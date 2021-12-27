Где проще и дешевле получить гражданство ЕС

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Гражданин Евросоюза - звучит заманчиво и многообещающе. Какое гражданство ЕС проще всего получить? Где легче получить гражданство ЕС? Эти вопросы волнуют многих россиян. Чтобы найти ответы, нужно четко знать цели. Гражданство ЕС дает ряд преимуществ: легальное трудоустройство, проживание в любой стране европейского сообщества, субсидируемое образование, регистрация бизнеса, правовая защита, участие в политической жизни.

Как получить гражданство ЕС: самый дешевый способ

Для тех, кто ищет как дешево получить подданство стран Евросоюза наиболее подходящими являются способы:

Репатриация — возможна в случае документального подтверждения родственных связей с гражданином Евросоюза, способ занимает 4-6 месяцев. Семейные связи - подразумевают вступление в законные отношения с лицом, являющимся гражданином ЕС. Подходит тому, кто имеет серьезные намерения жить в стране избранника. Натурализация - выбирают те, кто готов жить, работать в выбранном государстве, соблюдая законы и традиции. Подать заявку на паспорт можно через 5-12 лет проживания, пройдя стандартные этапы ВНЖ и ПМЖ.

Какое европейское гражданство легче получить

Пятерка стран с приемлемыми условиями для получения подданства Евросоюза: Болгария, Греция, Португалия, Швеция, Нидерланды.

Болгария предлагает получение паспорта через 6 лет при внесении инвестиций 512 000 евро. При увеличении суммы до 1 024 000 евро гражданство выдается через 2 года.

В Греции действует программа «Золотая виза», позволяющая за инвестиции в недвижимость получить ВНЖ сроком на 5 лет. Паспорт выдается после 7 лет, в течение которых жить на территории государства необязательно.

Португалия выдает гражданство через 5 лет за инвестиции в: недвижимость от 280 000 евро, бизнес — 350 000 евро, экономику — 1 000 000 евро.

В Швеции получают гражданство после 3 лет законного проживания, 2 из которых необходимо состоять в брачном союзе с подданным Королевства.

Нидерланды готовы выдать паспорт соискателю после 3 лет совместного проживания в браке с нидерландским гражданином.

Процесс оформления европейского резидентства

Как заявляет специалист по миграционным программам Ярослав Милонов: «Оформление европейского паспорта и получение статуса резидента ЕС — процедура трудоемкая, но осуществить ее вполне реально».

Вместе с паспортом гражданина Евросоюза россиянин получает права и возможности европейцев. Подобрать подходящий вариант помогут юридические компании, где опытные иммиграционные юристы бесплатно проконсультируют и предоставят актуальную информацию.

Выводы

По репатриации короткие сроки оформления в Латвии — 4 месяца, Румынии — 5, Болгарии — 6, Венгрии — в течение 3-6 месяцев.

При заключении брака короткий период ожидания выдачи паспорта в Испании — 12 месяцев, Португалии, Италии — 3 года.

По натурализации короткий период для получения резидентства в Швеции — после 3 лет легального проживания, 2 из которых в браке с подданным королевства. Португалия предоставляет после 5 лет жизни по ПМЖ, при условии пребывания в стране 183 дня в году. Кипр выдает гражданство по натурализации после 7 лет непрерывного проживания.

Выбор страны для иммиграции должен исходить из диапазона возможностей.

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