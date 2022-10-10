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Собянин анонсировал открытие дома сестринского ухода «Даниловский» в ближайшие месяцы

Георгий Соланович
Город
Собянин анонсировал открытие дома сестринского ухода «Даниловский» в ближайшие месяцы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, 1-й Щипковский переулок, 19/1с1 Карта всех событий

Дом сестринского ухода «Даниловский» откроется на базе Московского многопрофильного центра паллиативной помощи в ближайшие месяцы, в данный момент специалисты завершают реконструкцию одного из корпусов центра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 10 октября.

Уточняется, что для размещения дома сестринского ухода был передан бывший первый корпус городской клинической онкологической больницы № 1. Реконструкция шестиэтажного здания полностью завершится до конца 2022 года.

— Здесь откроется дом сестринского ухода «Даниловский», который будет обслуживать жителей шести районов Москвы силами выездных бригад и в стационарном режиме. Созданы все современные условия. С февраля начнется прием пациентов, сейчас завершаются работы — идет пусконаладка, дооборудование, дооснащение центра, — заявил Собянин.

Реконструкция больничного корпуса проводилась с учетом современных требований: комфортные палаты рассчитаны на одного-двух человек и оборудованы отдельным санузлом, телевизором, холодильником, шкафом и другой необходимой мебелью. В каждой комнате установлены потолочные подъемники для перемещения маломобильных и лежачих пациентов.

«Даниловский» оснастят современной медицинской техникой и оборудуют аптечное отделение. Кроме того, в центре сестринского ухода разместят отделение выездной паллиативной помощи для жителей ближайших районов. В медучреждении будут работать 192 человека, в том числе пять врачей и 146 сотрудников из числа среднего и младшего медицинского персонала, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 октября Собянин осмотрел ход работ по реконструкции новых корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи в ЦАО.

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