Диетолог рассказала, как приготовить низкокалорийные блины

Блиы / Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

В России 8 марта началась масленичная неделя. Традиционно зиму провожают блинами. Готовить их принято каждый день и угощать ими гостей. Однако эта пища не только вкусная, но и калорийная. О том, как испечь лакомство и при этом не потолстеть, «Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной.

Из чего лучше приготовить тесто и как правильно жарить

Начать необходимо со снижения калорийности. Сделать, по словам специалиста, это можно несколькими способами. Во-первых, вместо молока при приготовлении теста стоит использовать газированную минеральную воду. Во-вторых, муку можно использовать овсяную, гречневую или кукурузную. В-третьих, можно мешать муку из отрубей с мукой высшего сорта.

— Когда мы берем муку высшего сорта, в ней отрубей нет. А у приготовленных на ней блинов есть высокий гликемический индекс. По уровню влияния на организм это тот же сахар, который очень быстро впитывается, и от этого пораньше захочется снова поесть, — сказала диетолог.

Не нужно много масла

После приготовления теста происходит жарка. Для этого не нужно выливать много масла на сковородку. Надо приобрести посуду либо изначально с антипригарным покрытием, либо намазывать масло специальной кисточкой, советует Соломатина.

— Если кисточки нет, можно макнуть в масло половинку картофеля, как наши бабушки делали, и так же размазать его по сковородке. Либо стоит добавить капельку масла в само тесто, и оно тоже не будет прилипать, — отметила она.

Без сладких начинок

Немаловажным моментом является начинка, говорит эксперт. Чтобы не толстеть, лучше использовать овощную: капусту, в том числе с грибами, морковь, свеклу. Правда, и тут есть нюанс.

— У моркови и свеклы повышаются гликемические индексы при термической обработке, а вот капуста с грибами скомпенсирует и сдержит повышение сахара, которое могло бы быть, и калорийность растянет в виде энергии на более длительное время. Блины — это не какой-то десерт, а основное блюдо. Помимо овощных начинок, в них можно добавить творог (не слишком сладкий), соленую рыбу, икру, — пояснила диетолог.

Однако русская кухня достаточно обширна и блинами Масленицу можно не ограничивать, либо приготовить аналогичные им альтернативные блюда.

Альтернатива блинам

Вариантов тут несколько: сырники, оладьи, драники. Первые выгодно отличаются тем, что в них мало муки и содержится в основном творог, говорит специалист. Вторые являются по своей сути теми же блинами, только если запечь их на кефире, они могут стать более воздушными и питательными.

Третьи, отмечает Соломатина, представляют собой фактически картофельные блины. Если в качестве начинки оставить внутри только картофель, то это совершенно не приведет к снижению их калорийности, а вот если добавить в тесто репу, кабачок и так далее, — то вполне.

При этом «чудо» с добавлением начинки в тесто работает и для обычных блинов. Если накрошить натертое яблоко, например, сделать блины тонкими, то по калорийности они не будут уступать тем же сырникам, резюмировала Соломатина.

Масленичная неделя в 2021 году продлится до 14 марта.

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