Стать успешным молодежи поможет четкая карьерная цель

Представители ИТ-компании Марина Чмелюк (слева) и Екатерина Шеина на форуме «Карьера vs бизнес» презентовали актуальные вакансии для молодежи / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Двухдневный форум «Карьера vs бизнес», организованный Комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы, прошел 20–21 мая в Цифровом деловом пространстве.

Правительство Москвы уделяет большое внимание трудоустройству молодежи. Принято считать, что без опыта найти работу по специальности почти невозможно. Такие форумы, как «Карьера vs бизнес», помогают бороться с этим стереотипом.

Программу для участников форума подготовили масштабную. На первом и втором этажах Цифрового делового пространства организовали выставку компаний. Студенты и выпускники вузов могли подойти к любому работодателю, задать вопросы о трудоустройстве, карьерных перспективах.

— В этом году я оканчиваю вуз, нужно искать работу, поэтому решила посетить этот форум, — рассказала студентка Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Екатерина Инякова. — Очень полезное мероприятие, я узнала у нескольких компаний об оплачиваемых стажировках.

Студент этого же университета Никита Аникин заинтересовался карьерными проектами правительства Москва, которые были представлены на одном из стендов.

— У меня юридическое направление, так что рассматриваю разные компании для трудоустройства, в том числе и госструктуры, — сказал он.

Работодатели тоже проявляли инициативу на форуме, рассказывая о себе и предлагая молодежи актуальные вакансии .

— Мы ждем всех, кто интересуется сферой информационных технологий и программированием, — поделилась менеджер ИТ-компании Марина Чмелюк. — Нам даже важен не столько опыт работы, сколько активность и желание человека развиваться в этой сфере.

Кроме того, на форуме работали образовательный лекторий по теме карьерного развития, зона профессионального тестирования и консультирования. Можно было даже попробовать пройти полиграф, ведь в некоторых компаниях при приеме на работе эта процедура является обязательной.

Своим опытом и актуальными тенденциями в сфере трудоустройства с молодежью поделился основатель одной из самых крупных компаний по подбору вакансий Алексей Захаров. По его словам, сегодня делать долгосрочные прогнозы по рынку труда нельзя.

— В 2019 году многие эксперты говорили, что к 2025 году большинство специалистов заменят роботы, но и эти предсказания не оправдались, — сказал эксперт. — А в нынешней ситуации что-то предполагать просто бессмысленно, мир быстро меняется.

При этом Алексей Захаров отметил, что особую роль на рынке труда заняла удаленная работа.

— Тот путь с онлайн-занятостью, который мы должны были пройти за десятилетия, мир прошел во время пандемии за полгода. И сейчас онлайн-работа или мультиформаты стали очень популярны, — добавил он.

Обращаясь к молодежи, эксперт дал им совет: чтобы достичь успеха, должна быть четкая карьерная цель.

— Вы должны знать, кем и где хотите работать, сколько зарабатывать через пять-десять лет, — подчеркнул Алексей Захаров.

Среди других проектов правительства Москвы по обучению молодых предпринимателей большой популярностью пользуется проект «Бизнес-уик-энд», где помогают и новичкам, и уже открывшим свое дело.

— Благодаря этой программе горожане могут всего за несколько недель овладеть новыми навыками, чтобы стать самозанятыми и начать зарабатывать сразу по окончании обучения, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Работает программа стажировок в правительстве Москвы, в рамках которой студенты проходят практику в департаментах и подведомственных учреждениях, реализуя важные для столицы проекты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— Форум проходит уже второй год, организован он по просьбе самих ребят. В прошлом, пандемийном году на первом месте у молодежи оказалась работа. Карьера и бизнес остаются актуальными и сегодня. Участники форума смогли познакомиться с компаниями, узнать о стажировках и успешных стартапах, бизнес-моделях, послушать выступления экспертов в области трудоустройства.