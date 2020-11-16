Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Современный, экологичный, надежный: за что московский трамвай признали одним из лучших
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Современный, экологичный, надежный: за что московский трамвай признали одним из лучших

Руслан Давлетшин

Транспорт

Московская трамвайная сеть впервые стала обладателем международной премии Global Light Rail Awards в номинации «Самая развивающаяся система». Она попала в число лучших в мире. «Вечерняя Москва» рассказывает читателям, в чем же достоинства одного из старейших видов общественного транспорта столицы.

Новый подвижной состав

Международное жюри отметило в числе преимуществ рельсового транспорта нашего года комфортные и современные вагоны.

Дело в том, что за последние 10 лет в Москве обновили 70 процентов подвижного состава. В трамвайных парках насчитается 450 современных вагонов, из которых 375 — трехсекционные составы «Витязь-Москва» с плавным и бесшумным ходом вместимостью 260 пассажиров. Ежедневно ими пользуются десятки тысяч человек на 25 маршрутах на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе, юге и в центре столицы.

Обновление парка, конечно же, продолжится. В 2021 году на линии выйдут еще 109 новых трамваев, 90 из которых будут компактными, с одной секцией вместо трех, но имеющими все преимущества «Витязей». Их вместимость будет ограничена 150 пассажирами. В современных вагонах также можно будет заряжать гаджеты, предусмотрен обогрев дверного проема, а большинство сидений расположены по ходу движения.

Современные технологии и традиции

В 2024 году, как сообщается на сайте мэра столицы, по рельсам Москвы будет ходить только транспорт нового поколения, и привычные чехословацкие «Татры», работавшие на линиях со времен Советского Союза, судя по всему, окончательно уйдут в прошлое.

Кроме того, жюри престижной премии высоко оценило организацию трамвайного движения — работу над отдалением путей от автомобильных дорог, появление удобных остановок, использование современных технологий, таких как экологические шпалы и светофорный приоритет.

Но при этом экспертам понравилось и сохранение традиций — ежегодные парады трамваев, на которые приходят по 250 тысяч человек. Причем для самих жителей столицы трамвай до сих пор остается одним из самых популярных видов транспорта, а по провозной способности у него второе место после метро.

Перспективы для развития есть

Как отметил транспортный эксперт, старший редактор интернет-издания «Транспорт в России» Павел Яблоков, Московский трамвай действительно развивается, и у него большое будущее. Однако это было бы невозможно без существенного обновления имеющейся инфраструктуры, чем столичные власти и занимались последние 10 лет.

— Многое сделано для того, чтобы привести в порядок существующее трамвайное хозяйство, заменить пути, подвижной состав. Без этого невозможно было бы развивать трамвайную сеть как с точки зрения репутации, так и с точки зрения организации движения, — отметил специалист.

Начавший возить пассажиров еще в 1899 году, электрический трамвай, безусловно, является одним из символов города. Будучи современным, экологичным и надежным, он заслужил признание на международной арене, обойдя в гонке за наградой лучшие трамвайные системы Испании, Швейцарии, Нидерландов и так далее.

Отметим, сейчас в Москве функционирует 420 километров трамвайных путей, действует 40 трамвайных маршрутов. По данным мэрии, до пандемии ими пользовались 700 тысяч человек ежедневно.

Читайте также: Одинокие вагончики. Как появился столичный монорельс

движение трамваевновый трамвайтрамвай
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте