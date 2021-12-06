Без танцев и поцелуев: врачи рассказали, каким должен быть новогодний корпоратив

Кадр из фильма «Новогодний корпоратив» / 2016 год

Несмотря на пандемию коронавируса, не все россияне готовы отказаться от праздничного застолья с коллегами. О том, как правильно вести себя на корпоративе, а кому и вовсе стоить пропустить мероприятие, «Вечерней Москве» рассказали врачи.

«Только с иммунитетом»

По словам врача-инфекциониста Сергея Вознесенского, все участники праздничной вечеринки, в том числе вакцинированные, должны использовать защитные средства.

— Чтобы во время проведения предновогодних корпоративов избежать массового распространения коронавируса, я рекомендую посещать такие массовые события только тем, у кого выработался иммунитет после вакцинации, — сказал Вознесенский.

При этом, даже имея защиту в виде прививки, стоит помнить о появлении в России нового штамма COVID-19, отметил врач.

— Укол есть? Прекрасно! Но и о маске, перчатках и обеззараживающих средствах тоже не стоит забывать. Все-таки в России уже зафиксирован «омикрон»-штамм, — напомнил собеседник «ВМ».

Если на мероприятие придут только лица с иммунитетом, выработанным с помощью вакцины, то шансы заражения ковидом будут стремиться к нулю, уверен эксперт. Однако привитым стоит быть готовыми к встрече с другими вирусами. Например, с гриппом.

Врач призвал работников с симптомами простуды, испытывающих недомогание, воздержаться от похода на праздничный вечер, чтобы не подвергать опасности коллег. Если вы не привились, говорит Вознесенский, но корпоратив пропустить никак нельзя, то при посещении мероприятия обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

— Меняйте защитные средства через каждые два часа. Не забывайте, что маска должна прилегать плотно к носогубному треугольнику. Это тот минимум, который должен знать и соблюдать каждый, — подчеркнул он.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что альтернативой маске во время корпоративов могут быть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты. Они, по его словам, создают определенную биопленку, чтобы там не распространялся вирус.

Вознесенский с коллегой не согласился. По его словам, любые аэрозоли или масла, специальные препараты для защиты слизистых неэффективны при возможном риске заражения COVID-19.

«Лучше за городом»

Заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что лучше вообще отказаться от корпоративов и провести время вдали от социума.

— Если вы вынужденно оказались на таком событии, соблюдайте все меры предосторожности: не обнимайте никого, не целуйте, не устраивайте танцы, избегайте рукопожатий. Иначе такие действия могут привести к заражению коронавирусом, — пояснил эксперт.

В особой группе риска находятся те, кто еще не вакцинировался, напомнил собеседник «ВМ».

— Лучше провести это время за городом, на свежем воздухе, подальше от людей. Больше пользы будет, чем от корпоративов. Да и потом: сейчас пост! Какие могут быть корпоративы? — заключил Онищенко.

Тем временем первые 100 столичных компаний, обеспечивших вакцинацию персонала, начали получать гранты от города. Одним из обладателей поощрительной выплаты стала столичная клиника на Маросейке, где трудятся 97 человек. Показатель вакцинации в ней составил 100 процентов. При этом никаких стимулирующих мер для достижения такого результата от руководства не потребовалось.