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Стрелковый клуб открыл свои двери для профессионалов, любителей и охотников

Михаил Петров
Общество
Стрелковый клуб открыл свои двери для профессионалов, любителей и охотников
Председатель Совета директоров ООО «Охотовед» Евгений Веселов и генеральный директор Target Point Алексей Ларин / Фото компании «Охотовед»

19 сентября состоялось официальное открытие и презентация нового стрелкового комплекса Target Point в Клинском районе Московской области. Это самый большой и многофункциональный крытый тир в Европе. Расположен он на территории загородного клуба «Усадьба охотника» неподалеку от другого крупного объекта туристической инфраструктуры Подмосковья — отеля Cosmos Collection Izumrudny Les, принадлежащего АФК «Система».

Стрелковый клуб открыл свои двери для профессионалов, любителей и охотников Фото компании «Охотовед»

В тестовом режиме стрелковый комплекс Target Point открылся в мае 2022 года, а теперь готов принимать всех желающих активно отдохнуть и потренироваться за городом. Его площадь превышает 4000 квадратных метров, комплекс имеет три крытые стрелковые галереи с дистанциями стрельбы 20, 35 и 100 метров и возможностью ведения огня на 180 градусов, что является очень важной опцией для тиров. Ширина самой большой галереи составляет 30 метров. Это делает ее уникальной не только для России, но и для мирового стрелкового сообщества. Все галереи оснащены современным автоматизированным мишенным оборудованием, включающим в себя движущиеся программируемые мишени, в том числе и востребованные охотниками установки «бегущий кабан».

Стрелковый клуб открыл свои двери для профессионалов, любителей и охотников Фото компании «Охотовед»

Одной из главных особенностей стрелкового комплекса является боевой интерактивный тир с общей площадью экрана 208 квадратных метров. Эта уникальная разработка является самой большой в мире и позволяет смоделировать любые упражнения и задачи для стрелков, охотников и сотрудников служб безопасности. Также в состав комплекса входят тренажерный зал, зона отдыха и кафе.

Стрелковый клуб открыл свои двери для профессионалов, любителей и охотников Фото компании «Охотовед»

— Равных нашему тиру в стране, да и в Европе, я не встречал. В Target Point установлен панорамный интерактивный тир с большим количеством программ, в том числе охотой, что создает эффект реального присутствия и полного погружения в процесс. Здесь все продумано до мелочей с точки зрения безопасности и комфорта гостей любого уровня. К нам приезжают не только спортсмены, но и те, для кого это абсолютно новый опыт, — приезжают всей семьей, компаниями друзей и коллег. В комплексе уже проходят как корпоративные соревнования, так и профессиональные «матчи» по практической стрельбе. Помимо стрельбы, охоты и рыбалки, на обширной территории нашего загородного комплекса множество альтернативных развлечений. В «Усадьбе охотника» можно прогуляться по красивейшей лесной экотропе или посетить спортзал, поиграть в бильярд и прекрасно провести время в ресторане охотничьей кухни, попробовать экологически чистые продукты местного производства, — рассказал Евгений Веселов, председатель Совета директоров компании «Охотовед», управляющей загородным клубом «Усадьба охотника».

Стрелковый клуб открыл свои двери для профессионалов, любителей и охотников Фото компании «Охотовед»

Заниматься практической стрельбой в комплексе могут как профессионалы, так любители, в том числе родители с детьми, желающие научиться стрелять из разных видов оружия, — в этом им помогут опытные инструктора и широкий выбор имеющихся в клубе пистолетов, карабинов и ружей.

Стрелковый клуб открыл свои двери для профессионалов, любителей и охотников Фото компании «Охотовед»

— Главной задачей нашего клуба являются популяризация и развитие стрелкового спорта, в том числе охотничьих направлений, а также культуры безопасного обращения с оружием. У нас созданы все необходимые условия для занятий практической и оборонной стрельбой — от начального уровня до профессионального, — подчеркнул генеральный директор Target Point Алексей Ларин.

Стрелковый клуб открыл свои двери для профессионалов, любителей и охотников Фото компании «Охотовед»
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