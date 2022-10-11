Новое здание появится у эндокринологического научного центра в Москве

Новое здание построят для эндокринологического центра на улице Москворечье на месте уже существующего. Об этом во вторник, 11 октября, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
— Проект предполагает, что существующее здание будет разделено, и на месте одной из частей будет вестись строительство. На участке предлагается строительство одного или нескольких зданий общей площадью около 35 тысяч квадратных метров, а максимальная высота будет достигать 45 метров, — рассказала она.
По словам главы ведомства, речь идет об участке площадью порядка 1,3 гектара, расположенного на пересечении улиц Москворечье и Котляковского проезда. Она уточнила, что при необходимости здесь обновят инженерные сети, а территорию благоустроят и организуют удобные подъезды к зданиям.
Недавно Юлиана Княжевская рассказала, что застройщики и девелоперы с начала текущего года обратились в Москомархитектуру почти 40 тысяч раз, что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 16 процентов. Она отметила, что активность застройщиков в Москве растет, о чем говорит увеличение количества поступивших заявок на предоставление госуслуг в сфере строительства.