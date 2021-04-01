Громил люксовые машины и нарушал ПДД: что известно об участнике массовой аварии на Садовом кольце

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Новинский бульвар, 1/2 Карта всех событий

В Москве на Садовом кольце в четверг, 1 апреля, произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. На видео с дорожных камер видно, как внедорожник Audi синего цвета на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил Volkswagen Polo, после чего в седан врезались еще три машины. Позже выяснилось, что за рулем внедорожника находился 25-летний видеоблогер Эдуард Биль (Эдвард Бил). В результате аварии серьезно пострадала водитель Volkswagen. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. «Вечерняя Москва» узнала подробности случившегося, о жизни блогера, а также выяснила, что ему может грозить.

По данным столичной ГИБДД, инцидент произошел в 11:47 на Новинском бульваре возле дома 1/2. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров. Сразу после случившегося блогер заявил, что в момент аварии машиной управлял его друг, о местоположении которого он не знает.

В первые минуты после ДТП рядом с местом происшествия видели мужчину в очках, который напоминал известного блогера. Он раздавал интервью, заявляя, что дал свою машину Audi другу и тот «случайно попал в аварию». Позже представитель пранкера сообщил, что за рулем был все же Эдвард Бил. Сам блогер в результате аварии не пострадал.

Водителя Volkswagen в результате ДТП увезли в реанимацию больницы № 1 имени Пирогова. По данным РЕН ТВ, речь идет о консультанте Госдумы Марии Артемовой. У нее диагностировали многочисленные переломы тазовых и бедренных костей, внутреннее кровотечение, а также пневмоторакс, тупые травмы живота и груди.

Момент аварии на Смоленской с авторегистратора / Видео: Telegram-канал Mash

Автомобиль женщины при ударе сильно смяло. Чтобы достать пострадавшую, спасателям пришлось срезать крышу машины. Как позже сообщил супруг пострадавшей, Артемова возвращалась домой к детям. Он также сообщил СМИ, что она была опытным водителем с многолетним стажем.

Знакомый женщины Дмитрий Павлов рассказал «Вечерней Москве», что Артемова также занималась организацией спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями.

— Мы были знакомы, часто виделись на мероприятиях, которые она, в том числе, организовывала для людей с ограничениями, принимала активное участие в их жизни, — сказал собеседник «ВМ».

Блогер, по данным «ВМ», любил во время своих пранков разбивать дорогие автомобили. Кроме того, в период с января 2021 года он 400 раз нарушал правила ПДД. В основном речь шла о превышении скорости. Примечателен тот факт, что его долго не могли поймать из-за поддельных номеров. За блогером также числится еще одна машина — Bentley. На ней 16 штрафов на общую сумму 18 500 рублей. Все нарушения связаны с превышением скорости.

Как сам блогер неоднократно утверждал, что он всегда пользовался автомобилями люксовых марок. Причем почти все предыдущие машины Эдвард разбил в ДТП. Кстати, накануне аварии он разместил в своем аккаунте в Instagram сторис, где он, сидя за рулем того же Ауди Rs6 Avant, в оскорбительной форме обращается к водителю лимузина и спрашивает его, куда тот направляется.

По результатам медицинского освидетельствования в крови возможного виновника ДТП следов алкоголя обнаружено не было.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщается на сайте МВД России по Москве. Отмечается, что предполагаемый виновник аварии задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Блогеру грозит до двух лет лишения свободы. Прокурор Москвы Денис Попов взял под личный контроль расследование аварии на Садовом кольце.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

По мнению автомобильного эксперта Вячеслава Субботина, пранкер, вероятнее всего, просто отвлекся на телефон. Об этом он сказал в разговоре с «Вечерней Москвой». Он призвал не верить доводам парня о том, что его якобы подрезали.

В свою очередь, юрист и экс-председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов уверен, что выяснить, был ли блогер виновным в аварии или нет, суду помогут камеры видеонаблюдения. Он также отметил, что популярность пранкера не должна сказаться на итоговом решении суда.

— Если признают виновным, то ему грозит уголовная ответственность со всеми вытекающими последствиями. Безусловно, будет иметь значение и тот факт, в каком состоянии блогер находился за рулем. В этом месте в Москве огромное количество видеокамер. Поэтому можно не сомневаться, что детали этого происшествия будут зафиксированы и следствие сможет все точно установить, — сказал он.

Федотов добавил, что известность пранкера — это просто деталь, которая характеризует личность человека, но не влияет на юридическую квалификацию.

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