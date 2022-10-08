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Обвиняемого в убийстве арендодателя мужчину в Москве арестовали на два месяца

Полина Долганова
Происшествия
Обвиняемого в убийстве арендодателя мужчину в Москве арестовали на два месяца
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

Тимирязевский районный суд на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве арендодателя на севере Москвы. Об этом в субботу, 8 октября, сообщила пресс-служба суда.

— Тимирязевским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 20-летнему обвиняемому в убийстве на севере Москвы меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 7 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.

В пятницу, 7 октября, тело мужчины в полиэтиленовом пакете обнаружили на балконе квартиры в САО столицы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Тело нашли поздно вечером 6 октября в квартире жилого дома на улице Дубнинской. Жертвой является 54-летний мужчина. При осмотре на теле обнаружили множество телесных повреждений. Позже появились подробности произошедшего. Известно, что убитый поехал на Дубнинскую улицу, чтобы забрать деньги за аренду жилья.

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