Символ грядущего праздника: как работают елочные базары в Москве

Москвичка Юлия Жердева стала одной из первых, кто решил купить еловые ветви на базаре на 1-й Дубровской улице. Здесь и на 239 точках по всему городу вчера заработали елочные развалы / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

20 декабря в столице заработали елочные базары. Торговые точки появились в каждом столичном округе. Лесных красавиц для москвичей привезли из разных регионов.

Лесной аромат разносится по улице — на 1-й Дубровской вчера заработал елочный базар. Полторы сотни зеленых красавиц окружают двух продавцов — Сергея Ушакова и Александра Назарова.

— А вы на Деда Мороза похожи, только не улыбаетесь, — подходит к Александру пятилетняя Алиса Горбунова. Вместе с мамой Мариной они выбирают елочку.

У уголков глаз продавца появляются мелкие складочки, через секунду его суровое лицо озаряет улыбка.

— А желание ты уже загадала? — спрашивает он у девочки.

— Конечно! Но я не скажу никому. А пока нам нужна елка! — отвечает малышка.

Выбрать здесь ель можно любую — от метра и выше.

— В среднем спросом пользуются деревья высотой 1,75 метра, — отмечает тот самый Дед Мороз — Александр.

Как рассказывают продавцы, за день на такой торговой точке можно реализовать полторы сотни деревьев. Узнать новогодние развалы просто: у продавцов есть оборудованные места по продаже, они ограждены от тротуаров. На развале можно попросить и документы на товар. При желании каждый может проверить сертификаты качества. Спрос же на натуральные ели в этом году обещает быть таким же, как и в прошлом, — то есть стабильным.

Для удобства покупателей лесную красавицу на месте бережно обернут сеткой. И нести удобно, и ветки по пути не потеряют хвою.

— Дома лучше сделать новый спил, как обычно у букета цветов, и поставить дерево в воду, — советует продавец Сергей Ушаков.

Есть и другие рекомендации, как сохранить дерево подольше дома. Среди них — добавить в воду сахар и аспирин. Некоторые предпочитают ставить ели, пихты и сосны в песок. Специалисты советуют в любом случае не устанавливать дерево близко у батарей отопления, почаще увлажнять воздух и проветривать помещение. Тогда лесная красавица и простоит дольше, и ее иголки останутся при ней.

Приобрести хвойных и пушистых можно и в сетевых магазинах, на рынках, в интернет-магазинах. Цены везде разные — где-то они начинаются от 1000 рублей за метр ели, а где-то с покупателя попросят и все 5000 рублей.

Спросом пользуются также искусственные ели и сосны. Их стоимость в среднем начинается от 4–7 тысяч рублей. Но есть уже заранее украшенные крупные образцы. Цена таких изделий может составлять десятки тысяч рублей. Но здесь все зависит от фантазии дизайнера и размера кошелька покупателя. Кстати, последние могут заказать даже сладкие елки себе домой. Кондитеры готовы сделать их, к примеру, из зефира.

Не отстают в своих умениях и столяры — деревянную елочку распишут не только зелеными красками, но и добавят ей блесток и гирлянд.

Если же вы сделали свой выбор в пользу живого дерева, то после 2 января его можно сдать на переработку. В городе в шестой раз пройдет акция «Елочный круговорот», в рамках которой откроется 534 пункта приема деревьев. Собранные ели и пихты перемелют в щепу, которую используют в вольерах для животных и обустройства экотроп.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средний оборот одного объекта за период торговли: отечественные елки 150–200, импортные ели — 10–15, сосны 15–20 штук.

11 пунктов переработки елей и пихт заработают на природных территориях Москвы.

Штрафы за несанкционированную торговлю елями: от 2,5 до 5 тысяч рублей — на физлиц; от 5 до 10 тысяч рублей — на должностных лиц; от 50 до 200 тысяч рублей — на юрлиц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя Аппарата мэра и Правительства Москвы, министр столичного Правительства, глава Департамента торговли и услуг Города:

— В ассортименте на хвойных базарах представлены отечественные ели из Пермского края, Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также импортные елки из Дании. Цена осталась прежней — 1000 рублей за метр отечественной елки и порядка 3–3,5 тысячи руб лей за метр импортной. Кроме традиционного новогоднего дерева, на базарах горожане смогут приобрести пихту, сосну, лапник и даже саженцы хвойных деревьев для дачного участка.