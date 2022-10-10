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Приметы и советы

Выставка открывает секреты русской парфюмерии

Анна Хромцова
Город
Выставка открывает секреты русской парфюмерии
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

10 октября в музее–усадьбе «Люблино» коллекционер Ирина Воробьева провела экскурсию по выставке «Три века русской парфюмерии». «Вечерняя Москва» вдохнула ароматы давно ушедших времен.

Экспозиция посвящена истории русского парфюмерного искусства — от царской России до его становления и развития в СССР. Когда подходишь к витринам с уникальными матовыми флаконами и этикетками, то видишь, что на них не просто названия духов, а миниатюрные картины в стиле модерн. А еще по всем залам разлит легкий аромат, который нигде больше не услышишь.

— Я двадцать лет собираю все, что связано с российской парфюмерией. И мне хотелось поделиться с москвичами этими предметами. У многих представление, что все, что связано с ароматами, — это Франция. А ведь и у нас были потрясающие мастера, которые создавали неповторимые композиции и эскизы флаконов на уровне произведений искусства. И в советский период это продолжалось, — рассказала коллекционер Ирина Воробьева.

В старинной усадьбе впервые выставлены парфюмерный набор товарищества «Брокар и К°», вызвавший фурор при продаже на открытии магазина на Ильинке, флакон из-под духов «Шапка Мономаха», выпущенных в честь 300-летия Дома Романовых. На выставке также есть зал, где можно увидеть парфюмерию советского времени — «Красная Москва», «Малахитовая шкатулка», даже духи с автографом Валентины Терешковой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Садилова, первый заместитель директора музея–заповедника «Кузьминки–Люблино»:

— Экспозиция уникальна тем, что включает в себя редчайшие и бесценные экспонаты из частных коллекций, многие из которых ранее никогда не выставлялись. Некоторые из этих предметов сохранились в единственном экземпляре. Главная цель проекта — познакомить широкую аудиторию с уникальными и знаменитыми произведениями русской парфюмерной школы.

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