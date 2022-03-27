Грибной сезон открыт: чем может удивить весенний лес

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Прогуляться по весеннему лесу, еще совсем холодному, все равно здорово. И там полным-полно чудес, уж поверьте! Так что корзину в руки — и вперед!

А наш знаменитый эксперт, автор уникальных и единственных в мире (!) грибных прогнозов Сергей Федотов вообще уже открыл грибной сезон! Слово Мастеру полных корзин.

— Зима в этом году была довольно снежная и холодная, а первые грибы появились крайне рано. Честно скажу — так рано первых саркосциф я еще не встречал. В прошлом году, например, первые их «россыпи» я обнаружил в «Лосином Острове» только в самом конце марта, а в этом первые грибочки сфотографировал уже 16-го числа. Парадокс в том, что был аномально холодным минувший декабрь — на 5 градусов по Цельсию ниже нормы. А потом пришел холодный и снежный январь, земля была под толстым слоем снега. А вот февраль был теплее обычного. Поэтому под снегом, где есть выход грунтовых вод, уже и выросла эта первая вестница весны — саркосцифа.

На самом деле, конечно, в лесу сейчас только внимательный глаз разглядит нечто необыкновенное. Но любители раннего сбора грибов точно найдут чему порадоваться. Ну кто еще в марте удивит близких оригинальным блюдом из свежесобранных мартовских грибов? Основной сбор по количеству и массе типично весенних грибов будет с середины апреля до середины мая — тогда мы отправимся за строчками гигантскими, сморчками и сморчковыми шапочками. Кстати, думаю, ожидать стоит гигантского урожая этих грибов — в противовес прошлому году. Но пока поговорим о самых первых грибочках.

Саркосома шаровидная

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Гриб краснокнижный, внимание! Внутри саркосомы точно в бархатном мешочке «спрятано» желе, в котором содержится 18 жирных кислот. Гриб имеет славу чудодейственного молодильного средства. Желе принимают натощак как биостимулятор и общеукрепляющее средство, используют как успокоительное, при гастритах и желудочных болезнях. Оно лечит суставы, когда его используют как мазь, омолаживает кожу и усиливает рост волос.

Фламмулина

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Иногда «первым весенним» бывает пережившая зиму под глубоким снегом фламмулина, или зимний опенок. Но чем черт не шутит, может, новая вдруг вырастет? А так это, конечно, остатки прежней роскоши, но вполне съедобной. Если возле вас растет ольха или бузина, которой много-много лет, — ищите на них. Ножка в верхней части светложелтая, а внизу коричневая или черно-бурая.

Аурикулярия

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Так этот гриб называется по-научному, а по-русски он известен как иудино ухо. На Востоке же этот гриб называли муэр, и именно его, между прочим, подавали японским императорам как деликатес. Он обладает многими лечебными свойствами, чаще всего растет на пнях или валежнике американского клена, ивы, вяза.

Устричная вешенка

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Обратите внимание на старые осины и тополя, там вы вполне можете обнаружить эту раннюю гостью леса. Перепутать вешенку ни с кем невозможно.

Гигрофор мартовский (ранний)

Фото: Photo: Hans Valda

Этот гриб называют снежным грибом. Шляпка у молодых грибов слегка выпуклая, под шляпкой хорошо видно пластины, диаметр светло-серой, а при состаривании почти черной шляпки не превышает 10 см.

Дрожалка

Фото: Grinkod / CC BY 4.0

У дрожалки масса названий — масло ведьм, желтый мозг, драгля. Научное название — тремелла пленчатая. Эти грибы скорее украшение леса, но поклонницы натуральной косметики обязательно срывают дрожалки и наносят их желеобразную массу на лицо — кожа после такой маски просто изумительная! Мало кто знает, что на самом деле это съедобный гриб. Его можно использовать свежим и сушеным, в салатах и супах.

Стробилюрус

Фото: Andreas Kunze / CC BY-SA 3.0

Этот изящный грибок только входит в моду. Жаль, размер его не велик — не забить стробилюрусом корзинки. Правда, весной каждый грибок на вес золота! В качестве субстрата стробилюрус предпочитает шишки, причем еловые.

Чага

Фото: Pixabay

Темные наросты на березовых стволах — тот гриб, за которым в лес идут с топором. Чагу не надо путать с капами — разрастаниями древесины самой березы. Чагу считают антиоксидантом, способы заваривания вы найдете в специальной литературе.

Саркосцифа

Фото: Pixabay

В народе ее называют медвежьи ушки. Привлекает яркостью и необычной формой и цветом: она ярко-красная, хорошо заметна на темной земле. Напоминает маленькие чашечки. Саркосцифу отваривают и жарят с луком, получается необычное блюдо.

Петров крест

Фото: Kristian Peters / CC BY-SA 3.0

А это вовсе и не гриб, хотя многие так думают. Нет, перед вами, на фото справа, необычное растение — чешуйник, потаенница, царь-трава, представитель семейства заразиховых. Растение видно издалека: лес еще пуст, и вдруг вы видите что-то странно-розовое, необычное. Растение-паразит годами прячется под землей, на поверхности напоминает щупальца осьминога.

Ценней черной икры

Крошечные стробилюрусы так малы, да еще и после обжарки ощутимо уменьшаются в размере. Единственный способ хоть как-то ощутить их вкус — сделать подобие грибной икры для бутербродов. Собранные грибы ополосните, отварите, затем порежьте. Лук очень мелко нашинкуйте и обжарьте до золотистого цвета, затем добавьте туда грибы и пережарьте вместе с луком. По желанию в «икру» можно добавить обжаренную морковь, тогда она приобретет сладковатый привкус. Икру мажут на хлеб или тосты, можно нафаршировать ею отварные яйца, выложив вместо желтков на половинки яиц. Сверху посыпают зеленью.

Готовим суп императора

Если вы нашли в лесу гриб муэр, учтите: его подавали японским императорам как изысканный деликатес. В Московской области чудо-гриб встречается с ноября до лета, а в Японии его так ценят, что растят даже искусственно. Консистенция гриба сделала его идеальным сырьем для приготовления супов и лапши. Суп из муэра готовят так: варят бульон из говядины, гриб томят на сковороде, выливают в бульон, который затем заправляют овощами и в конце заранее отваренной фунчозой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваненко, повар:

— Саркорсцифа — гриб необычный. У него нет особенно яркого вкуса, но после того, как вы обжарили гриб с луком, с ним можно испечь очень вкусные пироги. Оптимальный вариант — использовать слоеное тесто, раскатав его тонко. Главное — не пересушить его. Можно сделать и отдельные пирожки, а также пирожки обжаренные, если приготовите дрожжевое тесто. По мне, это самое лучшее и необычное использование этого дара леса.