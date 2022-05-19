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«Мир быстро меняется, нужно жить здесь и сейчас»: актер Иван Фоминов — о своем характере, романтике и нынешней эпохе

Татьяна Еременко

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Общество
«Мир быстро меняется, нужно жить здесь и сейчас»: актер Иван Фоминов — о своем характере, романтике и нынешней эпохе
Фото: Михаил Федосеев

19 мая в прокат выходит фильм «Ника» Василисы Кузьминой. Лента вдохновлена биографией советской поэтессы Ники Турбиной. Главную мужскую роль — Ваню — в нем сыграл Иван Фоминов. Актер рассказал «Вечерней Москве» о своем боксерском опыте, общении с футбольными фанатами и отношении к последним событиям.

— Иван, ваш персонаж сочетает брутальность и нежность, готовность подраться и обнять. Как это удается?

— Специально для этого я ничего не делал. Но, если честно, мне кажется, всегда знал, что когда-нибудь в кино мне пригодится то, что еще не до конца во мне выкристаллизовалось. Поясню. Сам по себе я человек довольно добрый, ранимый. Иногда, конечно, бываю не в себе, но по большей части стараюсь быть сдержанным. Однажды неожиданно для себя понял, что хочу заниматься единоборствами. В школьные годы это было, скорее, необходимостью. Но когда я впервые испытал ответственность за другого человека, это срезонировало во мне, и я занялся боксом, что и стало переломным моментом. У меня было 15 боев. Меня всегда спрашивали: «Ты актер или боксер?» А я чувствовал, что это еще внесет свою лепту.

— Кроме кино, у вас активная театральная жизнь, и вы ведете актерские курсы для любителей. Удается уделять внимание всему или что-то в приоритете?

— Сейчас в приоритете кино и педагогика, театр в меньшей степени. Просто с ним у меня не завязалось особых отношений. Да и специфика работы в кино мне ближе. Я не снимаю с себя полномочий театрального актера, но считаю, что для того чтобы развиваться, театральному актеру нужны большие роли. Если у тебя есть главная роль в театре, то есть и постоянный интерес что-то туда привносить, прорабатывать арку изменений персонажа. А когда играешь второстепенные роли, этого не выходит. Конечно, я люблю все эти разговоры о том, что нет маленьких ролей, есть большие артисты... Но мы сейчас живем в другом веке, во времени, где и так все разрозненно.

— А что вам дает обучение непрофессионалов?

— Это для меня абсолютное вдохновение. Педагогика — это непосредственный обмен энергией, ее циркуляция. Я считаю, что тот, кто преподает, должен быть игроком, не только учить специальности, но и постоянно практиковаться в ней. Должен сам набираться непосредственного опыта, а потом приходить и делиться им с учениками. Могу сказать, за годы моего преподавания в тандеме с Александром Шульгиным мы открыли для себя невероятный кладезь артистов, которые способны конкурировать с профессионалами.

«Мир быстро меняется, нужно жить здесь и сейчас»: актер Иван Фоминов — о своем характере, романтике и нынешней эпохе Фото: Михаил Федосеев

— Что отличает людей, которые приходят на такие курсы, от тех, кто поступает в театральные вузы?

— В институты идут в основном молодые ребята, которые в процессе, за счет своего таланта и целеустремленности, вырастают в артистов. А на курсы в основном, хоть и не всегда, приходят люди со своим жизненным багажом и какой-то внутренней дисциплиной. Они понимают, что хотят получить от занятий. Не скажу за всех, но определенный контингент наших ребят даст фору многим выпускникам театральных вузов. И в них есть что-то, что не приобретается в 18 лет. То, что называется «пожили», некая сила в восприятии мира, у них есть боль и радость. А еще та детскость восприятия, когда ты, например, взрослый дядька, у которого четверо детей, можешь позволить себе дурачиться и вообще все что угодно. Класс!

— Люди раскрываются... Вы говорили, что бокс тоже помогает проявить и понять соперника в бою. Как так?

