Новое здание появится у эндокринологического научного центра в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Москворечье Карта всех событий

Новое здание построят для эндокринологического центра на улице Москворечье на месте уже существующего. Об этом во вторник, 11 октября, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Проект предполагает, что существующее здание будет разделено, и на месте одной из частей будет вестись строительство. На участке предлагается строительство одного или нескольких зданий общей площадью около 35 тысяч квадратных метров, а максимальная высота будет достигать 45 метров, — рассказала она.

По словам главы ведомства, речь идет об участке площадью порядка 1,3 гектара, расположенного на пересечении улиц Москворечье и Котляковского проезда. Она уточнила, что при необходимости здесь обновят инженерные сети, а территорию благоустроят и организуют удобные подъезды к зданиям.

Недавно Юлиана Княжевская рассказала, что застройщики и девелоперы с начала текущего года обратились в Москомархитектуру почти 40 тысяч раз, что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 16 процентов. Она отметила, что активность застройщиков в Москве растет, о чем говорит увеличение количества поступивших заявок на предоставление госуслуг в сфере строительства.