализует самозанятых водителей

Водитель такси Сергей Байраковский готовит автомобиль к выезду, пока ждет клиентов. Благополучие рядовых перевозчиков и маленьких автопарков — одна из целей, ради которой составляли проект нового федерального закона «О такси» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице завершился «Итоговый форум такси — 2021». Участники обсудили проект нового федерального закона, регулирующего работу коммерческих перевозчиков.

Проект федерального закона «О такси» еще в сентябре представили в Министерстве транспорта. На форуме новый нормативный акт обсудили участники рынка извоза, чиновники и общественные наблюдатели.

— Нам выпала уникальная возможность принять относительно этой законодательной инициативы свое решение: поддержать ее или нет, — отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

К модернизации законодательства подтолкнула стремительная цифровизация рынка такси и распространение сервисов-агрегаторов, отмечает начальник отдела Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Дмитрий Полунин. Он рассказал, что именно поменяется с принятием нового закона.

— Будут введены реестры автомобилей, перевозчиков, служб заказа легковых такси, — перечислил Полунин. — Будут определены статус и ответственность агрегаторов за передачу данных водителей и пассажиров нелегальным перевозчикам. Более строгим станет законодательство на случай дорожно-транспортных происшествий — появится четкий порядок, по которому пассажир сможет взыскать компенсацию с агрегатора.

Решится и проблема самозанятых граждан, которые сейчас не могут получить лицензию на легковой извоз без оформления индивидуального предприятия или юридического лица. Когда вступит в силу новый нормативный акт, самозанятым достаточно будет зарегистрироваться в Федеральном реестре перевозчиков. Авторы закона надеются, что облегченные процедуры регистрации и лицензирования выведут самозанятых таксистов из теневого сектора экономики.

Ужесточится и контроль за водителями. Как рассказал Дмитрий Полунин, особое внимание при допуске до работы уделят аттестации таксиста, медицинским противопоказаниям и наличию штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Помимо федерального закона, темой для обсуждения стали современные проблемы таксомоторного бизнеса. Среди самых заметных — вопрос государственной поддержки небольших служб такси, которым тяжело работать на одном уровне с крупными агрегаторами, и падение престижа водительской профессии. Последняя проблема связана с повышением расходов на содержание легкового автомобиля и падением заработка шоферов, уверен генеральный директор одной из московских служб такси Валерий Ерохин. Его мнение разделяет и столичный индивидуальный предприниматель Екатерина Ванисова.

— Стоимость автомобилей сейчас высокая, — посетовала индивидуальный предприниматель из Москвы Екатерина Ванисова. — Однако цена поездки на такси не меняется несколько лет. Надо дать возможность таксопаркам манипулировать ценами, поставив их в зависимость от качества предоставляемых услуг.

Наконец после долгих дискуссий законопроект был одобрен участниками рынка и общественниками. Следующий шаг — рассмотрение документа в Государственной думе РФ. Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова полагает, что депутаты начнут обсуждение нормативного акта не позже января 2022 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Пронин, заместитель руководителя Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

— Рынок такси, особенно на территории столицы, столкнулся с цифровой трансформацией. Более 90 процентов заказов совершаются в режиме «онлайн» с помощью агрегаторов. Важно регулировать их деятельность, выстраивать систему ответственности перед водителями, пассажирами, компаниями. Поэтому обсуждение законопроекта «О такси» сейчас очень своевременно.