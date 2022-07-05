Инфляция, засуха и экономия на еде: из-за чего страдают потребители на Западе

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Геополитический кризис, вызванный событиями вокруг Украины и санкционным противостоянием коллективного Запада с Россией, негативно сказался на экономике многих стран. Причем под ударом оказались не только крупные корпорации, но и простые потребители. Что об этом пишет западная пресса — в обзоре «Вечерней Москвы».

«Путинская инфляция» в США

В США наблюдается рекордная инфляция: свыше восьми процентов в годовом выражении. Такое положение дел в экономике страны бьет по карману американцев и логичным образом вызывает их недовольство. В свою очередь, власти США пытаются снять с себя ответственность: по их мнению, в рекордном за 40 лет росте цен на товары виноват президент России Владимир Путин. На это, в частности, обращает внимание издание New York Post (NYP):

— В течение нескольких месяцев Белый дом пытался назвать самую высокую инфляцию с 1981 года «путинским повышением цен».

При этом NYT приводит и альтернативную точку зрения на происходящее с экономикой страны: столь высокий рост цен связан прежде всего с недальновидной экономической политикой американских властей, а именно с масштабными государственными расходами. Так, в той же заметке цитируются слова председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

— Инфляция была высокой и до событий на Украине, — сказал глава ФРС, уточнив, что в декабре 2021 года инфляция уже была на уровне 7 процентов.

Пока власть имущие спорят о причинах инфляции, простые американцы страдают от подорожания топлива. Как отмечает CNBC, цены на бензин в Штатах подскочили в среднем почти до 5 долларов за галлон. Аналитики полагают, что из-за этого любящие путешествовать по стране американцы будут предпочитать поездки на более короткие расстояния, а то и вовсе оставаться дома. Также отмечается, что высокие цены на топливо уже привели к падению спроса на него, а в будущем могут привести к рецессии в экономике.

Трудности с оплатой счетов в Британии

Рост цен затронул и потребителей в Великобритании. Из-за удорожания продуктов питания британцы начали меньше тратить на еду. В конце июня одна из крупнейших в стране сетей супермаркетов Morrisons отчиталась о падении продаж на 6,4 процента за последний квартал, передает Reuters.

— В условиях продолжающегося инфляционного давления и все более подавленных потребительских настроений торговая среда была очень сложной, — заявил представитель сети.

Для того чтобы стимулировать спрос, Morrisons предоставляет скидки работникам здравоохранения, учителям, фермерам и работникам служб экстренной помощи. Однако, насколько скидки одного супермаркета помогут потребителям в условиях «очень хрупкой и сложной потребительской среды», пока неясно.

В то же время все больше жителей Великобритании испытывают трудности с оплатой счетов. Речь в первую очередь идет о платежах за электроэнергию, цены на которую значительно выросли из-за общемирового повышения цен на энергоносители. Согласно данным опросов, еще в марте 43 процента британцев заявили, что «им было очень или довольно трудно платить по счетам».

Убытки фермеров во Франции и Италии

С начала марта европейские фермерские хозяйства испытывают трудности из-за роста цен на топливо, а также из-за проблем с импортом удобрений и кормов для домашнего скота из России. Весной в разных регионах Франции прошли акции протеста. Например, в Бретани колонна из 20 фермеров на тракторах блокировала транспортную развязку и создала пробку, тем самым желая привлечь внимание к своему бедственному положению.

Однако этим их проблемы не ограничились. В начале июня во Франции бушевал сильный шторм с градом. Стихия повредила посевы пшеницы, фруктовых культур и виноградников во многих регионах страны.

— Ущерб очень значителен: на некоторых фермах пострадало 100 процентов урожая, — цитирует Reuters сообщение Национальной федерации профсоюзов фермеров.

Их коллеги в Италии также готовятся подсчитывать убытки. Страна столкнулась с сильнейшей за 70 лет засухой, пишет Euronews. Из-за неблагоприятных погодных условий итальянские фермеры могут понести убытки на сумму почти один миллиард евро.

«Старые кондиционеры и холодильники — на помойку!»

Из-за санкционной войны с Россией Европа стоит на грани серьезного топливного кризиса. Жители Евросоюза (ЕС) уже столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электроэнергию, но их быт затронуло не только это. Политики активно призывают европейцев всячески экономить электроэнергию: меньше пользоваться кондиционерами, мыться под холодной водой и так далее.

Недавно в Bloomberg вышла статья, автор которой призывает жителей ЕС избавляться от старых холодильников и кондиционеров. Старая бытовая техника, по его словам, потребляет слишком много энергии. При этом автор не объясняет, откуда у граждан должны взяться средства на покупку новой техники.

В то же время газовые хранилища европейских стран постепенно пустеют. После падения поставок газа через «Северный поток» в Германии газохранилища заполнены менее чем на 60 процентов. Важно понимать, что Германия не только сама является крупнейшим потребителем российского голубого топлива, но и перераспределяет его в другие страны ЕС, например, в Чехию. В этой стране уже начали бить тревогу: чем топить дома, когда наступят холода?

— Мы в одной лодке с Германией. Если у Германии не будут полны хранилища, то и у нас тоже. Посмотрим, восстановится ли работа «Северного потока — 1», — цитирует директора Ассоциации независимых поставщиков энергии Йиржи Гавора чешское издание Seznam zprávy.