Как бросить курение

Фото: Из личного архива Владимира Шахиджаняна

По статистике, 85 процентов человек, прочитавших книгу «Курить, чтобы бросить!», которую написал известный психолог, педагог и журналист Владимир Шахиджанян, действительно избавились от вредной привычки. «Вечерняя Москва» связалась с автором и узнала, в чем секрет.

— Владимир Владимирович, вы сами курили 55 лет, что стало последней каплей?

— Это правда. Сейчас мне 82, и я не курю последние 13 лет. Не могу сказать, что был какой-то переломный момент. Мое решение созревало постепенно. У меня было подозрение на инфаркт, язву желудка, проблемы с сосудами — и все твердили: «Бросай курить!» Но я продолжал, пока не понял, что сам себе делаю хуже, тогда и решил: брошу курить.

— Как вам это удалось?

— Я сделал сам процесс неприятным. Постепенно каждая сигарета стала вызывать у меня неприязнь, и я бросил. Потом начал отучать от курения других людей. У меня получалось. И тогда я решил написать книгу. Причем ее нельзя издать на бумаге, она должна быть интерактивной: ее можно читать только онлайн, с экрана компьютера или телефона.

— Почему только так?

— Потому что информацию из книги нужно получать дозировано, уделяя этому по 10–15 минут в день. Пока человек ждет, когда откроется доступ к следующей части, он думает о том, что прочитал, и к последней, 101-й главе вдруг осознает, что ему больше не хочется курить. Это отзывы реальных людей, которые испытали этот эффект на себе.

— Поскольку ваша книга интерактивна, получая отзывы, вы как-то ее дорабатываете?

— Я все время вношу какие-то изменения, добавления. Вот, скажем, пришло несколько писем о том, насколько вредны электронные сигареты. Я изучил вопрос и написал небольшую главку по теме.

— Почему вы решили, сделать свою онлайн-книгу еще и бесплатной?

— Курение — это болезнь, и моя миссия — сделать все возможное, чтобы помочь человеку как можно скорее поправиться. Единственный момент — он должен сам этого хотеть. Я не могу никого заставить.

— Что вы можете посоветовать тем, кто только в начале пути?

— Не валяйте дурака! Надо любить себя в этой жизни, хотеть прожить как можно дольше, интереснее, насыщеннее, а не травить себя табаком за свои же деньги. Как сказал Даниил Хармс: «Надо бросить курить, чтобы хвастаться своей силой воли»!