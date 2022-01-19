Дезинфекция вагонов метро проводится методом холодного тумана

Дезинфектор Дмитрий Коновальчиков во время обработки вагона поезда в депо метрополитена / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

19 января в столичном электродепо «Красная Пресня» специалисты продемонстрировали процесс антибактериальной обработки вагонов метро. «ВМ» решила узнать, в чем заключается особенность такой дезинфекции и насколько она безопасна для окружающих.

В московском транспорте особое внимание уделяется безопасности пассажиров.

В период распространения коронавирусной инфекции частоту уборки в нем увеличили — дезинфекторы обрабатывают все поверхности, с которыми соприкасаются граждане на станциях метрополитена, раз в два часа. Прежде всего это кассовые зоны, двери, поручни эскалаторов, кнопки лифтов.

А вот процесс дезинфекции в самих поездах начинается задолго до их выхода из депо, поэтому пассажиров встречает полностью обеззараженный состав. Так, специалисты с помощью парогенератора распыляют в каждом вагоне специальный состав. Этот метод называется холодным туманом и помогает захватить все зоны в помещении.

— Распыляемый средство абсолютно безопасно для окружающих и остается на поверхностях еще долгое время, обеспечивая дополнительную защиту от вируса, — рассказывает дезинфектор Дмитрий Коновальчиков.

Кстати, используемое антибактериальное средство полностью одобрено Роспотребнадзором, поэтому можно не переживать, что оно будет негативно воздействовать на человека. Помимо этого в ночное время проводится дезинфекция тоннелей с помощью промывочных машин.

— Мы понимаем, насколько важна уверенность в безопасности каждой поездки для наших пассажиров. Вся инфраструктура каждые сутки буквально обновляется, это одна из самых приоритетных задач сейчас, — отмечает заместитель руководителя пресс-службы столичного Дептранса Анна Лапушкина.

В метро также работают системы обеззараживания воздуха. Специальные ультрафиолетовые лампы есть во всех поездах. А для личной гигиены пассажиры могут использовать бесплатные санитайзеры — всего установлено около трех тысяч устройств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

— С начала пандемии в Московском транспорте были пересмотрены регламенты уборки — эти меры усилены и остаются строгими. Только в метро — основном столичном перевозчике — ежедневно проводят дезинфекцию пассажирской инфраструктуры около четырех тысяч сотрудников. Более того, у нас работает самая крупная сеть бесплатных санитайзеров в мире.