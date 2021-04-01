Громил люксовые машины и нарушал ПДД: что известно об участнике массовой аварии на Садовом кольце
В Москве на Садовом кольце в четверг, 1 апреля, произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. На видео с дорожных камер видно, как внедорожник Audi синего цвета на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил Volkswagen Polo, после чего в седан врезались еще три машины. Позже выяснилось, что за рулем внедорожника находился 25-летний видеоблогер Эдуард Биль (Эдвард Бил). В результате аварии серьезно пострадала водитель Volkswagen. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. «Вечерняя Москва» узнала подробности случившегося, о жизни блогера, а также выяснила, что ему может грозить.
По данным столичной ГИБДД, инцидент произошел в 11:47 на Новинском бульваре возле дома 1/2. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров. Сразу после случившегося блогер заявил, что в момент аварии машиной управлял его друг, о местоположении которого он не знает.
В первые минуты после ДТП рядом с местом происшествия видели мужчину в очках, который напоминал известного блогера. Он раздавал интервью, заявляя, что дал свою машину Audi другу и тот «случайно попал в аварию». Позже представитель пранкера сообщил, что за рулем был все же Эдвард Бил. Сам блогер в результате аварии не пострадал.
Водителя Volkswagen в результате ДТП увезли в реанимацию больницы № 1 имени Пирогова. По данным РЕН ТВ, речь идет о консультанте Госдумы Марии Артемовой. У нее диагностировали многочисленные переломы тазовых и бедренных костей, внутреннее кровотечение, а также пневмоторакс, тупые травмы живота и груди.
Автомобиль женщины при ударе сильно смяло. Чтобы достать пострадавшую, спасателям пришлось срезать крышу машины. Как позже сообщил супруг пострадавшей, Артемова возвращалась домой к детям. Он также сообщил СМИ, что она была опытным водителем с многолетним стажем.
Знакомый женщины Дмитрий Павлов рассказал «Вечерней Москве», что Артемова также занималась организацией спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями.
— Мы были знакомы, часто виделись на мероприятиях, которые она, в том числе, организовывала для людей с ограничениями, принимала активное участие в их жизни, — сказал собеседник «ВМ».
Блогер, по данным «ВМ», любил во время своих пранков разбивать дорогие автомобили. Кроме того, в период с января 2021 года он 400 раз нарушал правила ПДД. В основном речь шла о превышении скорости. Примечателен тот факт, что его долго не могли поймать из-за поддельных номеров. За блогером также числится еще одна машина — Bentley. На ней 16 штрафов на общую сумму 18 500 рублей. Все нарушения связаны с превышением скорости.
Как сам блогер неоднократно утверждал, что он всегда пользовался автомобилями люксовых марок. Причем почти все предыдущие машины Эдвард разбил в ДТП. Кстати, накануне аварии он разместил в своем аккаунте в Instagram сторис, где он, сидя за рулем того же Ауди Rs6 Avant, в оскорбительной форме обращается к водителю лимузина и спрашивает его, куда тот направляется.
По результатам медицинского освидетельствования в крови возможного виновника ДТП следов алкоголя обнаружено не было.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщается на сайте МВД России по Москве. Отмечается, что предполагаемый виновник аварии задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Блогеру грозит до двух лет лишения свободы. Прокурор Москвы Денис Попов взял под личный контроль расследование аварии на Садовом кольце.
По мнению автомобильного эксперта Вячеслава Субботина, пранкер, вероятнее всего, просто отвлекся на телефон. Об этом он сказал в разговоре с «Вечерней Москвой». Он призвал не верить доводам парня о том, что его якобы подрезали.
В свою очередь, юрист и экс-председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов уверен, что выяснить, был ли блогер виновным в аварии или нет, суду помогут камеры видеонаблюдения. Он также отметил, что популярность пранкера не должна сказаться на итоговом решении суда.
— Если признают виновным, то ему грозит уголовная ответственность со всеми вытекающими последствиями. Безусловно, будет иметь значение и тот факт, в каком состоянии блогер находился за рулем. В этом месте в Москве огромное количество видеокамер. Поэтому можно не сомневаться, что детали этого происшествия будут зафиксированы и следствие сможет все точно установить, — сказал он.
Федотов добавил, что известность пранкера — это просто деталь, которая характеризует личность человека, но не влияет на юридическую квалификацию.
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