Как работает московская ветеринарная клиника для птиц

Корреспондент «ВМ» Александр Зосимов и хозяйка утки Сони Евгения Коркунова держат птицу, пока врач-орнитолог Людмила Коробкова (слева направо) накладывает швы на раненую шею / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

За тридцать лет работы ветеринарная клиника для птиц вылечила около миллиона экзотических и диких пернатых. Корреспондент «Вечерней Москвы» на пару часов стал ассистентом врача-орнитолога, чтобы на себе испытать эту сложную, но интересную работу.

Жительница Балашихи Евгения Коркунова и врач-орнитолог местной ветеринарной клиники Людмила Коробкова крепко держат за туловище и голову дикую утку по кличке Соня. Стоя обеими лапами на металлическом операционном столе, птица издает оглушающее протяжное кряканье. Сопротивляясь давлению рук хозяйки Евгении, кряква отчаянно пытается расправить крылья, а плоским и широким клювом в это время намеревается укусить за палец врача Людмилу. Осторожно придерживая голову птицы, медик-орнитолог рассматривает свежую рану на ее тонкой шее.

— Сонечку я подобрала на одном из водоемов в начале года. Теперь она живет у меня в квартире вместе с двумя кошками, — говорит Евгения, пытаясь перекрыть голосом звонкое кряканье птицы. — Когда я принесла ее на обследование в клинику, рентгеновский снимок показал, что у нее воспаление легких. Поэтому я оставила утку дома, чтобы помочь вылечиться. Однако одна из моих кошек напала на Соню и цапнула ее за шею.

Врач Людмила Коробкова кладет на стол рядом с собой инструменты для операции. Птица начинает еще громче крякать и вырываться, будто понимает, что все это подготовили для нее. Да уж, без дополнительной помощи не обойтись.

— Вы можете присоединиться к Евгении и начать ассистировать, — обращается ко мне Людмила.

Она вводит обезболивающий препарат под кожу утки. Соня немного успокаивается.

Надеваю перчатки и встаю рядом с Евгенией, чтобы обеими руками прижать крылья к туловищу утки. А хозяйка птицы сложила лапы и хвост в кулек, чтобы та не дергала ими.

Для начала промываем утке шею антисептическим раствором, чтобы обеззаразить раны. Вслед за этим врач ощипывает перья на пораженном месте.

А на утку уже подействовало обезболивающее. Сонечка становится послушным пациентом и перестает вырываться из рук. Ее становится намного легче держать.

Придерживая крылья утки одной рукой, второй я передаю врачу хирургические ножницы. Края раны начали потихоньку подсыхать. С засохшей кровью зашивать шею нельзя.

Поэтому Людмила осторожно оттягивает края раны на шее утки и начинает обрезать их по контуру. Мне дают ответственное задание — придерживать голову утки, чтобы та не дернулась.

— Если кому-то станет плохо от вида крови, то сразу скажите, — побеспокоилась за меня и хозяйку птицы Людмила Коробкова.

Но мы убеждаем орнитолога, что с нашим самочувствием все в порядке. Операция продолжается.

Людмила с помощью иглы, пинцета и шовного материала отточенными движениями затягивает рану узелками до тех пор, пока вся пораженная часть не будет защищена. Примерно через десять минут врач завершает работу.

А я спрыскиваю свежий шов антисептиком с порошком алюминия в составе, который дает серебряный цвет. Операция завершена. Через десять дней можно будет снять швы. На операционный стол к врачу-орнитологу попадают птицы разных видов. Но чаще всего приносят ворон, голубей и попугаев. Самая распространенная проблема — на птиц нападают кошки и собаки.

— Мне приходилось спасать голубя с открытой черепно-мозговой травмой. Помимо омертвевших частей черепа, пришлось удалить фрагменты головного мозга, — вспоминает орнитолог. — Голубя удалось спасти. Но у него нарушилась координация, и питаться самостоятельно он больше не мог. Птица брала корм в клюв, но не понимала, что нужно глотать. Это был самый сложный случай в моей практике.

КАК ПОМОЧЬ

Если вы заметили беспомощную птицу на улице, то можно взять ее на ладони и посадить в коробку. Птиц-хищников лучше накрывать одеждой и только потом перемещать в «домик». Размер убежища должен быть таким, чтобы пернатые могли расправить крылья. В коробке лучше сделать небольшие отверстия для вентиляции.