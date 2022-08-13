Любой приворот за ваш счет: как экстрасенсы наживаются на доверчивых людях

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8 августа мир отметил День экстрасенсорики. «Вечерка» узнала, какими схемами обмана пользуются современные прорицатели.

У участницы 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой более миллиона подписчиков. Она рекламирует свои курсы по привлечению любви и удачи. По цене от 530 рублей.

Иса Багиров — ведущий провального телешоу 2018 года «Звезды под гипнозом». Называет себя гипнологом-менталистом и потомственным экстрасенсом, имеет диплом психолога. Колдует на похудение, избавляет от зависимостей и страхов. За работу по «ментальной коррекции» дерет до 50 тысяч рублей.

Инна Тлиашинова — «квантовый психолог». Утверждает, что у нее три образования, однако к психологии ни одно из них отношения не имеет. Тлиашинова представляется как «основатель уникальной методики Мастер Разборов, которая позволит стать более счастливой и осознанной версией себя» (методика продается за 150 тысяч рублей).

В сети нашумел ролик, где ученица Тлиашиновой, актриса Анастасия Макеева «консультировала» женщину, у которой сын умирал от рака. Несчастная получила совет... помириться с бывшим мужем. Якобы тогда здоровье сына наладится. Макеева утверждала, что не взяла с «пациентки» ни копейки. Сама гуру Тлиашинова не скромничает: ее личный прием стоит от 200 тысяч рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Петрова, клинический психолог:

— Прежде чем довериться «эзотерическому гуру», даже самому «уважаемому» в соцсетях, следует помнить: ученые много десятилетий исследуют паранормальные явления, но по сей день не располагают ни одним убедительным доказательством существования «тонких миров» и возможностей человека выходить на связь с этими мирами.

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Заблуждение вместо магии

Почему люди до сих пор верят магам? Об этом «Вечерке» рассказал социальный психолог, кандидат психологических наук Александр Невеев.

— Экстрасенсы, маги и «народные целители» всех мастей расплодились в нашей стране на пороге распада СССР, когда все его граждане остро нуждались в психологической помощи, — рассказывает эксперт. — Помните знаменитое восклицание отца всех шарлатанов Анатолия Кашпировского: «Я психотэрапэут!» Что это такое, в позднем Советском Союзе толком не знал никто. И получить психотерапевтическую помощь было негде.

Кроме того, профессиональная помощь специалиста предполагает деятельное душевное участие в исцелении самого клиента. Человек должен быть готов работать над собой: смотреть своим проблемам в лицо, признавать их и совершать волевые усилия для их преодоления. То ли дело труженики эзотерического цеха. Без всяких усилий с вашей стороны они якобы договариваются за вас с потусторонними силами — а вы только денежки несите и ни о чем не думайте.

Со временем деятельность мошенников-целителей усложнилась. Одни жулики действуют по-старинке: за определенную плату (как правило, от 10 до 50 тысяч рублей) снимают порчу, сглаз, родовое проклятье. Другие подались в «духовные гуру». Они сочиняют бесконечные списки примитивных и общих «правил жизни», составляют из этих «правил» книжки, проводят лекции и марафоны по интернету, которые не блещут оригинальностью, поскольку под копирку переписаны из англоязычных книжек.

В основе «методик» лежит зародившаяся в англо-саксонской культуре философия нью-эйдж: смесь из мистических учений древности и современной «идеологии позитива и успеха». Эта шарлатанская жвачка неиссякаемо популярна.

Соцсети, где плодятся «целители», позволяют им создавать идеальный фальшивый образ — представлять себя солидными и авторитетными. В основе популярности экстрасенсов лежит магическое мышление — вера в то, что житейские неурядицы можно разрешить каким-то волшебным способом, недоступным человеческому разумению. В основе магического мышления лежит заблуждение: желать — значит получить желаемое. Чтобы избавиться от этой установки, нужно повзрослеть — научиться брать на себя ответственность и понять, что далеко не все желания выполнимы.