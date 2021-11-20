«Отлично повеселились»: что известно о погибших в ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: instagram.com/said.gubdenskiy

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Вечером в субботу, 20 ноября, на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП, в результате которого погибли два человека. Среди них блогер Саид Губденский и президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию об этом ДТП и погибших.

Авария

Крупное ДТП произошло возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. Автомобиль BMW шестой серии выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

Как сообщил Telegram-канал «112», причиной аварии стали игра в шашки на дороге и превышение скорости. Водитель BMW не справился с управлением, из-за этого его автомобиль вынесло на встречную полосу. Также канал написал, что машина была на летней резине. Отметим, что дорожное покрытие в момент ДТП было мокрым из-за непогоды.

В результате от полученных травм водитель BMW погиб на месте. Его пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами, но вскоре он скончался в больнице. Судя по кадрам, которые появились в Сети, от удара один человек вылетел на проезжую часть.

Вскоре появилось видео первых минут после ДТП. На кадрах видно, как пассажира автомобиля BMW, вылетевшего от удара на проезжую часть, прямо на месте аварии пытаются реанимировать медики.

Видео: Telegram-канал «112»

В настоящее время о других пострадавших информации нет. Движение в районе места аварии было ограничено, но уже полностью восстановлено.

Погибшие

Владелец автомобиля BMW — блогер Саид Губденский. По сообщению Telegram-канала «112», BMW M4 Competition мужчина купил всего неделю назад. Канал Mash написал, что погибший занимался предпринимательством, владел тюнинг-ателье ZR Performance, а его друзьями и гостями детейлинга были известные блогеры-гонщики: Эдвард Бил, Михаил Литвин.

Судя по информации, размещенной в Instagram-аккаунте блогера, ему было 28 лет. На его блог были подписаны больше полумиллиона человек. В публикациях Губденский делился с подписчиками информацией из своей жизни и бизнеса, рассказывал о том, как шел к своей мечте — открытию тюнинг-ателье с доработкой мощности машин.

— Очень сложно приехать в Москву, ворваться в этот устоявшийся рынок и начать всем рвать трусы! Но я лучше поживу в финансовой напряге и поборюсь за мечту, чем быть среднестатистическим! — писал блогер.

На последнем видео, размещенном в разделе Stories, мужчина едет в сумерках за рулем своей иномарки вместе с пассажиром и громко смеется.

— Отлично повеселились, — подписал он видео.

Прокуратура Москвы в связи со смертельной аварией проводит проверку. По данным ведомства, Губденский неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также его лишали водительских прав.

Второй погибший в ДТП пассажир BMW — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Как написал Telegram-канал SHOT, Ибрагимов ранее участвовал в гонках. В прошлом году он установил мировой рекорд по драг-рейсингу.

1/3 Фото: Прокуратура Москвы 2/3 Фото: Прокуратура Москвы 3/3 Фото: Прокуратура Москвы

О других громких ДТП с участием российских знаменитостей читайте в материале «Вечерней Москвы», подготовленном совместно с новостным агрегатором «СМИ2».