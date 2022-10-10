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Женщина убила сожителя на юго-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина убила сожителя на юго-западе столицы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Генерала Тюленева Карта всех событий

Женщина убила сожителя на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 10 октября.

По ее словам, 33-летняя уроженка Волгоградской области непродолжительное время проживала с мужчиной 1976 года рождения. 24 сентября 2022 года пара поссорилась на бытовой почве. В какой-то момент женщина вышла из себя и ударила возлюбленного ножом в грудь.

Об этом преступлении стало известно лишь 4 октября, когда сотрудники полиции обнаружили тело погибшего в квартире жилого дома на улице Генерала Тюленева.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». После просмотра камер видеонаблюдения, а также опросов жильцов соседних домов и проверки круга общения потерпевшего сотрудники правоохранительных органов установили личность и местонахождение подозреваемой. Вскоре женщину задержали.

В ходе допроса фигурантка полностью признала свою вину и дала показания на месте преступления. В понедельник, 10 октября, СК намерен обратиться в суд, чтобы заключить подозреваемую под стражу.

Другое убийство произошло в столице поздно вечером 6 октября. Молодой человек убил собственного арендодателя, после чего спрятал его тело в полиэтиленовый пакет и скрылся.

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