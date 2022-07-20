20 идей Давыдова: штрафы для дорогих автомобилей

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В 2021 году ГИБДД наложила на водителей и автовладельцев 179,5 миллионов штрафов. Причем 67 процентов из них за превышение скоростного режима. Если учесть, что в стране зарегистрировано около 60 миллионов транспортных средств, получается, что на каждое в среднем приходится по три нарушения в год. Как снизить число нарушений ПДД водителями? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

«Отмечается тенденция, что чем дороже автомобиль, тем больше числится на нем штрафов, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — По данным Департамента транспорта Москвы только за три месяца 2021 года в среднем одна Lamborghini собрала 10,7 штрафа, Rolls-Royce — 8,7 штрафа, Bentley и Ferrari по 4,9 и 4,7 штрафа соответственно. Далее в этом антирейтинге числятся Genesis (4,1), Porsche (3,4) и Mercedes-Benz (3,1).

Очевидно, что для состоятельных граждан штрафы в фиксированной сумме не кажутся существенными. На это есть две причины. Во-первых, размер штрафов изначально определялся с учетом только минимальных и средних доходов. Во-вторых, он не индексировался, а значит, утратил свою значимость из-за инфляции и девальвации. Чтобы наказание несло воспитательную функцию и для людей с высоким уровнем дохода, многие европейские страны устанавливают штрафы с учетом материального положения нарушителя».

В Финляндии, например, штрафы выписываются в показателе, который рассчитывается по специальной формуле из суммы ежемесячного дохода нарушителя. Чем выше доход, тем больше придется заплатить: за одно и то же нарушение каждый платит в зависимости от своего материального положения. За превышение скорости в городе на 36–38 км/ч минимальный штраф составит 132 евро (около 9600 рублей). Нарушитель с чистой месячной зарплатой 2200 евро (средний уровень в стране) заплатит 701 евро (около 51 000 рублей), а при доходе 10 000 евро за такую езду в населенном пункте придется заплатить уже 3564 евро (около 260 000 рублей). В России получающий минимальную зарплату и человек с высокими доходами платят за такое же нарушение одинаково — по 500 рублей.

В Швейцарии работает аналогичная привязка штрафов к доходу. В Великобритании система штрафных баллов действует совместно со штрафом в виде процента от чистого дохода за неделю. За превышение скорости в зависимости от степени тяжести нарушения можно лишиться от 25 до 175 процентов этого дохода. Например, за езду со скоростью 91 км/ч при ограничении 60 км/ч можно получить 6 штрафных баллов и штраф в размере 150 процентов от недельного дохода, но не менее 100 фунтов (около 8600 рублей). Для сравнения: в России за это же нарушение ответственность лишь 500 рублей.

Положительный опыт привязки штрафов к доходам по примеру европейских стран неоднократно обсуждался в России на разных уровнях. Очевидно, что из-за теневой экономики и функциональных сложностей в создании и работе такой системы этот путь практически не реализуем на данном этапе. Тем не менее можно воплотить более простую схему, которая будет выявлять платежеспособных автомобилистов.

Одна из самых продаваемых машин в России — Lada Granta стоимостью чуть больше 700 000 рублей. Ее обладатели платят штраф наравне с владельцами дорогих и люксовых автомобилей, которые стоят в 10–80 раз больше. Есть мнение, что перед законом все равны, последствия от нарушений одинаковы вне зависимости от размера кошелька водителя. Но такая позиция полностью игнорирует дисциплинарную роль штрафа, как предупредительной меры, а значит, и саму его суть. Чтобы штраф выполнял свою базовую функцию, необходима его зависимость от платежеспособности нарушителя. Поэтому, как считает автор идеи, будет справедливо взыскивать с более дорогих транспортных средств штраф в увеличенном размере.

«Я предлагаю к базовым размерам штрафов, установленным КоАП, применить повышающий коэффициент для автомобилей с высокой мощностью двигателя, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — В зависимости от года выпуска и лошадиных сил умножать установленный штраф на это число. В итоге за одно и то же превышение скорости на 20–40 км/ч водитель новой Kia Sorento получит штраф 500 x 1.5 = 750 рублей, водитель пятилетнего Mercedes G500 — 500 x 4 = 2000 рублей, а водитель автомобиля с объемом двигателя 175 л. с. и меньше отделается только стандартным штрафом в 500 рублей».