— Это некое чувство родства, которое возникает во время поединка. Бокс — довольно опасный вид спорта. Фактически каждый из тех, кто находится на ринге, охотится за головой своего визави. И когда все заканчивается, между спортсменами возникает близость того пограничного состояния, когда вы оба на волоске. Человек, который был тебе противником в начале боя, к его завершению становится твоим боевым товарищем. Вы оба испытываете одно и то же — будто заново начинаете ощущать вкус жизни.

— Одна из самых громких лент вашей фильмографии — «Околофутбола». Как сейчас относитесь к этой теме?

— Я до сих пор общаюсь с людьми из числа футбольных фанатов, с которыми познакомился тогда. В последние года полтора-два мне не удавалось активно заниматься спортом: сперва была авария, потом тяжело переболел ковидом, та же самоизоляция. И мне не хватало того чувства родства, которое испытываешь к тому, с кем стоял плечом к плечу на ринге. А «околофутболом» я сам никогда не занимался, хоть романтикой этой и проникся именно благодаря тем людям, с которыми мне довелось общаться. Считаю, они лучшие представители этой субкультфуры.

«Мир быстро меняется, нужно жить здесь и сейчас»: актер Иван Фоминов — о своем характере, романтике и нынешней эпохе Фото: Михаил Федосеев

— Как повлияли на вас последние события?

— Все так быстро меняется, и это является сейчас определяющим. Текущие события привели меня к ощущению непривычному, но по-своему радостному. Раньше у нас был иллюзия завтрашнего дня. Сейчас же все, куда ты можешь направить свое внимание, — настоящее. Не где-то и когда-то, а здесь и сейчас. Мы живем в эпоху безвременья, когда непонятно, куда выведет кривая.

Невозможность нафантазировать завтра отрезвляет, заставляет концентрироваться на том, что происходит сейчас с самыми близкими тебе людьми. А ведь все, что происходит, — не случайно. Мы оказались в ситуации, когда переложить ответственность на другого уже не получится.

ДОСЬЕ

Актер Иван Фоминов родился 23 марта 1989 года. Год отучился во ВГИКе, затем поступил и окончил Школу-студию МХАТ. Первая большая роль в кино в фильме «Околофутбола» (2013). Сейчас в его фильмографии около 20 ролей, включая фильмы и сериалы «Чики», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Многоэтажка». Также Иван играет в спектаклях театра «Гоголь-центр».

Любимое место в столице

Актер хотел бы побывать на Алтае в местах силы с проводником. А в Москве его любимое место — Рыбный переулок. Иван поделился: «Оказавшись в этом месте впервые, я испытал необъяснимое чувство узнавания, будто уже бывал там раньше. Там удивительная перспектива, здания царской эпохи, и упирается этот переулок в храм на улице Варварке».

На подмостках

Сейчас Иван Фоминов играет в нескольких спектаклях театра «Гоголь-центр»: по Николаю Некрасову — «Кому на Руси жить хорошо», Ивану Гончарову — «Обыкновенная история», а также других постановках.

Полезные навыки

Помимо бокса, у Ивана Фоминова есть и другие увлечения и умения. Например, он умеет жонглировать, ездить верхом на лошади, играть на гитаре.

Злодей из комикса

Знаете ли вы, что главный антигерой, глава банды, которая ограбила банк в «Майоре Громе», — роль Фоминова? Нужно уточнить, что речь идет не о полнометражной ленте «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021), а о самой первой, короткометражной экранизации комикса в 2017 году. Сил, средств и энергии в нее было вложено немало. Например, пятиметровую статую Посейдона, которая появится ближе к финалу, изготовили специально для этого фильма.

Болельщики

Роль Ярого в фильме Антона Борматова «Околофутбола» принесла Ивану Фоминову и узнаваемость, и интересный опыт: актер общался с болельщиками «Динамо», тренировался в спортивном клубе. Кстати, лента получила номинацию на российской народной кинопремии «Жорж» за лучший экшн.

Искренность на площадке

Артист рассказал, что на съемках фильма «Ника» общение на площадке очень гармонично и быстро переходило к съемочному процессу, что в том числе помогало сохранить теплоту и искренность между людьми. Кстати, исполнительница роли Ники, Лиза Янковская, очень быстро подружилась с Иваном.

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