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Газон на даче своими руками: пошаговая инструкция

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Газон на даче своими руками: пошаговая инструкция с советами экспертов
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Многие садоводы и любители загородного отдыха мечтают обзавестись красивым газоном на своем дачном участке. Теплое время года отлично подходит для воплощения этой мечты в жизнь. О том, как украсить ландшафт загородного дома живописным газоном, «Вечерней Москве» рассказала эксперт в области садоводства Оксана Игуменева.

Виды газона

По словам эксперта, разновидностей газов очень много, и все они способны воссоздать ту атмосферу и ландшафт местности, которые вы захотите реализовать на своих дачных участках. Стоит выделить три основных вида газонов: английский, спортивный и мавританский.

— Родиной газонов издавна считается Англия — страна роз и туманов. Английский газон прекрасен для созерцания и отдыха в парках, скверах, на больших пространствах. Его я бы порекомендовала использовать в садах регулярного стиля. Кроме того, важно знать, что английский газон — это качественный газон, с плотной структурой, требующий регулярного полива и ухода, — пояснила Игуменева.

Спортивный газон оправдает доверие в спортивной и детской игровой зоне, а мавританский — это газон для наслаждения, романтики и релаксации, отметила садовод. Таким газоном любуются и не косят его, что немного облегчает нам работу в саду.

Типы газона: рулонный или посевной

При выборе типа газона необходимо руководствоваться двумя критериями, финансовой составляющей и временем, которым вы обладаете, считает специалист.

— Рулонный газон — это дорого и быстро. Суть заключается в том, что мы с вами приобретаем готовый газон, далее на заранее подготовленной поверхности земли раскатываем его и поливаем. Вот и все — работа на этом выполнена, газон почти готов. Через некоторое время он приживется и можно уже будет его косить, — объяснила Игуменева.

По мнению эксперта, посевной газон предполагает более трудоемкий процесс культивации. Перед посевом необходимо тщательно подготовить поверхность, выбрать семена, посадить и затем производить регулярный уход и полив. В этом случае процесс будет более долгим, трудоемким, но дешевым.

Кроме того, в случае с посевным газоном требуется выбирать траву для посева. Для столичного региона лучше всего подходят засухо- и морозоустойчивые травы (или их смеси — прим. «ВМ»): райграс, мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая и другие.

Если у вас идеальный, ровный и подготовленный участок — выбирайте рулонный газон, подчеркнула садовод.

Пошаговая инструкция для культивации посевного газона

  • Очистка территории от мусора и сорняков.
  • Подготовка земли. Необходимо перекопать участок, выровнять поверхность, удалить сорняки (при необходимости), внести плодородный грунт с песком, выровнять поверхность.
  • Трамбовка участка. Готовая поверхность утрамбовывается катком или самодельными средствами.
  • Посев газона. Поверхность перед посевом проливается, а затем производим посев газона. Для посева можно использовать специальный инструментарий, укрыть поверхность для лучшей всхожести и защитить от птиц.
  • Уход. В течение календарного года за газоном осуществляется регулярный уход — полив, аэрация, внесение весенне-осенних удобрений, подготовка к зиме, прополка, а также при необходимости подсев газона.
садоводство Дача зеленые газоны
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