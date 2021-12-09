Педагоги лично протестировали новое школьное оборудование

Учитель информатики школы № 2114 Виктория Кудряшева и руководитель IT-полигона на базе школы Кирилл Шувалов разбирают часовой механизм на мастер-классе по черчению. Молодые люди уверены, что обмен опытом среди педагогического коллектива столицы очень полезен / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

9 декабря в столичной школе № 1532 прошел финал Московского марафона среди 35 представителей городских образовательных учреждений в области информатики.

Московский марафон стартовал в школах столицы в начале этого учебного года. Он подразумевает собой встречу педагогов информатики со всего города, которые общаются, обмениваются опытом, тестируют оборудование в специально организованных IT-классах и предлагают свои идеи по развитию этого направления в школах.

— Это совершенно уникальное пространство под названием IT-полигон. В обычное время здесь занимаются школьники — учатся основам робототехники, программирования, печатают на 3D-принтерах.

Школа № 1532 предлагает новые задания, которые учителя могут сейчас протестировать и в будущем предложить своим ученикам, — рассказывает заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

Так, на финальном мероприятии 35 педагогам предстояло поучаствовать в четырех мастер-классах, которые проводили для них сотрудники школы № 1532. В рамках мероприятия, то есть на мастер-классе по робототехнике, им предстояло починить электрическую схему робота и написать для него программный код.

Для двух молодых учителей, Виктории Кудряшевой и Кирилла Шувалова, занятие показалось очень веселым и информативным. В их школе № 2114 существует такой же IT-полигон, поэтому для них особенно важно было увидеть, как работают коллеги и что нового они предлагают.

— Я всегда стараюсь подходить несколько творчески к занятиям со школьниками. Хочется, чтобы они думали, что информатика — это не сложно, а очень интересно и местами забавно. Я участвовала во всех мероприятиях этого марафона и с уверенностью могу сказать, что такая практика помогает не только нам, но и нашим ученикам. Ведь здесь мы испытываем эмоции, которые потом передаем другим, — отмечает Виктория Кудряшева.

А вот для учителя информатики школы № 1532 Антона Сергиенко проведение сегодняшнего мастер-класса по черчению стало первым таким опытом. Он верит, что в скором времени ученики смогут проводить еще больше времени в IT-полигонах. Сейчас там занимаются преимущественно ученики старших профильных классов.

— Сегодня мы детально разбирали 3D-модель часового механизма. Для детей большая часть из них кажется сложными, поэтому мы решили показать ее педагогам. Стоит отметить, что для них это тоже оказалось непростым, поэтому пришлось направлять, — со смехом отмечает Сергиенко.

Действительно, мастер-классы были настолько увлекательными, что учеников-педагогов пришлось даже торопить — они совсем не хотели оставлять поставленные перед ними задачи и живо обсуждали их с коллегами. Вообще, глядя на новый ITполигон, для многих стало большим открытием то, как такие высокотехнологичные места преображают школы.

По словам директора учебного заведения № 1532 Маргариты Бутырской, за последние несколько лет они взяли курс на активное применение новых технологий и не планируют останавливаться на достигнутом.

— Мы постоянно обновляем оборудование здесь и очень рады, когда наши специалисты помогают детям найти новое увлечение, а порой и выбрать будущую профессию. Это и есть наша основная задача, — добавила она.

СПРАВКА

Московский марафон проходит в столице на территории 11 школ. Главная задача — создать новые образовательные проекты в сфере IT-технологий и повысить квалификацию преподавателей информатики. По его завершении будет создан сборник из 12 сценариев учебных дней для учеников 8–11-х классов, в который войдет более 200 учебных задач.