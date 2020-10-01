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Передовые технологии помогут стать лидерами
Младший научный сотрудник одного из столичных научно-технических центров Анастасия Сизова проводит испытания на прочность нового материала. Эта компания недавно получила статус московского промышленного комплекса, который дает значительные преференции / Фото: Научно-технический центр Бакор

Передовые технологии помогут стать лидерами

Марьяна Шевцова

Технологии

29 сентября в столице заработал электронный «банк» высокотехнологичных решений, основная цель которого — помочь промпредприятиям расширить свой рынок и найти партнеров.

Новый сервис запустило Агентство промышленного развития города Москвы. Он позволит столичным промышленникам найти передовые технологические разработки для оптимизации производственных процессов, а компаниям, предлагающим такие решения, — расширить сотрудничество с предприятиями столицы.

В Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений отметили, что системное развитие городской промышленности невозможно без цифровизации и внедрения высокотехнологичных разработок.

Такого же мнения придерживается и Научно-технический центр «Бакор». Эта компания уже представила одну из своих разработок на платформе.

— Мы разместили там проект установки термического обезвреживания отходов, — рассказал заместитель генерального директора предприятия Михаил Королев.

Компания занимается производством огнеупорной керамики и машиностроительного оборудования.

— То, что мы производим, потом востребовано на предприятиях горнодобывающей и горно-химической промышленности, а также в авиационной, атомной промышленности и на металлургических предприятиях, — уточнил Королев.

Недавно компания получила статус промкомплекса. По словам Королева, это не только высокая оценка их деятельности, но и возможность направить дополнительные средства на развитие.

— Наличие статуса промкомплекса сокращает налог на прибыль, имущество, землю, — пояснил он. — Для нас это очень важно, потому что мы много инвестируем в свое развитие. И теперь появилась возможность средства, которые мы сэкономим, пустить, как говорится, в дело.

Компания пользуется и другими мерами поддержки от правительства Москвы, в том числе субсидиями на лизинг.

— Есть у нас и меры нефинансовой поддержки. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы помогает нам с организацией выставок за рубежом, проводит маркетинговые исследования по нашему заказу, — добавил Михаил Королев. — Это тоже очень существенная помощь.

Заместитель генерального директора компании подчеркнул, что меры поддержки которые сейчас реализуются правительством города, практически полностью покрывают все потребности промышленных предприятий.

— Многие компании просто не знают о помощи, на которую могут претендовать, либо думают, что это только для «своих». На личном примере говорю, что это не так, помощь может получить каждый.

Департамент инвестиционной и промышленной политики на данный момент предоставляет несколько видов субсидий. Так, 200 миллионов рублей в год можно получить на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, займам, аккредитивам на приобретение отдельных видов оборудования, до 100 миллионов рублей — на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды отдельных видов оборудования.

Подать заявку на получение субсидии можно через автоматизированную информсистему «Управление инвестиционной деятельностью». Для этого нужно зарегистрироваться и создать личный кабинет на сайте investmoscow.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы:

— Город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку. С 2012 года компании получили субсидии на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. В этом году одобрено уже восемь заявок на предоставление субсидий: предприятия пищевой промышленности, производители электроизделий, пластиковой упаковки другие. Они получат помощь на 146 миллионов рублей.

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