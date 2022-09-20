Москвичи получат больше возможностей для отдыха на ВДНХ

Фото: Пресс-служба Tele2

По итогам летних месяцев 2022 года объем потребляемого мобильного трафика на территории выставки вырос более чем на 34 процента по сравнению с предыдущим годом, по данным Tele2. Мобильный оператор учитывает интересы своих клиентов и создает дополнительные возможности для получения ими новых впечатлений.

Tele2 расширяет программу лояльности «Больше» и добавляет скидки для клиентов на территории ВДНХ. Абоненты смогут сэкономить до 25 процентов от стоимости билетов в музеи и павильоны, участвующие в акции.

Реклама.

https://msk.tele2.ru/about/business/requisite