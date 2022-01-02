Леший, секс-шоп и киллер-неудачник: топ-5 самых смешных происшествий 2021 года в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В 2021 году случилось немало происшествий. Однако не все из них носили сугубо трагический характер. Некоторые были забавными, странными, нелепыми, а иногда и вовсе напоминали сцену из комедии. «Вечерняя Москва» составила топ-5 самых смешных и нелепых происшествий 2021 года, произошедших в столице.

Леший из Медведкова

Утром 11 октября жители столичного района Северное Медведково пожаловались на нарушителя общественного порядка. Приехавшие на вызов в парк на Северодвинской улице правоохранители увидели странную картину. Некий мужчина пытался поймать белок, одновременно с этим требуя, чтобы его научили разговаривать с деревьями. Затем он забрался на дерево и заявил во всеуслышание, что сведет счеты с жизнью.

Вскоре дебошира сняли с дерева. В разговоре с полицейским он рассказал, что является «лешим из другого леса». В Медведкове он якобы пришел в гости к другому лешему, который после поедания волшебных желудей улетел на метле. А когда «коллега» дебошира ретировался, белки якобы стали ругаться и издеваться над ним.

По словам мужчины, в какой-то момент белки даже предложили вступить с ними в интимную связь, чтобы родить кентавра. Все это нужно было сделать потому, что «мир в опасности».

Позже выяснилось, что задержанный мужчина является гражданином Белоруссии. Сразу после инцидента его доставили в одну из столичных больниц.

Зеленоградские горе-угонщики

В июне полиция задержала двух мужчин по подозрению в угоне автомобиля и краже. Одним из задержанных оказался 23-летний ранее судимый мужчина. В состоянии опьянения он пытался угнать две машины в 4-м микрорайоне Зеленограда.

Злоумышленник разбивал стекла автомобилей и пытался завести машины, однако раз за разом терпел неудачу. Тогда он привлек к своему темному делу сообщника.

На площади Юности угонщик проник через незапертую дверь в салон автомобиля марки ВАЗ, завел его и вместе с 20-летним знакомым поехал кататься. Однако на этом приключения молодых людей не закончились.

На угнанной машине они приехали на улицу Гоголя. Там парни вскрыли уже четвертый автомобиль. Компаньоны угнали его вместе с колесами, которые находились в салоне.

Вскоре оба горе-угонщика были задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража».

Загадочное ограбление секс-шопа

Утром 19 октября в магазин интимных товаров на Люблинской улице вошли парень с девушкой. Они попытались незаметно похитить игровые наручники, но продавец заметил это и пригрозил вызовом полиции.

Тогда пришедший в отчаянье из-за несостоявшейся кражи злоумышленник сорвал с вешалки эротический костюм медсестры и скрылся вместе со своей возлюбленной с места преступления. По словам продавца, пара уехала на синем автомобиле.

Мотив столь загадочной кражи эротического костюма остался нераскрытым. Однако полиция провела проверку по факту произошедшего.

Киллер-неудачник

В ноябре 49-летняя женщина сообщила в полицию, что около ее подъезда на улице Нелидовской стоит подозрительный мужчина в черной одежде и маске. Прибывшие сотрудники полиции задержали вооруженного кухонным ножом мужчину. Им оказался 26-летний житель Санкт-Петербурга. Он признался, что получил заказ на убийство бизнесмена, проживающего в этом доме.

Выяснилось, что в сентябре аноним предложил петербуржцу 500 тысяч рублей за убийство 60-летнего мужчины из Москвы. Получив согласие, неизвестный прислал исполнителю заказа адрес и пять тысяч рублей на дорогу в Москву.

Во вторник, 23 ноября, задержанный сел на автобус Петербург — Москва и в среду утром добрался до дома, в котором проживал бизнесмен. Однако звонок соседки, заметившей подозрительного мужчину, предотвратил возможное убийство.

Исчезновение, которого не было

Утром 25 октября в СМИ появилась информация о том, что пожилая актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве. Сообщалось, что за день до этого родственница 81-летней актрисы обратилась в полицию с заявлением о ее исчезновении, уточнив, что Светличная перестала выходить на связь с 22 октября.

Позже к правоохранителям обратился и сын пропавшей. По его версии, артистка исчезла 21 октября. При этом в квартире в Погонном проезде, где проживает Светличная, ее обнаружить не удалось.

В соцсетях и прессе случился настоящий переполох по поводу пропажи актрисы. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ее возможного исчезновения. В ночь на 26 октября к поиску актрисы приступили волонтеры «Лизы Алерт». В поисках участвовали более 40 волонтеров. В течение минувших суток они расклеили более двух тысяч листовок, обзвонили отделения полиции и медицинские учреждения Москвы и Подмосковья, а также прошагали более 30 километров в поисках актрисы.

Днем 26 октября Светлану Светличную нашли. Актриса принимала участие в съемках ток-шоу. Выяснилось, что никакого исчезновения не было.