Современный, экологичный, надежный: за что московский трамвай признали одним из лучших

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московская трамвайная сеть впервые стала обладателем международной премии Global Light Rail Awards в номинации «Самая развивающаяся система». Она попала в число лучших в мире. «Вечерняя Москва» рассказывает читателям, в чем же достоинства одного из старейших видов общественного транспорта столицы.

Новый подвижной состав

Международное жюри отметило в числе преимуществ рельсового транспорта нашего года комфортные и современные вагоны.

Дело в том, что за последние 10 лет в Москве обновили 70 процентов подвижного состава. В трамвайных парках насчитается 450 современных вагонов, из которых 375 — трехсекционные составы «Витязь-Москва» с плавным и бесшумным ходом вместимостью 260 пассажиров. Ежедневно ими пользуются десятки тысяч человек на 25 маршрутах на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе, юге и в центре столицы.

Обновление парка, конечно же, продолжится. В 2021 году на линии выйдут еще 109 новых трамваев, 90 из которых будут компактными, с одной секцией вместо трех, но имеющими все преимущества «Витязей». Их вместимость будет ограничена 150 пассажирами. В современных вагонах также можно будет заряжать гаджеты, предусмотрен обогрев дверного проема, а большинство сидений расположены по ходу движения.

Современные технологии и традиции

В 2024 году, как сообщается на сайте мэра столицы, по рельсам Москвы будет ходить только транспорт нового поколения, и привычные чехословацкие «Татры», работавшие на линиях со времен Советского Союза, судя по всему, окончательно уйдут в прошлое.

Кроме того, жюри престижной премии высоко оценило организацию трамвайного движения — работу над отдалением путей от автомобильных дорог, появление удобных остановок, использование современных технологий, таких как экологические шпалы и светофорный приоритет.

Но при этом экспертам понравилось и сохранение традиций — ежегодные парады трамваев, на которые приходят по 250 тысяч человек. Причем для самих жителей столицы трамвай до сих пор остается одним из самых популярных видов транспорта, а по провозной способности у него второе место после метро.

Перспективы для развития есть

Как отметил транспортный эксперт, старший редактор интернет-издания «Транспорт в России» Павел Яблоков, Московский трамвай действительно развивается, и у него большое будущее. Однако это было бы невозможно без существенного обновления имеющейся инфраструктуры, чем столичные власти и занимались последние 10 лет.

— Многое сделано для того, чтобы привести в порядок существующее трамвайное хозяйство, заменить пути, подвижной состав. Без этого невозможно было бы развивать трамвайную сеть как с точки зрения репутации, так и с точки зрения организации движения, — отметил специалист.

Начавший возить пассажиров еще в 1899 году, электрический трамвай, безусловно, является одним из символов города. Будучи современным, экологичным и надежным, он заслужил признание на международной арене, обойдя в гонке за наградой лучшие трамвайные системы Испании, Швейцарии, Нидерландов и так далее.

Отметим, сейчас в Москве функционирует 420 километров трамвайных путей, действует 40 трамвайных маршрутов. По данным мэрии, до пандемии ими пользовались 700 тысяч человек ежедневно.

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