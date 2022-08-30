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«Запад обеднеет без русской культуры»: актер Владимир Бегма — о менталитете, гастролях в Крыму и санкциях

Андрей Объедков

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Запад обеднеет без русской культуры»: актер Владимир Бегма — о менталитете, гастролях в Крыму и санкциях
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

На онлайн-платформах вышел российский сериал «Чернобыль». Владимир Бегма исполнил в нем роль инженера, во время дежурства которого произошел взрыв на атомной станции. Актер рассказал «Вечерке» о службе в оперативном полку МВД, русской культуре и о том, почему никогда бы не стал эмигрантом.

— Владимир, в «Чернобыле» вы сыграли оператора атомной электростанции. Вы сами родом с Украины. Наверняка помните события 1986 года?

— Я не только их помню, я сам — один из ликвидаторов Чернобыльской аварии. Дело в том, что эта катастрофа случилась в мое дембельское лето в армии. Я служил в оперативном полку МВД. И 26 апреля 1986 года нас в числе первых подняли по тревоге. Помню и первую роту пожарных — они тушили огонь на месте аварии, их привезли к нам в часть. Эти ребята выглядели очень плохо, их кожа была землистого цвета, как у мертвецов. Вскоре их увезли в Москву. Помню я и эвакуацию местных жителей, все происходило на моих глазах. Поражал уровень секретности.

1 мая нас привезли в Киев на демонстрацию, мы стояли в оцеплении. Мы были одними из немногих, кто знал об аварии. Но никому не могли сказать: все телефоны в части были выключены. Помню, как во время демонстрации по Киеву шли радостные люди. А я стоял, и мне хотелось кричать: «Господи, да бегите вы отсюда!» Я пережил эту трагедию. А спустя многие годы прочитал сценарий сериала «Чернобыль» и понял, что он грамотно написан. Я сыграл одного из операторов Чернобыльской АЭС по фамилии Перевозченко. У него был реальный прототип, тот человек в итоге умер от полученной дозы радиации. Мои воспоминания, естественно, пригодились при подготовке к роли.

— Какие еще интересные проекты у вас были в последнее время?

— Недавно вернулся с гастролей по Крыму. Показывали жителям полуострова антрепризный спектакль «Мастер и Маргарита». Я сыграл там несколько ролей — Коровьева, Стравинского, Латунского, Каифы, Левия Матфея. В период нашего тура ВСУ пытались атаковать с помощью дронов военный аэродром в Бельбеке близ Севастополя, были и другие диверсии. Но никого из актеров это не пугало. Как мне известно, все столичные актеры в Крым ехать не отказываются — наоборот, хотят выступать там. Зритель ждет наши спектакли, мы не можем обмануть его ожидания. Тем более постановка — по Булгакову, чье творчество запрещают на Украине, а мы с гордостью и удовольствием несем в массы!

— Как относитесь к тому, что за рубежом запрещают русскую культуру?

— Иностранцы становятся только беднее, лишаю т себя большей части мировой культуры. Но разум уже включается у творческих работников, особенно в Италии и во Франции. Люди начинают понимать, что нашу культуру невозможно надолго запретить. Ею пропитано все, даже западное сознание. И западные актеры учатся по театральной системе Станиславского.

«Запад обеднеет без русской культуры»: актер Владимир Бегма — о менталитете, гастролях в Крыму и санкциях Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

— Долгое время в прокате наши фильмы появлялись реже зарубежных. Как думаете, с чем это связано?

— В советские времена наш кинематограф выгодно отличался от западного. Там кино было зрелищным, у нас — драматическим, в нем была история, глубина. Но начиная с 1990-х годов наши картины стали похожи на западные, а любое подражание — это плохо. В последнее время, однако, появилось много достойных исторических фильмов — с хорошими костюмами, декорациями, а главное — с замечательной работой актеров. За такие картины не стыдно.

— Вы работали в мюзиклах и кабаре Франции и Бельгии. Есть ли различие между российским и зарубежным зрителем? Не было желания остаться за рубежом?

— Мне нравятся гастроли, но я никогда не хотел эмигрировать. У нас и у европейцев разный менталитет, и это может напрягать даже в быту. Я довольно сносно освоил английский и французский языки. Если ты поешь, музыка позволяет, в отличие от драматического искусства, знать язык хуже — неверное произношение компенсируется выразительностью нот. Но в Европе зрители привыкли, что повсюду для них устраивают шоу, даже в театре. Школа представления превалирует над школой переживания. Там актеры кочуют из проекта в проект. А мы воспитаны так, что у каждого артиста есть свой дом — театр. Еще у нас другой ассоциативный ряд, иная природа юмора. И в общении с европейцами возможно непонимание, отчуждение. Меня притягивает Москва. И мое место здесь.

