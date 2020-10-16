Вероятный противник. С кем собрался воевать Китай

Главный потенциальный противник Китая, по мнению военного эксперта, — США / Фото: eng.chinamil.com.cn / Yang Hao

Глава КНР Си Цзиньпин призвал армию страны готовиться к войне. Что означают слова кормчего Поднебесной и с кем теоретически может вступить в войну Китай, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, администратор Telegram-канала «Кот Скрипаля» Николай Костикин.

— Конечно, политический лидер страны, посетив передовые подразделения, говорит военнослужащим приветственные слова: «Вы лучшие! Никто, кроме вас!» Это нормально. Это часть пропаганды. Не думаю, что слова «готовиться к войне» надо понимать буквально, — сказал эксперт.

Костикин напомнил, что у каждого крупного государства имеется сфера интересов, в которую входят и экономические планы, и потенциальный противник с предполагаемым театром военных действий. Он пояснил, что вероятным противником для КНР в первую очередь являются США.

Администратор канала «Кот Скрипаля» заявил, что Китай усиленно наращивает флот для противостояния Соединенным Штатам.

— На сегодняшний день, возможно, Китай — единственная сверхдержава, чьи ВМС по мощи сравнимы с военно-морскими силами Вашингтона, и это подкрепляется китайской экономикой, — отметил он.

Костикин также привел в пример слова скончавшегося в прошлом году журналиста Доренко.

— Штатам нужна Россия, достаточно сильная для Китая, но слабая относительно Европы. Это — концепция Запада, — процитировал высказывание собеседник «Вечерней Москвы».

Костикин заявил, что «ждать войны» для вооруженных сил крупного государства — это естественно, и подкрепил свои слова народной мудростью: «Хочешь мира — готовься к войне». В противовес он привел пример Венесуэлы, власти которой вынуждены для охраны важных объектов нанимать отряды профессионалов за границей, что, разумеется, для страны не совсем нормально.

Возвращаясь к вопросу о том, с кем собрался воевать Китай, специалист напомнил о бытующем у некоторых пользователей Рунета мнении, что «китайцы хотят захватить весь восток России».

По мнению эксперта, теоретически некоторые политические силы Китая могут иметь притязания на нашу Сибирь, однако «горячей» войны у Китая с Россией не будет, по крайней мере в обозримом будущем. При этом аналитик допустил, что когда-нибудь (при определенных обстоятельствах) Китай и Россия могут объединиться — не в результате вооруженного конфликта, а путем культурно-экономического слияния.

По словам Костикина, китайцы во многом близки русским своими принципами и идеалами, но имеют другую культуру — традиционный интерес в области жизненного пространства у Пекина сегодня направлен в сторону «рисовых» стран-соседей: Вьетнама, Лаоса, Таджикистана и прочих.

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