Внедрение повышающего коэффициента при назначении штрафов для владельцев и водителей автомобилей не составит технической сложности, поскольку мощность двигателя и год выпуска обозначены в паспорте транспортного средства и присутствуют в регистрационной базе. Поэтому, как инспектор дорожной полиции, так и автоматические системы камер, при регистрации правонарушения смогут сразу же рассчитать и назначить соответствующий штраф. Не потребуется никакой интеграции с базами налоговых служб или иных правительственных и судебных органов.

Предлагаемый принцип градации можно расширить и на пошлины, связанные с ездой на личном автотранспорте, например, при внедрении платного проезда в мегаполисах.

Кстати, привязка к лошадиным силам и повышающий коэффициент на дорогие автомобили не являются новшеством для россиян. Так рассчитывается транспортный налог. Учет двигателя при расчете штрафа за нарушение тишины на дорогах в ночное время хотели внести в КоАП и московские власти. Если мощность у легковых машин превышает 200 л. с. (мотоциклов 50 л. с., грузовиков 250 л. с.), то предлагался штраф 5000 рублей плюс 250 рублей за каждые 10 л. с. свыше обозначенных.

Если применить увеличенный размер штрафов по вышеуказанной схеме, то это станет хорошим способом для увеличения поступлений в государственный бюджет от правонарушителей. Более того, такой подход существенно изменит отношение к штрафам со стороны тех, кто может позволить себе ездить на дорогом или очень дорогом автомобиле. Как результат, частота нарушений сократится, а значит, снизятся и риски создания аварийной ситуации. В целом это приведет к сокращению травматизма и смертности на дорогах.

Идея была направлена органам российской власти, и был получен ответ. Вот что пишет заместитель руководителя аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству К. Н. Бобылева: «Ваши предложения приняты во внимание наряду с другими предложениями граждан по вышеуказанному вопросу. При этом необходимо отметить, что увеличение штрафов для состоятельных лиц (владельцев дорогих автомобилей) в административном законодательстве вызывает сомнение, поскольку нивелирует принцип дифференциации наказания в зависимости от степени общественной опасности, тяжести правонарушения и повторности совершаемого нарушителем деяния. В этой связи обращаем внимание, что предлагаемые Вами изменения нуждаются в экспертной оценке специалистов и анализе на предмет согласованности с иными законодательными нормами».

Юрист Московской коллегии адвокатов Денис Серов рассуждает:

— В статье 1.2 КоАП РФ ясно обозначены задачи законодательства об административных правонарушениях. Одна из них — предупреждение этих правонарушений, иным словом — профилактика. В качестве одной из мер профилактики вполне можно рассматривать существенный для гражданина штраф. При этом очевидно, что понятие «существенный» для каждого свое. Так что духу закона предложение о дифференцированных штрафах не противоречит.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев добавляет:

— Во всем цивилизованном мире постулируется равенство людей перед законом. Наказание за один и тот же проступок должно быть, грубо говоря, одинаково болезненным. Вот погубил актер Михаил Ефремов в ДТП человека и получил 7,5 года лишения свободы. Несмотря на свои деньги и известность, он отбывает срок не в отеле на Мальдивах, а в колонии общего режима Белгородской области, рядом с обычными людьми. Все справедливо. Отбыв срок, подозреваю, он больше за руль пьяным не сядет. А почему же он сел в тот раз, когда совершил преступление? А потому что штрафа совершенно не боялся. Я специально изучал вопрос и выяснил, что за 2018–2019 годы, согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Михаил Ефремов получил 29 штрафов на общую сумму 81 тысяча рублей. И продолжал нарушать, потому что лично для него 81 тысяча рублей — это крайне незначительная сумма. Если бы его оштрафовали, скажем, на 3–4 миллиона, то, глядишь, в тот роковой вечер он бы и не сел за руль, и не выехал на встречную. Получается, что в этом случае принцип равного для всех наказания формально соблюдался, а фактически — нет. Человека малообеспеченного штрафы на 81 тысячу рублей остановить, гипотетически, могут. Богатого, как Ефремов, — нет. И вот результат: погиб человек. В общем, я считаю, законодателям есть над чем задуматься.

Дмитрий Давыдов считает, что государству необходимо вернуться к рассмотрению его предложения, касающегося дифференциации штрафов в зависимости от материального положения нарушителя. Автор проекта надеется, что это предложение получит поддержку, как и другие его идеи.