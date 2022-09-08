В Москве составили портрет типичного электросамокатчика

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В столице составили портрет типичного человека, который пользуется услугами каршеринга. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Прокат электросамокатов становятся популярнее — сегодня сервисом пользуются два миллиона человек, со старта сезона они совершили уже больше 20 миллионов поездок. В 70 процентов случаев самокаты арендуют как транспорт: чтобы доехать до офиса, учебы, парка или в торговый цент, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Согласно опросу, типичный водитель каршеринга — это мужчина в возрасте 30 лет, который пользуется сервисом больше года и берет в аренду самокат чаще одного раза в неделю. Чаще всего использует самокат как самостоятельный вид транспорта.

Москвичи, у которых есть свой самокат, все равно ездят на городских электросамокатах, а если не получится арендовать самокат, то 39 процентов пойдут пешком, 37 процентов поедут на общественном транспорте, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Москве для водителей электросамокатов могут ввести тестирование на знание правил дорожного движения. Подобная инициатива должна быть введена на всеобщей основе, поскольку электросамокат по своим характеристикам не подходит под термин «Пешеход в ПДД». Такое мнение «Вечерней Москве» высказал эксперт рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движения при правительстве РФ Дмитрий Попов.