Автоюрист объяснил, нужно ли вводить запрет на пересечение пешеходных переходов на самокате

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Если пользователям самокатов запретят ездить по пешеходным переходам, это позволит значительно снизить аварийность. При этом подобный запрет — не единственная мера, которую могут ввести в отношении водителей электросамокатов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Собеседник «ВМ» отметил, что в будущем правила проезда пешеходных переходов для велосипедистов могут распространить и на самокаты.

— В большинстве регионов самокаты относят к пешеходам, поэтому им разрешено двигаться по пешеходным переходам без каких-либо оговорок. Но велосипедистам по правилам дорожного движения запрещено двигаться по пешеходному переходу, на это существует прямой запрет, им нужно спешиваться. Я полагаю, что в связи с этим ограничения должны возложить и на самокаты для обеспечения безопасности дорожного движения, — рассказал юрист.

Как заметил эксперт, в последнее время увеличилось количество наездов самокатов на пешеходов. Кроме того, из-за высокой скорости движения самокатов во время пересечения проезжей части автомобилисты тоже не всегда успевают среагировать, из-за чего происходят и более серьезные ДТП. Если владельцев электросамокатов обяжут спешиваться на переходах, это поможет снизить количество аварий, уверен Воропаев.

В перспективе может быть введен ряд мер, которые призваны повысить безопасность езды на электросамокатах, заметил собеседник «ВМ».

— Как я понимаю, Минтранс «совещался три года» и решил, что водитель самоката должен иметь категорию М. На них должны будут распространяться все правила дорожного движения. На сегодняшний день судебная практика во многих регионах относит любых водителей самокатов к пешеходам. В небольшом количестве регионов суды относят их к транспортным средствам со всеми вытекающими — с лишением прав и т. д., если самокатчик находится в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому каких-то дополнительных требований к ним предъявить нельзя, если их будут относить к категории мопедов. То есть будут те же правила: ездить не дальше первой полосы, поворот налево на перекрестке запрещен и т. д., — объяснил специалист.

При этом с большой долей вероятности будут введены скоростные ограничения для водителей самокатов. По мнению Воропаева, на дорогах общего пользования максимальная скорость не превысит 20–25 километров в час, а в пешеходной зоне — 10–15 километров в час. В мегаполисах эти ограничения уже введены, резюмировал юрист.

В Минтрансе опровергли сообщения о планируемом полном запрете пересечения пешеходных переходов водителями электросамокатов — для пересечения дороги им будет достаточно спешиваться. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

— Минтранс России опровергает ранее появившуюся в СМИ информацию о запрете пересечения пешеходных переходов пользователями самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Согласно проекту поправок в правила дорожного движения, внесенному Минтрансом в правительство России, пользователю СИМ необходимо будет сначала спешиться, а затем перейти дорогу наравне с другими пешеходами, — говорится в сообщении.

В столице составили портрет типичного горожанина, который пользуется прокатом электросамокатов. Согласно опросу, типичный электросамокатчик — это мужчина в возрасте 30 лет, который пользуется сервисом больше года и берет в аренду самокат чаще одного раза в неделю.