— Читал отзывы на спектакль «Губы»: зрительницы писали, что у вас великолепные голос и фигура. Жена не ревнует?

— Супруга хорошо относится к таким ситуациям, она человек с юмором и сама из творческой среды — хореограф. Понимает, что нужно разделять работу и жизнь.

— Дети проявляют интерес к актерской профессии?

— Старшая дочь Татьяна занималась в нашем театре «Маленькая Луна». Но слава богу, она не пошла в актерскую профессию. Это тяжелая работа, в ней много разочарований, падений, а взлетов мало. Эту профессию нужно настолько любить, чтобы быть готовым лишать себя чего-то другого. Несколько моих однокурсников в 1990-е годы ушли в бизнес, потому что вовремя поняли, что не готовы к актерской работе. И я хочу, чтобы мои дети выбрали что-то более осязаемое. Например, у инженера есть явные критерии профессионализма: если он умеет что-то конкретное, у него есть определенный разряд. А артисту каждый раз, выходя на сцену, приходится доказывать, что он имеет на это право. Надеюсь, что младшая дочь Эвита тоже не пойдет по этой стезе. Она человек-онлайн, может сутками сидеть в телефоне. Я называю ее будущим айтишником.

ДОСЬЕ

Владимир Бегма младший (сын режиссера Владимира Бегмы) родился 28 октября 1966 года в Киеве. В 1989 году окончил актерско-режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Бондарчука). Работал по контрактам в мюзиклах Франции и Бельгии, выступал в театре «У Никитских ворот» и других. С 2003 года — актер Театра Луны. Снимается в кино.

«Запад обеднеет без русской культуры»: актер Владимир Бегма — о менталитете, гастролях в Крыму и санкциях Спектакль «Мэри Поппинс — Next»: Бегма в роли Мистера Бэнкса / Фото: lunatheatre

Кандидат в мастера спорта

Учась в школе, Владимир профессионально занимался плаванием, выступал на украинских республиканских соревнованиях. Лучший результат Бегмы в плавании вольным стилем — 100 метров за 58 секунд. Артист имеет звание кандидата в мастера спорта. Владимир до сих пор очень любит плавание и при возможности выбирается на реку. Еще он увлекается дайвингом и не боится прыгать в воду с высоких скал.

Сольная карьера

У Владимира Бегмы есть незавершенный музыкальный проект — артисту интересно исполнять классику (арии из опер, оперетт) в современной обработке. Он записал уже несколько таких песен, но выход альбома пока пришлось отложить — выдохся спонсор. Дает Владимир Бегма и концерты. Правда, как он считает, концертный рынок в данный момент просел, в том числе из-за пандемии: «Сейчас живые выступления — вообще редкость. Но думаю, что постепенно все войдет в нормальное русло».

Секрет семейного счастья

Владимир Бегма считает, что секрет семейного счастья в доверии друг к другу и взаимоуважении. Если нет взаимоуважения, то, по мнению артиста, непременно начинаются проблемы и упреки. «Если ты понимаешь, что это твой человек и твой выбор, — просто люби, отдавай все что можешь, и тебе ответят тем же», — говорит Владимир Бегма.

Преподавал в цирковом училище

Владимир Бегма некоторое время преподавал в цирковом училище, но понял, что этим надо заниматься серьезно или не заниматься вообще. «У меня не было даже мысли взять курс в театральном училище, — отмечает артист. — Потому что перед студентами надо выкладываться по полной, а числиться руководителем курса номинально я не хочу».

Мэри Поппинс навсегда

Владимир задействован в спектакле «Мэри Поппинс Next», который идет уже 15 лет. Бегма считает, что успех постановки прежде всего в гениальной музыке Максима Дунаевского, которая была написана еще к фильму «Мэри Поппинс, до свидания!» На этих шлягерах выросло не одно поколение людей. И сегодня уже выросшие зрители приводят своих детей на мюзикл и погружаются в ту же фантастическую атмосферу. Еще, по мнению Бегмы, важно, чтобы монологи, диалоги были понятны современной молодежи. В «Мэри Поппинс...» взрослые актеры говорят с детьми на одном языке.

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